Denis Latin kontra Zorana Milanovića: Kad si veći HDZ-ovac od HDZ-a, onda si samo korisni idiot!

Poznati hrvatski TV novinar i voditelj Denis Latin prokomentarisao je istupe hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića o Bosni i Hercegovini, kao i njegovo uporno uplitanje u unutrašnja pitanja BiH. U svom komentaru Latin je Milanovića nazvao čak i korisnim idiotom.

Latinov komentar prenosimo u cijelosti.

– Vidite, problem Zorana Milanovića je klasični neofašizam. On bi drugoj zemlji nametao, ne samo Izborni zakon, on bi joj nametao prava ko će za koga glasati, ko bira i ko je izabran. U konačnici, on bi sklanjao po svom izboru ljude. A tako su radili ili fašistički okupatori ili kvislinzi na terenu.

Pa valja propitati Milanovića, a šta ćemo s etničkim Hrvatima u Širokom Brijegu, u Livnu, u Posušju, u Mostaru…koji su glasali za Željka Komšića? Hoćemo li i njih maknuti zajedno sa Komšićem jer nisu ‘dobri Hrvati‘??? Jer nisu glasali za HDZ i nisu postali dio HDZ-a???

Kad si veći HDZ-ovac od HDZ-a, onda si samo korisni idiot

Ali čekajte, ni Milanović nije HDZ, koliko god se činio većim HDZ-ovcem od Plenkovića, Čovića i ostale bratije? I džaba ti sve, Zorane – od savezništva sa Dodikom, do negiranja ustavnog poretka BiH, preko negiranja genocida do negiranja postojanja države BiH i njenog Ustava, do pokušaja brisanja Željka Komšića, ti i dalje i Hrvatskoj predstavljaš tek blijedu sjenku u pokušaju hrvatskog nacionaliste. Ti čak nisi u stanju da budeš do kraja ni hrvatski nacionalista, jer te ni oni neće. A Bosna i Hercegovina je suverena, nezavisna, samostalna zemlja u kojoj (još uvijek) građani mogu glasati za koga hoće.

I ovo Milanovićevo ponašanje je dobro, ako išta ima dobro, jer jednom za svagda znamo kako ovaj čovjek razmišlja glede BiH. A on je vidi kao troetnički megator, u kome će velmože nacionalističke igrati svoje privatno kolo. U tom toru nema mjesta za jednu Martinu Mlinarević, nema mjesta za Šteficu Galić, nema mjesta za iskrene Bosance i Hercegovce, kojima je njihovo hrvatstvo samo dio bosanskohercegovačkog identiteta, napisao je Latin u svom komentaru na Facebooku.