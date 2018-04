Demir Mahmutćehajić: Samo smo spriječili nelegalnost

Predsjednik SDP-a u Stocu i jedan od optuženih za prekid izbora u ovoj općini u oktobru 2016. godine Demir Mahmutćehajić u prošloj sedmici svjedočio je u predmetu Salmir Kaplan i ostali pred Općinskim sudom u Čapljini.

Njegova odbrana temelji se na “nepobitnim činjenicama da se očigledna izborna krađa u korist HDZ-a nije mogla spriječiti osim incidentom”. Učešće ne poriče, ali navodi da nije uradio krivično, već dobro djelo, te da se zbog toga danas ne osjeća krivim. Tvrdi da je branio demokratiju i štitio zakone svoje zemlje.

Dan uoči izbora

– Govorio sam o svim nepravilnostima u pripremi izbora. Osvrnuo sam se na broj mrtvih na biračkim spiskovima, rekao sam da smo na to danima ukazivali MUP-u HNK-a, Policijskoj upravi u Stocu, CIK-u, SIPA, pa čak i međunarodnim organizacijama. Nažalost, niko nije mario. Izostali su i konkretni odgovori. Posebno sam se tokom svjedočenja osvrnuo na dan uoči izbora. I tog dana uočene su nepravilnosti o kojim sam u ranijim izjavama pričao i vama nakon prekida izbora, kaže Mahmutćehajić.

Šta je sve prethodilo incidentu tog dana?

– Od šest ujutro osjećala se napetost u zraku, koja je bila izraženija na određenim biralištima. Tu, prije svega, mislim na biračka mjesta Hodovo 1 i Crnići. Predviđajući da tamo može doći do incidenata, kao jedan od čelnih ljudi Inicijative za Stolac osjetio sam obavezu da odem i apelujem kako bi se izbjegli konflikti. U Crnićima su me verbalno napale nepoznate osobe. Prethodno su prijetili posmatračima Inicijative za Stolac. Biračka mjesta Hodovo 1 i Crnići ključna su za pobjedu HDZ-a u Stocu. Bez ta dva birališta HDZ u Stocu ne bi mogao pobijediti. Naši posmatrači ukazivali su na nepravilnosti, pa im je prijećeno.

Vjerujete li da će uskoro doći do novih optužnica i da će se nekome, kao sada Vama, suditi zbog nepravilnosti tokom izbornog procesa ili, kako kažete, izborne krađe?

– Ne, ne vjerujem. Imali su mnoštvo dokaza, materijala i prijava, ali to nisu učinili. HDZ će učiniti sve za osuđujuću presudu članovima Inicijative. Potrebno im je to.

Kakav to ishod očekujete u predmetu u kojem Vam se sudi?

– Tužilaštvo radi pod pritiskom politike. Sudi se samo članovima Inicijative za Stolac, iako im je dostavljen niz dokaza o izbornoj krađi u režiji HDZ-a. Ipak, očekujem korektan nastavak procesa od sudija. Tužilaštvo od početka insistira da nas se po svaku cijenu osudi i bojim se da će Sud podleći pritisku.

Važnim smatram podatak da je Općinski sud u Čapljini uvažio zahtjev odbrane da se kao svjedoci u predmetu pozovu svi članovi CIK-a BiH. Konstantno insistiranje na priči o incidentu od 2. oktobra smišljeno je skretanje pažnje sa udruženog kriminalnog poduhvata CIK-a i HDZ-a.

Kajete li se danas zbog učešća u incidentu i prekida izbornog procesa?

– Ne opovrgavam da nešto nisam učinio. Ipak, ne osjećam se krivim. Smatram da to što sam uradio nije loše. Ne kajem se! Nisam uradio nešto što je nepošteno, nekorektno ili nečasno. Štititi demokratiju vrhunac je građanskog optimizma. A to se može i zaustavljanjem nelegalnih izbora.

Je li 2. oktobra 2016. došlo do pogoršanja ionako loših odnosa na političkoj sceni u Stocu?

– Ponovoljeni izbori u Stocu potvrdili su da politika HDZ-a ipak ne prolazi među Stočanima. Inicijativa je ostvarila najbolji izborni rezultat dosad, a HDZ istovremeno izgubio većinu u Općinskom vijeću, pa se morao služiti varkama uz pomoć nezavisnog kandidata. Za Matu Komšića, koji je bio protukandidat Stjepanu Boškoviću, glasalo je 3.500 građana Stoca, dok 450 listića iz dijaspore nikad nije ni stiglo.

I to su bili glasovi za Matu. Potvrda je to da u Stocu postoji dovoljan broj građana spremnih prevazići nacionalne podjele i glasati za kandidata druge nacionalnosti ako on želi dobrobit svim građanima Stoca. Moje mišljenje je da među narodima u Stocu nema problema. Odnosi su svakim danom bolji, to potvrđuju učlanjenja Hrvata iz Stoca u SDP, ali i brojne kulturne manifestacije u gradu. U Stocu postoje politički problemi, a do njih vodi zloupotreba nacionalnih osjećaja ili pripadnosti u svrhe jedne političke partije.

Stjepan Bošković se u izjavama za naš list žalio da nema s kim sarađivati u Inicijativi za Stolac. Tvrdio je i da unutar Inicijative postoje podjele i neslaganja, a što je “doprinijelo da Općinsko vijeće Stolac ni danas nema predsjedavajućeg”…

– HDZ ne želi razgovarati s predstavnicima Inicijative za Stolac. Iščekuju podjele ili svađe među vijećnicima Inicijative kako bi mogli uspostaviti partnerske odnose s jednom od članica, što je slučaj bio ranijih godina. Predsjedavajućeg Općinskog vijeća dat će Inicijativa kada za to bude vrijeme.

Žal za ljevicom

Prijedlog imamo, ali tek nakon što se pozicija profesionalizira. Predsjedavajući dalje mora imati puno radno vrijeme, biti stalno na raspolaganju i građanima i ostalim vijećnicima, a ne kao dosad biti nečija marioneta.

Šta se dešava u stolačkom SDP-u i šta očekujete od predstojećih općih izbora?

– Okončali smo proces kandidiranja, predložili smo ljude za sve nivoe vlasti osim za Predsjedništvo. Spremni smo za izbore, uz žal što je propala prilika da ljevica nastupi jedinstvena. Nažalost, nismo uspjeli pokrenuti sinergiju neza­dovoljnih faktora društva, uključujući i dijasporu, što bi definitivno omogu­ćilo poraz nacionalističkih stranaka.

