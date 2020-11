‘Demantovao’ Dodika : Čović pred UN-om poručio da HDZ nije za treći entitet (Video)

Primitivni nastup predsjednika SNSD-a Milorada Dodika u Vijeću sigurnosti, te oštre osude koje je dobio od ambasadora svjetskih sila, zasjenili su neke druge važne aspekte trosatne rasprave o stanju u Bosni i Hercegovini..

Jedno od najvažnijih pitanja u tom smislu jeste pitanje trećeg entiteta, koje je ostalo u drugom planu. Na to pitanje osvrnuli su se i Dodik i Dragan Čović, ali – što je naročito zanimljivo – u posve suprotnim tonovima.

Dodik je vrlo otvoreno, i bez imalo rezerve, kazao da bi trebalo uvesti treći entitet.

„Bosna i Hercegovina ima šansu, i to kažem svima vama, Bosna i Hercegovina može preživjeti kao dejtonski konstrukt sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda, sve dok Hrvati ne budu tražili entitet za sebe, što bi onda BiH pretvorilo u zemlju sa tri entiteta i tri konstitutivna naroda, a što bi jedino bilo pošteno i pravedno“, kazao je Dodik.

Distancirajući se od Dodikove radikalne retorike, koja je naišla na opću osudu, Čović je pojasnio da HDZ BiH nije za uvođenje trećeg entiteta.

„Insistiranje na konstitutivnom okviru Bosne i Hercegovine koji je zasnovan na ravnopravnosti tri konstitutivna naroda nije zagovaranje trećeg entiteta, što neki često imputiraju bh. Hrvatima neopravdano i neutemeljeno“, kazao je Čović.

Čovićeva osuda „nekih“ koji imputiraju Hrvatima treći entitet imala je tragikomičan prizvuk, jer treći entitet Hrvatima imputira upravo njegov strateški partner – Dodik.

Unatoč vrlo jasnom Čovićevom distanciranju od Dodika i trećeg entiteta, portali blisku HDZ BiH već dva dana tvrde da se Čović nije tokom virtuelne sesije u Njujorku odrekao trećeg entiteta!?

Na konstataciju predsjednika SDA Bakira Izetbegovića da se Čović u Njujorku odrekao trećeg entiteta, Čovićevi portali su reagovali da je to „podla i bezočna laž“, dodajući da „nitko, naime, tko je slušao Čovićevo izlaganje, takvo nešto nije mogao čuti.“

Naravno, dotični portali su prešutjeli Čovićeve rečenice o „neopravdanom i neutemeljenom imputiranju trećeg entiteta Hrvatima“.

Kako da navedeni portali govore jedno, a činjenice (tj. sam Čović) drugo!? Razlog nije (samo) neupućenost tih portala u detalje sesije, već ima dublje razloge, pišu Vijesti.ba.

Za razliku od svih ostalih političkih aktera (Dodik, Izetbegović, Komšić, itd.), koji istu priču govore i domaćoj i međunarodnoj javnosti, HDZ se nalazi u politički šizofrenoj poziciji, jer jednu (radikalnu) priču mora pričati na domaćem terenu, a sasvim drugu (umjerenu, konstruktivnu, „europsku“) mora pričati na međunarodnom terenu.

Slikovito kazano: Čović bi u Mostaru rekao da su njegovi propagandisti u pravu i da se nije odrekao trećeg entiteta; dok bi u Njujorku tvrdio su da njegovi propagandisti „neopravdano i neutemeljeno imputira Hrvatima treći entitet“!?

Iako bi njegovi omiljeni portali voljeli da Čović priča radikalno i otvoreno kao Dodik, lider HDZ-a se plaši toga, jer zna da bi onda pobrao osude i sankcije međunarodne zajednice, što bi u potpunosti oslabilo njegovu ionako slabu poziciju, i vjerovatno ga odvelo za političke scene.

Već sama činjenica da se u Vijeću sigurnosti našao na istoj strani sa Dodikom, bila je „debakl i blamaža za Čovića“ (Jutarnji list), a čije će posljedice tek osjećati.

Naime, on se mjesecima trudio da stvori privid da HDZ BiH ima međunarodnu podršku za svoje zahtjeve (posjeta Pompea Hrvatskoj, Dodik u Zagrebu, intenzivni diplomatski pritisak Hrvatske itd.), a onda mu se ta kula od karata srušila.

To se prvenstveno desilo zbog njegove lične nesposobnosti i loše procjene da političku sudbinu bh. Hrvata treba vezati za Dodika i Rusiju, protiv kojih su zapadne zemlje po definiciji protiv njih. Ključni problem političke scene među bh. Hrvatima nije Čovićeva neposobnost, već što niko ne smije da kaže da je car – go, i ne samo da je go, već ide tamo kuda puše sibirski vjetar.