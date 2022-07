Denis Bećirović: Ljudima moramo pokazati dobar put u lošem vremenu (VIDEO)

Kandidat više opozicijskih stranaka za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović poručio je danas na Zajedničkoj Konvenciji opozicionih stranaka da ljudima moraju pokazati dobar put u lošem vremenu te da postoji snaga koja će ih zaštititi.

Za razliku od onih koji govore o rezervnim opcijama, Bećirović je kazao da su se danas okupili u velikom broju kako bi cijeloj BiH poručili da oni nemaju rezervi plan, opciju i izbor, već samo jedan, a to je jedna domovina BiH, od Save do mora i od Drine do Une.

“Pred nama nije politička bitka za funkcije, već za prava i slobodu BiH, pred nama nisu pitanja hoćemo li ili ne, mi naprosto moramo. Moramo zajedno pobijediti siromaštvo, strah, tenzije i lopovluk, moramo ljudima dati kisika da vide da se može disati i bez ovog beznađa”, poručio je Bećirović. Podsjetio je da BiH ima duboke korijene i snažne antifašističke temelje te da ne smiju ponavljati grešku aktualnih vlastodržaca, koji misle da je historija počela od njih.

“Sva velika djela u BiH uradili smo zajedno, a sve velike tragedije su učinjene od zlotvora koji nisu htjeli da budemo zajedno. Samo ujedinjeni i u 21. stoljeću imamo šansu, razjedinjeni i podijeljeni osuđeni smo na izolaciju i propadanje”, kazao je. Tvrdi da je ogromna čast i odgovornost biti kandidat za člana Predsjedništva, a posebno jer su ga podržali ljudi svih nacija i vjera.

“Dok režimske stranke vladaju širenjem straha, mržnje i podjela, želimo afirmirati naše teme, bolje obrazovanje, kvalitetnije zdravstvo, zapošljavanje, rast životnog standarda, borba protiv kriminala i korupcije, zaustavljanje odlaska mladih i borba protiv siromaštva”, istaknuo je.

“Mi se nismo okupili protiv bilo kojeg pojedinca ili stranke, već zajedno, jer želimo da vjerujemo da ljudi zaslužuju boju i svjetliju budućnost”, poručio je. Naglasio je da je polazna osnova njegovih programskih usmjerenja djelovati realno s pogledom u budućnost.

“Moja vizija BiH je jedna jedinstvena BiH, demokratska i pravna država, članica EU obitelji. Država u kojoj se slobodno razvijaju i poštuju etnički, vjerski i regionalni, socijalni i drugi identiteti, ali i razvija i poštuje državni identitet BiH”, poručio je. Dodao je da je to vizija ekonomski i institucionalno razvijene države, socijalno pravedne, jednakih mogućnosti za sve ljude, s društvom baziranim na znanju.

“Našu energiju moramo usmjeriti u tri smjera, dobra uprava, pametan rast i društvo jednakih mogućnosti. Moji prioritetni zadaci su: ubrzanje puta naše zemlje u NATO, provođenje 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije i dinamiziranje našeg kretanja u punopravno članstvo u EU, promjena vanjske politike tako da prednost damo stručnim ljudima, jačanje sigurnosti i obrane, kreiranje pozitive političke slike o našoj državi i provlačenje stranih investicija”, poručio je.

Također je stanovnicima Srbije i Hrvatske poručio da je vrijeme da zajedno 21 stoljeće proglase stoljećem mira i suradnje. “Nakon dugo vremena, ljudima je vraćena nada. Ne smijemo ih iznevjeriti”, poručio je Bećirović. Na Konvenciji su se obratili predsjednici stranaka Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić, Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, Naroda i Pravde Elmedin Konaković, Patrije demokratske akcije Elzina Pirić, Za nove generacije Zlatko Miletić, Narodnog europskog saveza Nermin Ogrešević, Bosanskohercegovačke inicijative Fuad Kasumović, Prve mostarske partije Semir Drljević Lovac, Stranke penzionera Dževahid Sokić i Naše stranke Edin Forto.

Osvrnuli su se na trenutne probleme u državi kao što je iseljavanje stanovništva, rast cijena i uvjeti života u BiH, te su se usuglasili da je vrijeme za promjene i novog člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

(Kliker.info-agencije)