Denis Bećirović odgovorio Dodiku : Dodikova priča o otcjepljenju RS povećava šanse da ovaj entitet nestane

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da će Beograd i Banjaluka u budućnosti jednom biti u jednoj državi i da je to prirodno, fer i pošteno. Na ovu izjavu Dodika reagovao je Denis Bećirović, poslanik Socijaldemokratske partije u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i potpredsjednik SDP-a.

“Ozbiljna bosanska politika mora biti pametna, hrabra i uporna. Neprijatelji Bosne i Hercegovine moraju znati da mi imamo i pamet i snagu da očuvamo suverenitet, nezavisnost i nedjeljivost države Bosne i Hercegovine. Zato Miloradu Dodiku javno poručujem da je bolje da se ni u snu ne igra sa državom Bosnom i Hercegovinom. Manji bosanski entitet RS nije ni prirodna, ni historijska, ni demokratska tvorevina. Nastavi li Dodik sanjati i raditi na realizaciji zločinačkih velikosrpskih snova onda mora znati da su puno veće šanse da manji bh. entitet RS nestane nego da postane dio Srbije”, naveo je Bećirović u reakciji.

“Nažalost, većina bh. političara misli da je državna politika „mudro ćutanje“ i borba za unosne funkcije u profitabilnim preduzećima u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Mostaru, Banja Luci, Bihaću, Travniku … Oni zbog svojih dnevno-političkih i uskostranačkih preokupacija nemaju vremena da se bave zaštitom države i državnih interesa Bosne i Hercegovine. Naravno, osim u predizbornoj godini. Tri godine ćute i onda se naglo politički ‘probude'i ‘osvijeste’. Na građanima je da prepoznaju one koji su četiri godine uporno djelovali na zaštiti države Bosne i Hercegovine ili da opet ‘nagrade’ one koji to rade samo godinu dana pred izbore”, stoji u reakciji Bećirovića.

“Naravno da su okolnosti danas drugačije i da ne mogu da budu podloga onome što ja kažem. Ali, izvinite, meni niko ne može da zabrani da vjerujem, da maštam, da imam ideal. To mi neće uzeti. A ja vjerujem”, rekao je Dodik za “Sputnjik”.

On je naveo da ne zna da li će se to dogoditi za njegovo vrijeme, dok je živ, ili poslije njega, ali da je nesumnjivo da mora da se dogodi.

“Zato i postoje Republika Srpska i Srbija i zato će sasvim prirodno biti jednog dana i drugima oko nas koji su protiv toga, da shvate da je to naše prirodno pravo, pravo nacije ovog naroda i ove dvije države, Srpske i Srbije, da imaju pravo na to”, istakao je Dodik.

Odgovarajući na pitanje da li mu je žao što nije otišao na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa, Dodik je rekao da bi volio da je prisustvovao, ali da su se potrudili neki ljudi iz bivše administracije da to spriječe i to je, kako je rekao, njihov najveći uspjeh.

