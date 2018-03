Denis Bećirović : Državni član Predsjedništva BiH mora biti neko ko ne polaže račun stranačkim organima, nego građanima BiH ! (Video)

Odgovarajući na upit da li će biti kandidat ljevice za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, on je istakao da je to pitanje otvoreno.

“SDP BiH je otvorio proces kandidovanja i svi članovi su uključeni. Potrebno je da prije svega vidimo volju ljudi, a onda da ozbiljno bavimo pitanjima kandidata”, kazao je Bećirović.

On je podsjetio da je ranije u javnosti iznio argumente zbog kojih je važno da demokratske snage u BiH budu objedinjene na predstojećim izborima.

“Nisam više za format ‘jedan na jedan’, odnosno razgovor između SDP-a i DF-a, već smatram da je potrebno uključiti i Građanski savez, Našu stranku i druge demokratske snage. Neophodno je da zajednički definišemo ne samo kandidate, nego i programske stvari”, kazao je potpredsjednik SDP-a BiH, prenose Vijesti.ba.

Ukoliko bi stranke lijeve provinijencije imale dva kandidata za Predsjedništvo BiH, upozorio je na mogućnost zbunjivanja glasača.

Osvrćući se na činjenicu da je lider DF-a Željko Komšić potvrdio svoju kandidaturu za Predsjedništvo BiH, Bećirović je ukazao na postojanje različitih pristupa: uskostranački i državotvorni.

“Moramo sagledati šta je bolje za državu BiH, jer je ona preča od svih političkih stranaka. Smatram da je najvažnije da djelujemo sinhronizovano i objedinjeno, a ne da se držimo unilateralnih i jednostranih rješenja. Horizonti moraju biti širi od onoga kako će na izborima proći neka stranka pojedinačno”, naglasio je Bećirović.

Na upit da li postoji mogućnost da sve građanske stranke podrže Komšićevu kandidaturu, odgovorio je da su sve opcije otvorene.

“Potrebno je napraviti analizu i vidjeti šta je najbolje rješenje i ko ima najveće šanse. Do sada smo u BiH, nažalost, uvijek imali stranačkog člana Predsjedništva BiH. Ja zagovaram pristup da to mora biti državni član Predsjedništva BiH, dakle neko ko ne polaže račun stranačkim organima, nego građanima BiH. To je potpuno nova priča i pravi zaokret. Bh. stranke su rascjepkane i ne može ih okupiti stranački član Predsjedništva, nego neko ko ih može objediniti”, naglasio je Bećirović.

Mišljenja je da postoji još vremena za dogovor ljevice o zajedničkom nastupu na izborima.

“Moramo otvoreno razgovarati o strateškim pitanjima za BiH. Ne treba izbornom kampanjom zamagliti probleme sa kojima se država suočava. Zato ih sve pozivam da sjednemo za zajednički sto i dođemo do zajedničkih rješenja, pa onda sinhronizovano na izbore”, poručio je, između ostalog, Bećirović.

