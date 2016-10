Demir Mahmutćehajić tvrdi : Mafijaška organizacija HDZ Stolac traži zaštitnike za svoj kriminal

TV1: Predsjednik HDZ-a posjetio je danas Stolac i izjavio između ostalog da će ovaj grad uvijek smatrati dijelom hrvatskog prostora. Kako to komentirate?

MAHMUTĆEHAJIĆ: To je nastavak fašističke politike HDZ-a Stolac. Mi iz Inicijative za Stolac mu možemo jasno odgovoriti. Stolac jeste i hrvatski prostor ali je i bošnjački i sprski i svih ostalih građana koji žive u njemu. On je prije svega bosanskohercegovački prostor kao i svi ostali prostori u BiH.

TV1: Čović je i u toku predizborne kampanje bio u Stocu, kao i danas. Zašto niko iz bošnjačkog vrha nije dolazio u Stolac?

MAHMUTĆEHAJIĆ: A zašto bi dolazio neko iz bošnjačkog političkog vrha?! Inicijativa za Stolac je koordinacija prostolačkih stranaka i mi okupljamo sve ljude koji žele boljitak Stocu. Mi nismo samo bošnjačka nego i hrvatska i srpska i svi ostalih građana Inicijativa. Svi dobronamjerni ljudi su dobrodošli u Stolac ali oni koji dolaze da bi se ta politika prenosila na veći nacionalni nivo preko leđa građana Stoca, molim ih da ne dolaze. Svi oni koji imaju želju da otvore radna mjesta na kojima će raditi svi građani su također dobrodošli. Naš kandidat za načelnika je više puta govorio da on kada bude načelnik pozvat će sve ljude bez obzira na nacionalnost da otvaraju radna mjesta i da će u tim preduzećima raditi svi ljudi.

TV1: Imate li najave da će neko od bošnjačkih lidera doći u Stolac.

MAHMUTĆEHAJIĆ: Mi nismo nikoga zvali. Stjepan Bošković i mafijaška organizacija koja se zove HDZ Stolac se osjećaju ugroženim. Hrvati se se osjećaju ugroženim. Mafijaška organizacija koja se zove HDZ Stolac zna da su oni pogriješili i oni pozivaju svoje istomišljenike i one koji ne razumiju šta se dešava u Stocu kako bi ih oni izvukli iz kriminala. Mi nismo ništa pogrešno uradili. Nema potrebe da mi tražimo podršku od bilo koga jer smo tu sa svojim građanima i ne sakrivamo se. To je mladost koja je dostojanstvena i nema mržnje u njoj i ona je jasno pružila ruke svima, pa čak možda i onima koji to ne zaslužuju jer u Stocu žive ljudi koji znaju imena zločinaca a još uvijek ima kuća u Stocu u kojima stoji pokradena imovina onih koji su prognani iz Stoca. Ljudi koji su se tu vratili nakon svih trauma traže svoje pravo kao i svi ostali građani. I u tome prihvatamo sve, samo nepravdu ne.

TV1:Delegacija Vlade Hrvatske sutra će posjetiti Stolac. Da li je na sceni neka vrsta diplomatske ofanzive?

MAHMUTĆEHAJIĆ: Ako je to na sceni mi to dočekujemo vrlo optušteno. Mi smo moralno i po svakoj drugoj osnovi pobjednici ovih izbora a ako te mračne sile nastoje da ospore naše pravo, mi ćemo se nastaviti boriti dostojanstveno, raširenih ruku, prihvatajući i pozivajući dobre ljude da nam se pridruže i ne mogu nas uplašiti nikakvi dolasci, prijetnje, smutnje i radnje, jer mi smo kao ideja svjetlo za Stolac i sa osmijehom dočekujemo sve to. Ako će ti ljudi doći radi boljitka svih građana Stoca onda su dobrodošli i ne samo oni nego i svi ostali. Danas smo pokušavali da dođemo do gospodina Čovića, da ga pozovemo na kafu ali nismo imali tu priliku, iako u suštini ne znamo da li je on došao u svojstvu predsjednika HDZ-a, HNS-a ili člana Predsjedništva. Ako je u ovome zadnjem svojstvu onda je uvrijedio sve građane koji nisu hrvatske nacionalnosti. On govori kako će se sada u Stolac ulagati. Pitam ga, šta je do sada čekao? Dvanaest godina je Bošković načelnik. Pa zašto onda ljudi odlaze iz Stoca? Ili ako ništa zašto nije zaposlio Hrvate. Pogledajte preko 400 Hrvata je glasalo za Salmira Kaplana za načelnika. Ako nije problem da se u Varešu izabere Hrvat jer su tamošnji Bošnjaci prepoznali da je to bolji kandidat, zbog čega je problem da se u Stocu izabere neko ko je bolji kanidadat?

TV1: Ima li Inicijativa za Stolac šanse za pobjedu kada se ponove izbori?

MAHMUTĆEHAJIĆ: Mi smo već pobijedili. Niko nam tu pobjedu ne može oteti. HDZ tri mjeseca radi na kampanji, više je Hrvata u Stocu nego Bošnjaka i time pokušavaju uvjeriti svoje glasače da je njihova pobjeda neminovna, ali mi smo išli prema svim građanima i nismo gledali koliko je Hrvata ili Bošnjaka. Znamo da ima čestitih ljudi koji će kad vide bolji program njemu dati glas i osloboditi se straha. Postoje jednonacionalna mjesta u Stocu koja su hrvatska, pa su nakon svega ovoga što je Ivan Perić sa svojom mafijom iz HDZ pokušao da uradi glasali za nas. Kada su oni sami prebrojali glasove, 29 glasova je imao Kaplan i to u jednonacionalnom hrvatskom mjestu. I to je naša pobjeda. Pokazali smo da u Stocu ima građana koji su prešli to nacionalno zlo koje je HDZ u Stocu nametnuo da bi mogao opstati na vlasti. Ako budu fer izbori uvjeren sam da ćemo pobijediti ali ako ne pobijedimo, prihvatit ćemo to bez ikakvih problema i nastavit dalje ponosno i sa osmijehom.

(Kliker.info-Vijesti)