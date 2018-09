Denis Bećirović : Što su prljavi napadi na mene jači, sve je jača i podrška građana

Njegov komentar prenosimo u nastavku:

– Građanke i građani države Bosne i Hercegovine,

Potpuno sam svjestan da iza sebe nemam „svojih“ televizija, „svojih“ novina, „svojih“ portala, „svojih“ radio-stanica, „svojih“ finansijera … Jedino imam vas – građanke i građane Bosne i Hercegovine. Nećemo se predati, jer smo svi zajedno nadomak velike pobjede. Nema povlačenja! Samo naprijed!

Znam da sam zalaganjem za očuvanje dostojanstva države Bosne i Hercegovine stekao veliki broj opasnih neprijatelja. To je moj problem i ja ću se s time nositi. U poređenju sa žrtvovanjem bh. patriota u našoj bližoj i daljoj prošlosti to je zanemarivo.

Nije mi nepoznato da me na različite načine pokušavaju dikreditirati, obeshrabriti i u konačnici diskvalificirati u borbi za bolju, pravedniju i jaču državu Bosnu i Hercegovinu. To znam, nemam problem da se nosim s tim i takve napade očekujem u još brutalnijoj formi. To je sastavni dio obnašanja javne funkcije.

Vremenom sam naučio da sve napade na mene mogu pretrpiti, ali, jedno neću.

NEĆU NIKADA SEBIČNO POLITIČKI KALKULISATI I POSUSTAJATI KADA JE NAŠA DOMOVINA BOSNA I HERCEGOVINA U PITANJU!

VIDIM KUDA NAS JE TO PREŠUĆIVANJE DOVELO I KUDA NAS TO VODI. ZATO, NEĆU I NEMAM MORALNO PRAVO NA TO!

Svjedoci ste da sam radio jednakim intenzitetom tri godine i jedanaest mjeseci. Neki drugi su za to vrijeme spavali, propuštajući da reaguju na ogroman broj udara na državu Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Sada, nepunih mjesec dana do izbora “politički spavači“ bi da opravdaju nerad tokom cijelog mandata. Takvim ponašanjem potcjenjuju građane ove zemlje i igraju na kartu „kratkog pamćenja“. Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine da stave realne rezultate na prvo mjesto i da na osnovu toga odluče šta treba prevagnuti 7. oktobra – predizborna obećanja ili kontinuirani četverogodišnji rad.

Možda bi u našoj zemlji bilo pametnije biti političar koji je mekši, blaži, savitljiviji, snishodljiviji, kooperativniji, letargičniji, popustljiviji, ponizniji, indiferentniji, indolentniji, bezbojniji i bezizražajniji.

Možda bi bilo pametnije biti političar koji šuti pred nepravdom koja se čini državi Bosni i Hercegovini i takvu šutnju proglašavati političkom mudrošću.

Možda bi bilo pametnije biti političar koji će građane ponovo uspavljivati i zavaravati ideološkim i drugim iluzijama i zabludama.

Zašto koristim riječ „možda“?

Zato što ljudima nikada ne treba nametati svoje mišljenje i stavove. Naprotiv, ljudima treba omogućiti da slobodno razmišljaju, ocjenjuju i odlučuju.

Što se mene lično tiče, ne želim biti pasivni politički predstavnik i puki posmatrač.

Nikada ne pitam da li će se moji stavovi nekome svidjeti ili neće.

Ne gledam koja je izborna godina, a koja nije.

Ne dijelim ljude prema vjeri, rasi, naciji …

Ne želim politički trajati tako što ću se dodvoravati neprijateljima naše domovine.

Od mene ne očekujte da budem popustljiv, kooperativan i prilagodljiv antibosanskim političkim projektima jer neprijatelji Bosne i Hercegovine popustljivost i blagost tretiraju kao našu slabost.

Vjerujem da zajedno možemo pobijediti u borbi za pravedniju i pošteniju državu Bosnu i Hercegovinu, navodi u svom obraćanju javnosti kandidat za člana Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirević.

