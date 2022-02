Denis Bećirović :Srbi imaju jednu državu i dvije političke kamikaze – Dodika i Vulina

Danas je Milorad Dodik na proslavu Dana državnosti Republike Srbije u Orašcu nerazumno i antidejtonski poručio: “Srbi imaju dvije države, Republiku Srbiju i Republiku Srpsku”, naveo je Denis Bećirović , delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zbog ove današnje izjave Milorada Dodika, inače veoma talentiranog političara za nebuloze i skandale, želim apostrofirati dvije stvari:



1. Svima u Evropi i svijetu je potpuno jasno da je Republika Srbija država i da bh. entitet RS nikada nije bio, nije i neće biti država jer je to neotuđivi dio nezavisne i suverene države Bosne i Hercegovine. To bi Dodiku morali objasniti i oni koji su ga danas pozvali u Srbiju, a naročito oni čelnici Srbije s kojima je Dodik do u detalje usaglasio današnji antidejtonski govor.



2. Srpski narod nema dvije države, ali, nažalost, ima dvije opasne političke kamikaze – Milorada Dodika i Aleksandra Vulina. Budu li njih dvojica i dalje govorili u ime i ispred Srbije srpski narod bi mogao da ima problema i u ovoj jednoj državi. Razumnim ljudima u Srbiji je jasno o čemu i zašto ovo govorim.

(Kliker.info-Vijesti)