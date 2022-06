Denis Bećirović u Pressingu : Miletić i ja smo predložili više zakona nego cijelo Vijeće ministara za četiri godine !

Denis Bećirović, zajednički kandidat opozicije za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, državni parlamentarac, potpredsjednik SDP-a i univerzitetski profesor, odbacio je optužbe SDA da je odgovoran za pogoršanje stanja kod povratnika u entitetu Republika Srpska zbog podrške Zakona o prebivalištu. Bećirović je u Pressingu na N1 objasnio ko je “pravi krivac”. Također, komentarisao je i prozivke da je cijeli profesionalni život proveo na državnim jaslama.

Vaši kritičari zamjerajau vam da ste podržali Zakon o prebivalištu i nanijeli štetu povratnicima? Navode da ste na državnim jaslama skoro 25 godina? Šta je od ovog tačno? Koliko ste zaradila kao parlamentarac?

Hajde da govorimo činjenicama. Poznati filozof Ernst Bloch je kazao da postoji nekoliko vrsta laži, mislim da su najčešće lakrdijaške laži kada se pokušava tuđa odgovornost prebaciti na drugoga. Krenimo redom.

Broj mandata probosanskih stranaka u RS je u stalnom padu od 1996. do 2015. godine. 1998. bilo je 20 poslanika, do 2010. broj poslanika probosanskih stranaka je pao na 5. Ko je to odgovoran za gubitak od 75 posto? Ko je bio vlast u RS u tom periodu? SDA. Nije Zakon o prebivalištu utica da se ovo dogodi do 2010. godine. Druga stvar, Zakon o prebivalištu je usvojen 2001. godine. Pa su izmjene i dopune urađene 2008. u kojima je unesena odredba da se u Zakon ubacuje i MUP RS, između ostalog. Tada je SDA bila u vlasti. Godinu dana ranije, 2007. imali smo presudu Međunarodnog suda pravde da je genocid nad Bošnjacima počinio MUP RS, a šta oni rade godinu dana nakon te presude? Ubacuju MUP RS u taj Zakon. Treća stvar, taj Zakon je sve instance prošao i SDA ga je mogla srušiti i Domu naroda, imala je razne mehanizme. I konačno, SDA je optužila svoga zamjenika resornog ministra da je odgovoran za taj Zakon. Pokušavaju na svaki način da diskredituju druge ljude.

Idemo dalje… Ja nisam imenovan na te funkcije, ja sam kandidiran i građani su me birali. Ponosam sam da su me ljudi birali na demokratskim izborima. Zašto ne pitaju otkad je Izetbegović na državnim jaslama? Džaferović je još duže od mene. Pogledajte malo dalje, otkad su Vučić, Vulin ili Dačić u politici? Sve od devedestih. Za razliku od nekih ja imam svoju profesiju, ja sam univerzitetski profesor. 2018. završavaju se izbori i ja nisam ušao u Predsjedništvo BiH. jesam li napravio neki problem? Nisam, otišao sam se baviti svojim poslom. Šta je rekao Izetbegović tada? Da ide na biro. Znači nije problem što on ide na biro…

Što se tiče novca, ne znam koliko sam zaradio, nisam zbrajao. Ali kada bi se poredio sa predsjednicima SDA, HDZ-a i SNSD-a moglo bi se reći da sam teška sirotinja.

Šta imate od imovine?

Stan i automobil. Imam četveročlanu porodicu i jedino ja ostvarujem primanja. Nemam službeno auto. Kao predsjedavajući PS BiH na prvi dan posla došao je vozač s BMW-om i ja sam mu rekao vrati to vozilo. Uzeo sam stari Passata koji sam koristio dok sma bio čelnik. Ali mislim da je to pomalo populizam jer kao predsjedavajući došao sam jednom na granični prijelaz nakon čega me je pratila hrbvatska policija koja je imala bolja vozila od mene. Da budem jasan, treba naći mjeru, optimalnu, bez ikakvog pretjerivanja, uvažavajući funkciju koja se obnaša.

Ostale privilegije, službeni telefon itd?

Nemam ništa. Ja sam da se ukinu privilegij i to sam pokazao na djelima. Zlatko Miletić i ja smo predložili veliki broj zakonskih prijedloga da se ukinu razne sramne privilegije kao što je pravo na jubilarnu nagradu. Nažalost, obično nas preglasaju u Domu naroda.

Jedna minuta rada državnih poslanika košta građane 680 maraka?

To je podatak za svaku osudu jer nemaju nikakvih rezultata. Miletić i ja smo predložili više zakona nego cijelo Vijeće ministara za četiri godine.

Denis Bećirović je potom otvoreno govorio o mogućoj fizičkoj likvidaciji nakon izjava pojedinih iz SDA da je “džihad” podržati Bakira Izetbegovića kao mogućeg njegovog protukandidata iz SDA.

Bećirović je rekao da će biti predsjednik svih građana, ukoliko dobije podršku na predstojećim Općim izborima u oktobru.

“Moj politički program, politička filiozofija jeste da zastupam sve dobronamjerne ljude u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva i postojeći članovi Predsjedništva trebali bi tako da se ponašaju”, kazao je Bećirović.

S obzirom na to da je izvjesni period trajalo licitiranje imenima iz opozicije ko će biti kandidat za člana Predsjedništva BiH, Bećirović je objasnio zbog čega niko od lidera stranaka iz tzv Trojke nije postao kandidat ispred opozicije.

“Ja moram reći kada je riječ o liderima opozicije da to nisu ljudi koji nemaju hrabrosti. To je bila racionalna rasprava u kojoj se raspravljalo ko je optimalan kandidat da može u ovom momentu povući BiH naprijed i da može pobijediti na izborima”, precizirao je Bećirović.

Vrijeme je za novu politiku, društvo jednakih šansi, poručuje Bećirović, jer kako kaže stvari se moraju promijeniti.

“Vjerujte ako ljudi u ovoj zemlji još četiri godine budu slušali isključivo priče o otcepljenjima, pripajanjima, ukidanjima ovdje ćemo doživjeti potpuni demografski slom u BiH. Mi to moramo zaustaviti”, navodi Bećirović.

Ovo je u oktorbu možda t+zadnja šansa, kaže Bećirović, da napravimo preokret.

“Ako se nastavi ovim tempom BiH će doživjeti i ekonomski slom”, poručio je Bećirović.

Također, Bećirović kaže da je najbitnije da građani daju podršku njemu i Željku Komšiću iz građanski orijentisanih stranaka, odnosno da u Predsjedništvu BiH ne sjede članovi iz SDA i HDZ BiH. Na pitanje, ko je popularniji on ili Komšić, Bećirović je to pitanje ovako odgovorio:

“Teško je o tome govoriti. Mislim na to pitanje će dati građani na izborima (…) Bila su neka istraživanja na čitanijim portalima ona govore u suštini da su Komšić i Bećirović veliki favoriti”, pojasnio je Bećirović.

Na pitanje očekuje li da se možda za člana Predsjedništva BiH iz SDA kandiduje Sebija Izetbegović, Bećirović je kazao da je to odluka organa stranke i da će pobijediti svakog kandidata kojeg SDA izabere.

Kada je riječ o razlici između njega i Bakira Izetbegovića, Bećirović je rekao:

“Ja mislim da istinski i na djelu moramo se kretati na evroatlanskim integracijama, a nikako davati izjave i povlačiti poteze u nekim segmentima koje nemaju blage veze sa Evropskom unijom”, istakao je Bećirović.

U javnosti su se pojavile izjave iz SDA u kojima, kako je tamo navedeno, “džihad” podržati Bakira Izetbegovića u trci za člana Predsjedništva BiH te su iznesene razne optužbe na Bećirovićev račun, što je njega u cjelini načinilo tužnim.

“Mene ne mogu zaustaviti, niti mogu zaustaviti ujedinjenu opoziciju. Mogu jedino ako se opredjele da naprave fizičku likvidaciju”, kazao je Bećirević.

A o fizičkoj likvidaciji koju spominje, Bećirović je kazao sljedeće:

“Imaju ta mjesta gdje se o tome govori”, rekao je Bećirović.

Hoće li ići kod reisa Husein ef. Kavazovića da ga zamoli da po džamijama vjernici ne budu pozivani da glasaju za SDA, Bećirović je kazao sa reisom ima korektan odnos.

“Nemam namjeru upućivati nikakve ultimatume. Niti to mogu niti želim prema Islamskoj zajednici”, naveo je Bećirović.

Svi, kako je objasnio Bećirović, moraju raditi u skladu sa Ustavom i da će učiniti sve da Islamska zajednica u BiH dobije ugovor sa BiH.

(N1)