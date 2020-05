Demokratska fronta: Na lokalnim izborima sigurno nećemo sa SDA

Demokratska fronta (DF) je danas saopćila da je iz medija saznala da Građanski savez (GS) napušta Klub poslanika DF-GS u Parlamentu Federacije BiH.

“Ovoj odluci Predsjedništva Građanskog saveza nije prethodio nikakav oficijelni razgovor koalicionih partnera, ni na nivou organa stranke niti na razini Kluba poslanika. To, valjda govori o transparentnosti ovakve odluke i dovodi u sumnju iskrenost, a posebno argumente koji su navedeni u medijskoj objavi. Nećemo insistirati, a mogli bi, na činjenici ko je u dosadašnjem periodu, od prošlih izbora pa do danas u ovoj koaliciji šta za koga uradio i ko je više ‘povukao'”, naveli su.



Iz DF-a ističu da oni koji trebaju to znati, i znaju.



“S te strane, nemamo namjeru osporavati njihovu odluku jer kolege iz GS-a zaista posmatramo kao poseban politički subjekat koji ima pravo i takve odluke donositi, te se i suočiti sa njihovim posljedicama.



“Nesuvislo zato djeluju ‘argumenti’ koje su naveli kao razlog za ovaj potez. Izjava predsjednika SDA koja se navodi kao glavni razlog zašto napuštaju Klub, je potpuno irelavantna ne bi smjela biti nešto što je uopće relevantno za odnose unutar DF-a i GS-a, pogotovo jer u GS-u znaju da DF na lokalnom nivou ne nastupa sa SDA niti ima tu namjeru. Začuđuje tek pominjanje nekakvih ‘zelenih koalicija’, što je mrzilački riječnik svojstven i političkim protivnicima i DF-i i GS-a”, kazali su.



Svaki politički subjekat ima svoju ‘logiku’ pa tako i SDA, smatraju u DF-u.



“I DF ima svoju logiku koja glasi: Na državnom nivou, u koaliciju ćemo ići uvijek sa onima kojima je država BiH na prvom mjestu, kojima je svaki čovjek u ovoj zemlji ravnopravan, kojima je svako radno mjesto najvažnije”, naveli su.



Dalje su naveli da niti jedan organ Demokratske fronte nije donio niti jednu odluku koja bi potvrdila GS-ove navode.



“Treće, DF sigurno neće sa SDA ići u koaliciju na lokalnim izborima. Namjera nam je bila ići u koaliciji sa SPD, SD i GS. Ali, s obzirom da se GS već izjasnio, oni očigledno ne žele biti dio takvih razgovora. Ukoliko uvide svu pogrešnost strategije koju su danas iznijeli, u DF-u su im otvorena vrata za saradnju na bazi lijevo patriotske koalicije koju bi činili DF, SD, GS i druge ijevo -patriotske organizacije i pojedinci”, naveli su.



Predsjedništvo Građanskog saveza donijelo je odluku o izlasku Građanskog saveza iz kluba zastupnika DF-GS i formiranju svog kluba zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, zbog lakšeg razumijevanja u javnosti političke pozicije GS u odnosu na vladajuću strukturu.



“Izjava predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da je za njega logična međusobna podrška SDA i DF-a na lokalnim izborima vrlo jasno stvara sliku bliskosti te dvije političke stranke. Mi u GS-u nikada nismo učestvovali u formiranju različitih kombinacija sa vladajućim strukturama, niti smo ikada imali bliskost sa onima koji su uspostavili sistem u kojem vladaju nerad, nered, nepravda i korupcija – nećemo ni sada.

Ono što je sigurno je da Građanski savez na lokalne izbore neće izaći unutar neprirodnih koalicija, odnosno neće izaći na izbore u okviru različitih varijanti “zelenih” koalicija. Podsjećamo da je Građanski savez iskazao žestoko neslaganje povodom spajanja osovine zla Dodik – Čović u Vijeću ministara, kao i zbog formiranja Vijeća ministara bez Vlade FBiH, a koje za posljedicu ima “mostarizaciju” FBiH”, saopćili su iz GS-a.

(Klix)