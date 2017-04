“Demokracija” izazvala ogromno interesovanje : Zijah Sokolović dobitnik ‘Male Liske’

Predstava “Demokracija”, Zijaha A. Sokolovića, izvedena je u srijedu navečer kao peta predstava u konkurenciji ovogodišnjeg 14. Međunarodnog festivala komedije “Mostarska liska”, koji se do 29. aprila održava u organizaciji Narodnog pozorišta Mostar.

Bila je ovo prva izvedba “Demokracije” u BiH, koja je do sada osvojila osam regionalnih nagrada, i zanimanje publike za nju je bilo ogromno.

“Malu lisku” za najboljeg glumca večeri stručni žiri je dodijelio Zijahu Sokoloviću, koji u ovoj predstavi igra uz glumca Dražena Šivaka, priopćeno je iz Narodnog pozorišta Mostar.

– Ja sam i prije dolazio ovdje, u neka vremena kad je Liska bila malo u depresiji, i bio sam sretan što sam uspio da svojim dolascima ovdje damo kao neko umjetno disanje toj liski onih vremena. Sad je ona već jedna ozbiljna žena i vrlo je duhovita. Mislim da je to što se održala Mostarska liska jedan veliki uspjeh ljudske prirode – da održi ovakve stvari koje su vrlo lijepe.

Što se tiče Liski koje sam osvojio, one su dokaz da ja postojim kao čovjek koji se bavi pozorištem i da postoji publika koja razumije to čime se ja bavim. Liska je kao civilno društvo – most između mene i publike – kazao je Sokolović.

(Kliker.info-Fena)