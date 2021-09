Denis Bećirović: Dodikova politika može dovesti do ukidanja entiteta, nije država BiH tako slaba kao što neki misle

-Moram reći da prijetnje Dodika i Čovića podsjećaju pomalo na prijetnje presuđenih ratnih zločinaca iz ‘90-ih godina. istakao je u intervjuu za FTV član Kolegija Zastupničkog doma PS BiH i član SDP-a BiH Denis Bećirović.

Ko su preparirani radikali, koja je razlika između Milanovića i Vučića, Čovića i Komšića.

Je li na djelu obrazovna agresija Srbije na BiH. Ko po Bosni šeta s upaljenim upaljačem, kako Dodikova opasna retorika vodi ka ukidanju entiteta i kantona i ko se mora probuditi u odbrani države BiH. Otvoreno je govorio Denis Bećirović, koji upozorava Dodika da bošnjački narod ne zove muslimanima i ne svodi na vjersku skupinu, jer će dobiti odgovor kakav lično zaslužuje.

Kaže da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država, članica UN-a i da će svi oni koji se, eventualno, opredijele da krenu u avanturu rušenja države BiH, biti suočeni i sa međunarodnim pravom i sa domaćim pravom i sa državom BiH.

“Nije država BiH tako slaba kao što neki misle. Moram reći da prijetnje Dodika i Čovića podsjećaju pomalo na prijetnje presuđenih ratnih zločinaca iz ‘90-ih godina. Takve prijetnje neće nikoga uplašiti. Dodik je, metaforički rečeno, jedan neodgovoran političar koji sa upaljenim upaljačem hoda pored pet punih cisterni benzina. I može da zapali, ne samo BiH, već cijeli region. On državu BiH ne može uništiti. Nema nijedan međunarodni niti domaći pravni, ustavni ili bilo kakav osnov, ali da ima tog mračnog potencijala u Dodiku i njegovim mentorima iz Beograda, nažalost ima. I to jeste opasnost, ali tu treba da reaguje međunarodna zajednica.”

Ističe da će se i međunarodna zajednica morati uozbiljiti.

“Prvo mi u BiH moramo vrlo jasno svi reći, i Bošnjaci i Srbi i Hrvati i Ostali, svi građani i građanke BiH, stop politici separatizma, stop ratnohuškačkoj politici. Ovi koji misle blokirati državu BiH idu u tom pravcu i mi ih zaista moramo upozoriti, da znaju, da se ne igraju sa kurpnim stvarima. Moram otvoreno reći, u BiH kod svih građana i naroda ima određenih iluzija i zabluda. Ali nijedna iluzija i nijedna zabluda nije teža i veća od zablude Milorada Dodika i njegovih sljedbenika, a koja u suštini glasi – e sad ako se mi povučemo iz državnih organa BiH, nema BiH. To je teška i opasna zabluda. Država Bosna i Hercegovina će postojati. Neko ako krene u unilateralno rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ja ga javno upozoravam, mora biti svjestan da se tada uvode neka druga pravila. Država BiH je međunarodno priznata država u 21. stoljeću. Rušiti ovu državu, kako su zamislili akteri memoranduma SANU 2 i njihov izvođač Milorad Dodik, je nemoguće. Da mogu napraviti nemir na ovim prostorima, mogu. Ali državu BiH neće uništiti. Put ka blokadi državnih organa BiH je ustvari brza cesta koja može dovesti do ukidanja entiteta i nekih nižih nivoa unutar BiH, jer se pokazuje da ih je izgleda nemoguće demokratizirati i usmjeriti ka evropskom i evroatlantskom putu BiH. O tim stvarima itekako oni koji se igraju s tim treba da razmisle.”

Bećirović ističe da sve ovo što radi Vučićeva Srbija i njegov režim prema BIH nije stihijno i nije slučajno.

“Sve su to projekti koji iz dana u dan slabe državu BiH. Mi moramo Vučiću reći da je nemoguće da on krene u proces obrazovne agresije na BiH. Mi moramo izjednačiti obrazovni sistem u našoj državi, a ne da tuđa država pravi obrazovni sistem na našoj teritoriji. Primjer ekonomske agresije je pokušaj gradnje hidrocentrala na rijeci Drini, mimo bilo kakvih odobrenja nadležnih državnih organa BiH. Srbija napokon mora odgovoriti na svoje temeljno pitanje. U Srbiji već 200 godina traje dilema između dva pitanja – kolika Srbija i kakva Srbija. Nažalost, oni još uvijek postavljaju pitanje kolika Srbija. I odnos prema BiH se stravično radikalizirao upravo od dolaska na vlast prepariranih radikala. Aleksandar Vučić je politički učenik Vojislava Šešelja. On nije pormijenio ciljeve koje je imao zajedno sa Šešeljem, ali naravno jeste uveliko promijenio taktiku i metode djelovanja. Ne treba to potcijeniti. Treba vrlo ozbiljno to sagledati i dati ozbiljne odgovore.”

Dodik je krenuo u jednom vrlo opasnom smjeru

Kaže da Bosna i Hercegovina može i mora dati odgovore na opasne namjere Srbije prema njoj.

“Na strani BiH je međunarodno pravo, domaće pravo. Ogromna većina građana BiH je za nezavisnu, nedjeljivu, suverenu državu Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnih i građana i naroda. BiH ima brojne prijatelje širom svijeta. Samo oni koji predstavljaju BiH se moraju probuditi. Ja sam prije 6-7 godina lansirao ideju o projektu tzv. pokreta za državu BiH. Evo počelo se to realizirati u bh. entitetu RS. To nije pitanje je li neko s nekim u koaliciji. To je crvena linija, to je država BiH, ravnopravnost njenih građana, ljudska prava, put u EU, put u NATO savez. Oko tih stvari nema opozicije i pozicije. To je interes svih građana i naroda BiH. Oko toga se moramo okupiti i moramo biti svjesni i opasnosti i okolnosti i naravno moramo se probuditi.”

Na pitanje u kojem smjeru ide Milorad Dodik, Bećirović odgovara: “On je krenuo u jednom vrlo opasnom smjeru. Vjerujem da i on sam ne pretpostavlja kuda bi to moglo dovesti cijelu BiH i region. I barem bi oni oko njega i oni koji mu naređuju da vodi takvu politiku morali razmisliti i zaustaviti ga na vrijeme. On mora prestati s takvom destruktivnom politikom, mora prestati sa vrijeđanjem ljudi i čitavih naroda u BiH. Nerijetko čitav jedan narod u BiH umjesto imenom Bošnjaci naziva imenom muslimani. Dakle pokušava čitav jedan narod da svede na jednu vjersku skupinu. Za razliku od Milorada Dodika koji vrijeđa kompletan jedan narod, ja nikada ne bih vodio takvu jednu politiku. Imam puno poštovanje prema svim građanima i narodima BiH i njih treba nazivati onako kako se nazivaju u Ustavu BiH. Međutim, kada je personalno Milorad Dodik u pitanju, ako nastavi da vrijeđa čitav jedan narod ja ću ubuduće, javno na sjednicama, kao predstavnik zakonodavne vlasti, Milorada Dodika početi nazivati onako kako ga je nazivao Ilija Garašanin. On je tvrdio da u Bosni postoje Bošnjaci islamske, pravoslavne i katoličke vjerispovijesti. Shodno tome, Milorad Dodik će biti Bošnjak pravoslavne vjeroispovijesti. Dakle, Srbe nazivam onako kako i jeste, ali on personalno će ubuduće za mene biti Bošnjak pravoslavne vjeroispovijesti jer očigledno da on ne razumije drugi jezik nego jezik reciprociteta.”

Kada je riječ o Zoranu Milanoviću, kaže da je on na jednoj raskrsnici i da se mora opredijeliti u kojem pravcu ide.

“Na jednoj strani je politička trasa Franje Tuđmana. Velikodržavna politika koja je osuđena u Hagu. Na drugoj strani ima primjer odgovorne državničke politike bivših predsjednika Republike Hrvatske, Stjepana Mesića i Ive Josipovića. Biografija Zorana Milanovića nije politička biografija ratnog huškača Aleksandra Vučića. To je nešto drugo. Milanović treba napokon da počne da gradi dobrosusjedsku kampanju.”

Na napade na državu BiH mora da odgovori sistem

O Izbornom zakonu kaže da imamo kampanju, prije svega HDZ-a, koji kaže da član Predsjedništva BiH Željko Komšić kao nije legitiman član Predsjedništva.

“Evo ja javno kažem – član Predsjedništva BiH Željko Komšić, isto kao i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Dragan Čović, su legalni i legitimni predstavnici. I jedan i drugi su Hrvati. Razlika je u tome što je jedan socijalno senzibilan, a drugi nije. Mi moramo napraviti zemlju koja će biti istinski ravnopravna i za Bošnjake i za Hrvate i za Srbe i za Ostale, ali niko iz svijeta nama ne smije uvoditi pravila koja on neće u svojoj zemlji da primijeni. BiH i svi njeni ljudi zaslužuju evropsku budućnost, jasnu putanju, jasna pravila, onakva kakva važe za cijelu Evropu neka važe i za BiH. Zato predlažem, krenimo od presuda Evropskog suda za ljudska prava i implementirajmo, implementirajmo Dejtonski mirovni sporazum i sasvim sigurno ćemo stvari pomjeriti s mrtve tačke.”

Bećirović isitče da, kada je riječ o državi BiH, moramo napraviti snažan sistem.

“Na napade na državu BiH neće odgovarati jedan pojedinac. Mora da odgovori sistem. Treba nam dakle okupljanje. Treba nam jedna osmišljena politika, a ne neka amaterska politika zatvaranja, sitnostranačka u kojoj se ne vidi da je država iznad svega. A država BiH je preča i važnija od bilo kojeg pojedinca, bilo koje grupe i bilo koje stranke, jer bez države mi nećemo imati glave na ramenima.”

Navodi da su neki politički krugovi previše zloupotrebljavali njegovo ime i prezime.

“Zbog toga sam na organima prvo SDP-a rekao da ne želim uopće da budem nikakvo opterećenje, ne želim da budem kandidat za člana Predsjedništva i to je moj stav. S druge strane, isto tako mislim da je ovo jedna pogubna priča koja se kreira u javnosti da se isključivo priča o tome ko su kandidati za tri člana Predsjedništva. Pa ljudi, u ovoj državi je od izuzetne važnosti koga ćemo postaviti u Vijeće ministara, ko će biti poslanici, delegati, ministri, ambasadori. Ova država ne počiva na jednom, dva ili tri čovjeka.”

“Do izbora 2022. godine moramo raditi u skladu sa odlukama Kongresa SDP-a i organa SDP-a. Ja ne vidim mogućnost da mi nešto mijenjamo u manje od godinu dana unutar SDP-a”, zaključio je Bećirović.

(Kliker.info-FTV)