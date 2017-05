Denis Bećirović o HDZ-ovom prijedlogu Izbornog zakona : ” Postajete nosioci južnoafričkih vrijednosti, ali iz vremena najcrnijeg etničkog aparthejda”

“Vi iz HDZ-a predlažete u Izbornom zakonu zone A, B, C, … To je ustvari jedan čisti eufemizam, to su etnička geta A, B , C… Pokušavate da radite ono što se ni na koji način više ne bi smjelo raditi u ovoj zemlji” … Sa prijedlogom Izbornog zakonom koji je upućen u Dom naroda vi iz HDZ-a postajete nosioci južnoafričkih vrijednosti, ali iz vremena najcrnijeg etničkog aparthejda”, kazao je Bećirović.

Podsjetio je da je taj dom zadužio Vijeće ministara još u novembru da pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene Ustava kojima se osigurava potpuna implementacija presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Sejdić i Finci”.

Bećirović je prihvatio prijedlog Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, zatraživši samo još određivanje roka za dostavljanje te informacije, ali Džaferović je kazao da će u urgenciji navesti da je potrebno informaciju dostaviti u što skorijem roku.