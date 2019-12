Denis Bećirović: Vučić i Vulin Strategijom odbrane trasiraju put prema Hagu

Odgovor političkih snaga koje se zalažu za nezavisnu, nedjeljivu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu na usvajanje Strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije ne smije biti površan i dnevnopolitički.

Stoji ovo u reakciji potpredsjednika SDP-a BiH i delegata u državnom Domu naroda Denisa Bečirovića.



On navodi da je u pitanju veoma ozbiljna prijetnja državi Bosni i Hercegovini koja je sadržana u zvaničnom aktu najvišeg zakonodavnog organa Srbije.



-.Da stvar bude još gora u pitanju je prijetnja jedine države u Evropi koja je planetarno osuđena da je prekršila Konvenciju o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, smatra Bećirović



Dodaje da usvajanje Strategije odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije predstavlja neskriveno iskazivanje velikodržavnih pretenzija Srbije prema državi Bosni i Hercegovini.



– Takvom destruktivnom politikom predsjednik Srbije Aleksandar Vulin i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin reafirmirjau srbijanski hegemonizam iz vremena režima Slobodana Miloševića. Da je to tako, između ostalog, potvrđuje i tekst Strategije u kojoj je kao strateški cilj zacrtano da je „očuvanje Republike Srpske kao entiteta u sastavu Bosne i Hercegovine (…) od posebnog je značaja za bezbjednost i odbranu Republike Srbije“, navodi Bećirović i dodaje:



– Politika koja javno propagira ponovno oživotvorenje već poražene velikosrpske ideologije i politike, koja koja je prouzrokovala nemjerljiva ratna stradanja u čitavoj regiji, predstavlja direktnu opasnost za niz država Zapadnog Balkana. Takva politika se ne smije potcjenjivati.



Bećirović smatra da su Vučić i Vulin, bliski saradnici Šešelja i Miloševića, ovim potezom potpuno razotkrili svoje namjere.



– Sada je očigledno da srbijanski režim Aleksandra Vučića nije na putu stvaranja „malog Šengena“ na Zapadnom Balkanu, već na putu koji na kraju završava u Hagu. Ovakva Srbija ne predstavlja državu s kojom je u ovom momentu moguće razvijati prijateljske odnose. Progresivne snage u Bosni i Hercegovini i van nje moraju upoznati cijelu Evropu i svijet da srbijanski velikodržavni projekat nije samo prošlost. Nažalost, to je sadašnjost u kojoj živimo, navodi Bećirović i dodaje:



– Zvaničnicima Srbije treba javno postaviti sljedeće pitanje: Kako bi se Srbija ponašala da njeni susjedi (Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Bugarska, Sjeverna Makedonija, Kosovo, Crna Gora i Bosna i Hercegovina) u svojim strategijama odbrane dijelove njene teritorije smatraju zonama od posebnog značaja bezbjednost i odbranu?



Bećirpvić smatra da sveobuhvatna analiza srbijanske politike prema državi Bosni i Hercegovini u postdejtonskom periodu nedvojbeno govori da se Srbija i dalje planski i sistematski priprema za razbijanje države Bosne i Hercegovine.



– Na putu do realiziranja velikosrpskog cilja srbijanski zvaničnici nastavljaju sa politikom veoma visprenog zamagljivanja očiju bosanskohercegovačkoj i međunarodnoj javnosti nudeći slatkorječive fraze i prazne riječi prema državi Bosni i Hercegovini, dok istovremeno putem sveobuhvatne izgradnje paralelnih odnosa s bh. entitetom RS sve sistematičnije i intenzivnije ovaj bh. entitet pokušavaju antidejtonski i antiustavno inkorporirati u društveno-ekonomski sistem Srbije. Takva politika direktno ugrožava mir i stabilnost regiona, smatra Bećirović i zaključuje:



– Vrijeme je da zvaničnici Srbije zakopaju osvajačke snove i hegemonističku politiku! Vrijeme je da se zvaničnici Srbije osvijeste i pomognu ljudima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini da prodišu punim plućima i otvore eru mira, uvažavanja i progresa!

(Kliker.info-Vijesti)