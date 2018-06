Denis Bećirović : Nikada nisam rekao niti jednu ružnu riječ o Željku Komšiću !

DP-ov kandidat za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović obećava da će nastaviti raditi na objedinjavanju svih demokratskih i proevropskih snaga u BiH, a smatra da su SDP i DF prirodni saveznici.

– Rukovodstva DF-a i SDP-a su više od tri godine sarađivala, potpisivala različite sporazume, održavala zajedničke sjednice glavnih odbora i poručivala da su jedni drugima najbliži saveznici. Nema nikakve sumnje da će i nakon 7. oktobra te dvije stranke blisko sarađivati. Kada je već tako, ne treba se ni u ova četiri predizborna mjeseca drugačije ponašati, kazao je za Oslobođenje Bećirović.

SDP i DF, poručuje Bećirović, moraju se zajedno izdići iznad uskostranačkih interesa i ostvariti pobjedu na predstojećim izborima, jer to od njih očekuju dobronamjerni građani BiH i oni se ne smiju izdati.

– Nikada nisam doprinosio razjedinjavanju demokratskih snaga, nikada nisam rekao niti jednu ružnu riječ o Željku Komšiću, a moram priznati da ni od njega nisam čuo nešto loše o meni. Mislim da se i svi drugi, u SDP-u i DF-u, trebaju ugledati na ovaj naš primjer, poručio je Bećirović.

S obzirom na to da je ljevica ponudila nekoliko kandidata, kolikom smatrate vjerovatnost da Komšić bude uz Vas u Predsjedništvu?

– O tome ko ulazi u Predsjedništvo BiH ne odlučuje nijedan pojedinac, već građani države Bosne i Hercegovine. A ako je suditi prema dosadašnjim istraživanjima, velike su šanse da i Komšić i ja postanemo članovi Predsjedništva BiH. Relevantna istraživanja, između ostalog, pokazuju da će građani na izborima birati člana Predsjedništva BiH na osnovu toga šta je radio do sada i šta planira raditi s ciljem zaštite države BiH u budućnosti.

Protiv podjela

Zalagat ću se da na biralištima bude manje straha i predrasuda, a više trezvenosti i mudrosti. Obećao sam da ću okupljati sve političke partije koje se bore za demokratsku, socijalnu i evropsku BiH.

Oštar ste kritičar i Čovića i Dodika. Šta ukoliko se nađete u poziciji da dijelite ured Predsjedništva BiH upravo s njima?

– Ne želim upasti u zamku da mi se čak i kroz pitanje Dodik i Čović nameću kao izborni favoriti. Realne su šanse da ni Dodik ni Čović ne budu izabrani za člana Predsjedništva BiH. Uostalom, ko god bude izabran, morat će raditi u skladu s Ustavom i zakonima BiH. Oni koji to eventualno ne budu radili morat će se suočiti sa nadležnim organima države zaduženim za očuvanje ustavnosti i zakonitosti. Godinama javno istupam i uvijek ću oštro istupati isključivo protiv destruktivnih poteza i politika koje su usmjerene protiv BiH i bilo kojeg njenog građanina ili naroda.

Potpisanim sporazumima dobili ste podršku bošnjačke desnice. Čijoj se podršci u oktobru još nadate?

– Ne slažem se sa vašom konstatacijom. Među onima koji me podržavaju ima i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, i ostalih i niko od njih sebe ne smatra desničarom. Razumijem one političke centre moći koji su zabrinuti velikom podrškom koja mi svakodnevno pristiže. Neki su očigledno u panici, jer me je prvo podržalo 27.000 građana Bosne i Hercegovine sa članskom kartom SDP-a BiH.

Nakon toga, podršku mojoj kandidaturi pružili su, između ostalih, A SDA, Tuzlanska alternativa, zatim Srpsko građansko vijeće, niz uglednih intelektualaca hrvatske nacionalnosti, pa ugledni intelektualci srpske nacionalnosti, gradonačelnici, načelnici, udruženja Roma… I, da ne bude dilema, ovo je tek početak podrške političkih stranaka, nevladinih organizacija, udruženja i uglednih pojedinaca mojoj kandidaturi.

BEĆIROVIĆ: PODRŠKA KOJU DOBIJAM RUŠI DESTRUKTIVNE KONCEPTE

To su ljudi koji pripadaju različitim političkim opcijama i koji su pokazali spremnost da stanu iza strateških ciljeva države BiH kao što su članstvo u NATO-u i EU. Također, svi oni koji su me podržali znaju da nikada neću odustati od borbe za ravnopravnost svih građana i naroda, kao i afirmacije antifašističkih vrijednosti koje su u temeljima naše države. Nikada!

U slučaju da budete izabrani, kako mislite mijenjati političke prilike u BiH, odnosno kako mislite graditi taj građanski i patriotski naspram dominantno etničkog osjećaja kod stanovništva? Je li to moguće s te pozicije i bez promjene na cijeloj političkoj sceni?

– U BiH je moguće napraviti balans između građanskog i etničkog. Odlučno ću se boriti protiv etničkih, vjerskih, entitetskih i drugih podjela u BiH. Također, smatram da postoje strateški ciljevi države oko kojih ne smije biti podjele na poziciju i opoziciju, na ljevicu, desnicu ili centar. Za realizaciju tih ciljeva moramo okupiti sve političke subjekte u našoj zemlji na način kako su to radile i druge zemlje koje su u zadnjih 15 godina pristupile NATO-u i EU. Zato ću vrijedno nastaviti raditi na okupljanju i povezivanju različitih političkih stranaka s ciljem jačanja BiH. Pri tome, jasno mi je da mnogima smeta široka podrška mojoj kandidaturi.

Ruši im destruktivne koncepte, stvara im problem, na koji će način i kojom filozofijom sada puniti nacionalne i druge torove? Ali, ušli smo u političku utakmicu na duge staze i ubijeđen sam da će i oni s vremenom shvatiti koliko je važno da zdravim idejama i predanim radom povezujemo građane naše zemlje umjesto da produkujemo dodatne razdore i podjele u društvu zbog kojih tonemo u sve veće beznađe.

Je li istina da biste u kampanju mogli krenuti bez vizuelnih obilježja SDP-a, a sve s ciljem dobijanja veće podrške glasača?

– Nastavit ću uporno isticati važnost političke vjerodostojnosti i dosljednosti. Za razliku od nekih drugih kandidata, u kampanju ulazim sa vrlo jasnim stavovima, porukama i programom. U narednih pet mjeseci nastavit ću se kontinuirano zalagati za snažnu i demokratsku BiH i tu se evidentno razlikujem od nekih drugih koji će pokušati da agresivnom kampanjom nadoknade svoj nerad i neaktivnost u prethodne četiri godine.

Porez na luksuz

Kada je riječ o vizuelnim obilježjima, o tome je još rano govoriti. Ozbiljna kampanja podrazumijeva i jasan red poteza. Kad dođe vrijeme da rješavamo i ovo pitanje, pristupit ćemo mu na ozbiljan i odgovoran način. Ipak, moram primijetiti da čak i ovaj segment kampanje brine političku konkurenciju. To se najbolje vidi i iz medijskog prostora koji posvećuju tome. Međutim, to je njihov problem.

Po čemu se SDP-ov Plan 10 razlikuje od dosadašnjih programa i kako ćete ubijediti one koji budu kreirali vlast da je ovo pravi put za BiH?

– Kao kandidat za člana Predsjedništva BiH imat ću poseban izborni program koji će biti prilagođen nadležnostima Predsjedništva BiH. Kada je riječ o Planu 10, želim istaći da je riječ o ozbiljnom programu i u njegovoj izradi je duže od godinu učestvovao veliki broj građana i stručnjaka, tako da je pretočen u jedan jasan program. Za širu elaboraciju Plana 10 potrebno je mnogo više prostora ili jedan zaseban intervju.

Za razliku od vladajućih struktura, koje se fokusiraju na etničke podjele i dizanje tenzija među građanima i narodima, u Planu 10 je fokus na egzistencijalnim pitanjima kao što su: otvaranje novih radnih mjesta, zdravstvo za sve, porez na luksuz, obračun sa korupcijom i organizovanim kriminalom; izgradnja infrastrukture i energetskih objekata; smanjenje nadležnosti kantona; evroatlantske integracije; veće penzije i stabilni PIO fondovi; modernizacija i renoviranje 100 škola godišnje, plan za mlade, plan za okoliš i turizam… Smatram da se svi moramo konačno i potpuno posvetiti egzistencijalnim pitanjima građana, jer od jalovih političkih prepucavanja i svađa niko nema koristi.

Miren Aljić (Oslobođenje)