Demokratska fronta : Schmidtu ćemo dostaviti prijedlog trajnog rješenja za Federaciju BiH

Iz Demokratske fronte (DF) su se oglasili nakon što je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt poručio da će intervenisati ukoliko se političari ne dogovore u vezi s izborom nove Vlade Federacije BiH. Shodno tome, iz ove stranke će Schmidtu, kako navode, ponuditi trajno rješenje.

Trajno rješenje predlažu jer je, kako kažu, Schmidt već očigledno naumio nametnuti rješenje koje bi trebalo deblokirati proces formiranja vlasti u Federaciji BiH.

“I s obzirom na to da poziva političke stranke da se dogovore, a do tog dogovora očigledno neće doći, Demokratska fronta nudi prijedlog trajnog rješenja gospodinu Schmidtu. Demokratska fronta je taj prijedlog jučer prezentovala na sjednici zastupničkog Doma Parlamenta Federacije, a sada koristimo priliku da kažemo da ćemo isto dostaviti gospodinu Schmidtu jer mislimo da to rješenje zadovoljava sve kriterije dominacije parlamentarne većine u procesu formiranja vlasti”, naveli su iz DF-a.

Taj prijedlog podrazumijeva da su za imenovanje Vlade FBiH dovoljni potpisi predsjednika i najmanje jednog potpredsjednika FBiH.

Ukoliko bi ove izmjene bile usvojene (potrebna 2/3 većina u Predstavničkom i prosta većina u koju je uključena većina u svakom klubu konstitutivnih naroda Doma naroda) proces formiranja izvršne vlasti bi bio deblokiran.

Podsjetimo, ova inicijativa DF-a da imenovanje nove Vlade FBiH bude moguća uz saglasnost predsjednika i jednog potpredsjednika FBiH nije dobila većinu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Također, u ovom prijedlogu se navodi i da ukoliko se Vlada FBiH ne imenuje u roku od 60 dana onda bi se u entitetima raspisali prijevremeni izbori.

Ukoliko bi se uvažio ovaj DF-ov prijedlog, to bi u ovom slučaju značilo da bi se potpredsjednik FBiH Refik Lendo (SDA) izbjegao u davanju potpisa za izbor nove Vlade FBiH budući da su Lidija Bradara, predsjednica ovog entiteta i drugi potpredsjednik Igor Stojanović (SDP) dali saglasnost.

(Kliker.info)