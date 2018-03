Denis Bećirović u Pressingu : ‘Boga se bojimo puno, Vučića nimalo, Dodika k'o dorata svog’ (Video)

Što se tiče Milorada Dodika, on sigurno neće moći provoditi politiku na mjestu člana Predsjedništva BiH koju je provodio do sada, poručio je večeras Denis Bećirović u Pressingu komentirajući mogućnost da upravo s liderom SNSD-a bude dio državnog Predsjedništva nakon oktobarskih izbora.

”Kad je riječ o Draganu Čoviću, tu imam četverogodišnje iskustvo. Mi smo u mandatnom periodu 2010 – 2014 zajedno radili, dijelom u zajedničkom kolegiju Parlamenta BiH, s te strane ne bi bilo nikakvih nepoznanica. Što se tiče Milorada Dodika, on sigurno neće moći provoditi politiku na mjestu člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine koju je provodio do sada. Ti njegovi ultimatumi, te njegove prijetnje, on će to morati u budućnosti da zaboravi. Čuo sam da predlaže da se sjednice Predsjedništva ne održavaju u Predsjedništvu BiH, oko takvih stvari nema uopće rasprave. Moj prijedlog je da se svi članovi Predsjedništva osim održavanja sjednica dodatno još obavežu da svoju radnu sedmicu provode u zgradi Predsjedništva, naravno ako nisu na službenom putu”, rekao je gost Pressinga.

Imao je i poruku za Milorada Dodika.

‘‘Njemu treba u oči reći ono što treba da čuje. Nažalost, nije bilo prilika da mu to kaže neko od onih koji su mu to trebali reći. Obično to govore sada pola godine pred izbore, a u prethodne četiri godine uglavnom su ćutali. On mora znati ako mu je adut neki vanjski faktor, da kad je riječ o vanjskom faktoru puno jači igrači, svjetske sile, stoje iza države Bosne i Hercegovine nego iza projekta razbijanja BiH. Tako da kako god okrene, i u BiH i u van BiH on je sigurni gubitnik u toj priči. Stoga bi i njemu bilo bolje da se okrene stvarnom životu i egziastencijalnih pitanjima i da zaboravi priču o separatizmu. Jer Bosna i Hercegovina je preživjela najteža vremena kada Slobodan Milošević sa tolikom armadom nije uspio da pokori ovu zemlju, slabašni Dodik to nikad neće uraditi”, naglasio je Bećirović.

Opisao je svoje dosadašnje susrete s Dodikom.

”Ništa posebno, potpuno smo se razilazili. 2011. bio je jedan skup gdje on između ostalog rekao ”da Bošnjaci nemaju oružja da odbrane BiH”. Moram reći da je bolje da zaboravi takve izjave, da se ne igra s vatrom u ovoj zemlji. Bošnjaci, Hrvati, Srbi i svi oni koji vole državu BiH, ako su imali mogućnost da se odbrane od četvrte vojne sile 1992. oni danas sigurno imaju legalnu i legitimnu mogućnost da u skladu s Ustavom i državnim institucijama odbrane najveću tekovinu 20. stoljeća, a to je da imamo državu Bosnu i Hercegovinu. Dodik koristi slabost domaćih bh. organa vlasti, ali i potpunu pasivnost međunarodne zajednice. Međunarondne zajednca i visoki predstavnik imaju veoma jasne obaveze da razrješavaju sve poteškoće u vezi s implementacijom Dejtonskog mirovnog sporazuma. Oni se moraju probuditi.

Kada govorimo o međunarodnoj zajednici ”ešdaunovski” pristup je dao odlične rezultate. Ovaj ”lajčakovski” pristup je nastavio gospodin Inzko. Sastavni dio međunarodnog dejtonskog sporazuma je međunarodna zajednica. Treba vjerovati da i sam Dodik ima dovoljno prisebnosti da nikada i ne pokuša da krene u tom pravcu. Husein-kapetan Gradaščević je poručio jednoj od najvećih svjetskih sila u to vrijeme odnosno poslao jednu poruku koja je, parafraziram, glasila: Boga se bojimo malo, sultana nimalo, a vezira k'o dorata svog. Ja ću večeras Dodiku uputiti poruku, sličnu, koja glasi: Boga se velikog bojimo puno, Vučića nimalo, a Dodika k'o dorata svoga’‘, rekao je gost Pressinga Denis Bećirović.

Svi koji su branili državu BiH bili su izloženi medijskim udarima. Možete krenuti od prijeratnih političara do današnjeg dana, kazao je u Pressingu na N1 potpredsjednik SDP-a i zastupnik u državnom Parlamentu, Denis Bećirović.

Danas smo svjedočili dvjema paralelnim realnostima. Na jednoj strani političari u državnim institucijama su se grlili i smješkali pred predstavnicima EU, a na drugoj strani su bivši borci blokirali saobraćajnice širom FBiH. Šta se to dešava?

Nažalost, to je naša realnost. Mi smo slušali danas predstavnike vladajućih struktura kako se hvale Upitnikom koji je rađen duže nego u drugim zemljama. Imali smo priliku i da čujemo evropske zvaničnike koji su nepravedni i nepošteni prema ovoj zemlji. BiH je zemlja nad kojom je izvršena dvostruka agresija, a nad bošnjačkim narodom izvršen genocid i uprkos tome evropski političari su nagradili agresore nad BiH, a kaznili našu zemlju.

Mnogi u Srbiji i Hrvatskoj se uvrijede na konstatacije da su njihove zemlje agresorske?

Ne trebaju se uvrijediti. Jako dobro znamo prema međunarodnim presudama šta su radili režimi Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana. Njihove politike su nanijele mnogo zla BiH, ali i građanima u tim zemljama. To su činjenice i istinu trebama pogledati u oči. Trebamo okrenuti novi list.

Jedno vaše otvoreno pismo predsjedniku Skupštine Srbije Nebojši Stefanoviću vas je koštalo pozicije kada je pokrenuta procedura za smjenu sa pozicije zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Optuženi ste za zloupotrebu Memoranduma Parlamenta BiH. U pismu ste reagovali na izjavu Stefanovića da je Republika Srpska država? Da li ste u medijima u Srbiji i RS doživljeni gore nego neki bošnjački nacionalist?

Vi kada radite u državnim organima imate dvije mogućnosti – djelovati ili spavati. Ja se uvijek opredjeljujem da djelujem i da učinim sve što je do mene da ova zemlja krene u jednom pozitivnijem i boljem pravcu. Kada je Stefanović 2013. rekao da je RS država, kao što je to i Srbija, imao sam ustavnu obavezu da vrlo jasno kažem da to predsjednik Skupštine Republike Srbije ne treba govoriti. Entitet RS je administrativna, teritorijalna jedinica u državi BiH. Tokom posjete Beogradu u oči sam rekao to predsjednik Skupštine Srbije. Nemojte više nikada sanjati da je entitet RS država. Niti je entitet RS bio država, niti će ikada biti država. I predsjednik Skupštine Srbije se u Beogradu sa tim složio.

Zbog takvih stavova ste u Srbiji gori od Bakira Izetbegovića?

Gledajte, svi koji su branili državu BiH bili su izloženi medijskim udarima. Možete krenuti od prijeratnih političara do današnjeg dana. Čim vi beskompromisno, jasno i pošteno branite državu BiH, kao državu ravnopravnih građana i naroda, vi ste odmah smetnja velikodržavnim projektima podijele ove zemlje. Lakše je ćutati. Ali je puno časnije boriti se za ovu zemlju. Alternativi borbi za BiH, koja će biti država ravnopravnih građana i naroda – ja ne vidim. Sve ću učiniti da BiH uistinu jednog dana bude takva.

Pisali ste sadašnjem srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću, prije njegovog odlaska na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici, da nije dobrodošao? Zašto ste se u Vašoj karijeri opredjeljivali da budete otvoreni?

Ono što je bitno – da sve što sam govorio tokom ovih godina kasnije se pokazalo kao istinito. Mjesec dana prije Vučićeve posjete Potočarima ja sam javno u Parlamentu BiH rekao: ‘Aleksandar Vučić ne treba dolaziti u Srebrenicu i Potočare’. On i dalje negira planetarno priznat i sudski utvrđen genocid u Srebrenici. Takvom čovjeku nije mjesto u Srebrenici. Ostao sam usamljen, neki su govorili da nisam to trebao kazati. Nažalost, desio se incident i žrtve su ostale u sjeni, a nastao je skandal. Potrebno je voditi principijelnu politiku i razmišljati korak, dva unaprijed. Kakva je poruka da vi pozivate negatora genocida u Srebrenicu. I onda krajem 2015. godine imate situaciju da se ministar vanjskih poslova Srbije hvali kako je najveći uspjeh Srbije to što su u UN zaustavili usvajanje rezolucije o Srebrenici. To je dno dna. To moramo javno reći.

Pravi socijaldemokrata jeste čovjek koji uvažava i nacionalnu i vjersku komponentu, koji uvažava sve različitosti u ovoj zemlji, poštuje sve ljude, kazao je tokom gostovanja u Pressingu na N1 potpredsjednik SDP-a i zastupnik u državnom Parlamentu, Denis Bećirović.

Čitao sam reakcija iz SDS-a na vaše stavove. Kažu da se u isto vrijeme zalažete za Islamsku zajednicu i socijaldemokratiju i da se trebate odlučiti šta ste. Može li se u isto vrijeme biti socijaldemokrata i musliman? Da li je to paradoks?

Nikada se nisam pravda SDS-u. Pravi socijaldemokrata jeste čovjek koji uvažava i nacionalnu i vjersku komponentu, koji uvažava sve različitosti u ovoj zemlji, poštuje sve ljude, ali isto tako i poziva da svi zajedno shvatimo da osim etničkog, nacionalnog, vjerskog ili nekog drugog identiteta moramo razvijati taj naš zajednički, bosanskohercegovački državni identitet. Dakle, moramo shvatiti da su nam bitni i oni elementi koji nas spajaju i povezuju. Kada nastupam – nastupam uvijek principijelno. Ne tražim pravo za jedan narod, a da to ne tražim za druge.

Da se vratimo na pitanje. Može li se biti socijaldemokrata i musliman?

Naravno da može. I to sa ponosom.

Zašto ne postoji sporazum Islamske zajednice sa BiH, a u isto vrijeme postoji sporazum BiH sa katoličkom i pravoslavnom crkvom?

To vam je eklatantan primjer kako izgleda politička scena u BiH. Četiri godine niko o tome nije govorio. Ja sam uporno iz godine u godinu govorio da se taj sporazum mora potpisati i u tom kontinuitetu odjednom je sada, šest mjeseci pred izbore, sve proključalo. Ako ste ćutali četiri godine o toj temi – nemojte pričati ni ovih šest mjeseci. Suština je u sljedećem. Moramo imati jednaka prava za sve narode u BiH i za sve vjerske zajednice. Kome je problem da se 2018. sklopi ugovor sa Islamskom zajednicom?

Pa kome je problem?

Ministrica (Semiha Borovac, op. aut.) je kazala da je Dragan Čović najodgovorniji. Gledao sam vašu emisiju u kojoj se gospodin Ivanić hvalio da je to on zaustavio. Stoga će to ponovo biti pitanje na narednoj sjednici državnog parlamenta. Prvo da markiramo stvari ko to radi. Moramo nekim ljudima reći da ovo mora biti zemlja jednakih prava i obaveza za sve građane i narode.

Vidite kako Dodik negira naciju. Često kaže samo musliman umjesto Bošnjak. Zamislite kada bih ja Dodiku kazao da je pravoslavac u nacionalnom smislu. Da li bi to bilo lijepo? Negira se pravo na jezik. Kako sam se ja borio za prava Srba u Federaciji očekujem da će se u entitetu RS pojaviti srpski poslanik koji će reći prekinimo sa ovom politikom i pustimo bošnjačkom narodu da nazove jezik kako hoće.

(Kliker.info-N1)