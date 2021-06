Denis Bećirović: Vučić odlikuje Dodika zbog obnove projekta Velike Srbije

Današnje uručivanje najvišeg odlikovanja Srbije najopasnijem političkom ekstremu u jugoistočnoj Evropi – Miloradu Dodiku jasno razotkriva stvarnu velikodržavnu politiku Aleksandra Vučića.

Poručio je ovo na društvenoj mreži Instagram potpredsjednik SDP-a BiH i delegat u Domu naroda Parlamenta BiH Denis Bećirović, čiji status prenosimo u cjelosti:



Čime je to Dodik zaslužio odlikovanje Vučićeve Srbije?



Da li zato što je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država?



Da li zato što je protiv stavova Evropskog parlamenta o genocidu u Srebrenici?



Da li zato što vodi antizapadnu i prorusku politiku?



Da li zato što je Vučiću važniji jedan politički ekstrem od stotinu umjerenih političara?



Da li zato što odlikuje i veliča pravosnažno presuđene ratne zločince?



Da li zato što negira pravosnažne sudske presude najviših svjetskih sudova?



Da li zato što ne poštuje Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum?



Da li zato što javno zagovara i promovira projekat velike Srbije?



Da li zato što blokira i opstruira put države Bosne i Hercegovine u NATO i EU?



Da li zato što javno govori da mu je glavni grad Beograd, a ne Sarajevo?



Da li zato što radi i govori sve ono što mu Vučić iza paravana naređuje?



Gospodo iz međunarodne zajednice krajnje je vrijeme da se probudite i shvatite da je politika Aleksandra Vučića ubjedljivo najveći i najopasniji izvor kriza i nestabilnosti u jugoistočnoj Evropi.



Vrijeme je da shvatite da SUŠTINSKI problem države Bosne i Hercegovine, kao i nekih drugih država u regionu, leži u Vučićevoj velikosrpskoj politici koje se on nikada nije ni odrekao.



Vučić je odlikovanjem Dodiku jasno poručio srpskim političarima u bh. entitetu RS da Srbija najviše cijeni one političare koji otvoreno razbijaju međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu i Dejtonski mirovni sporazum”, ističe Bećirović.

(Kliker.info-Vijesti)