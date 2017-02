Delegat Hrvata iz RS-a Mijo Perkunić: BiH će opstati, treći entitet kakav hoće Čović nije prihvatljiv

Nemam ništa protiv formiranja trećeg entiteta, ali ako će on obuhvatiti i Posavinu, naglasio je u razgovoru za Faktor Mijo Perkunić, član Predsjedništva HDZ-a 1990. i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske.

Što se tiče položaja Hrvata i Bošnjaka u RS-u, delegat Hrvata u Vijeću naroda RS-a iskreno priznaje da oni institucionalno ništa ne mogu uraditi i da su tamo tek privjesci koji zadovoljavaju formu i primaju plaću i da oni hrvatski i bošnjački predstavnici koji govore suprotno samo lažu.

Perkunić kaže da “potpisuje” sve ono što je na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora u subotu u Mostaru kazala zastupnica HDU-a 1990. u Parlamentu BiH Diana Zelenika i navodi da se sve ovo što priča HDZ BiH, odnosno šef te stranke Dragan Čović, svodi na priču da bi treći entitet obuhvatio samo Hercegovinu, i to jedan njen dio.

Federalizacija i kantonizacija

– Sjedišta svih stranaka s hrvatskim predznakom su u Hercegovini. Mi iz Bosne imamo sasvim drugačija stajališta. Razlika između nas u HDZ-u 1990. i njih u HDZ-u BiH je u tome što mi svoja stajališta smijemo sasvim legitimno i demokratski i izraziti. Mi jasno kažemo da nije dobro praviti treći entitet na ovaj način na koji ga Čović pokušava napraviti. U HDZ-u BiH to ne smiju kazati – istaknuo je Perkunić dodavši kako se potpredsjednik RS-a Josip Jerković (HDZ-a BiH) sad prvi put usudio tako nešto izreći.

– Nejasna mi je bila ta njegova izjava da se u trećem entitetu ili federalnoj jedinici treba naći i veći dio Posavine i RS-a. Još čekam da je pojasni – kazao je Perkunić za Faktor.

On kaže kako je lično za kantonizaciju BiH i sasvim drugačiji ustroj BiH, a da to stajalište zastupa i veliki broj Hrvata i Bošnjaka, ali i Srba, posebno Srba u FBiH. Smatra da bi uključiti bosansku Posavinu i još neke dijelove Bosne u treći entitet bilo izuzetno teško izvodivo.

– Kantonizacija bi omogućila ne samo opstanak BiH, jer ona je opstala i opstat će i ovakva kao sad još hiljadama godina, već za poboljšanje života svih ljudi – naglasio je Perkunić.

Čović privatizirao HNS, Crkva je predugo šutjela

On podsjeća na govor njegove kolegice Diane Zelenika na saboru HNS.a tokom vikenda u Mostaru i napominje da bi on bio još “radikalniji” i prema Čoviću i prema HDZ-u BiH.

– Čović mora prepustiti odlučivanje o poziciji Hrvata Hrvatskom narodnom saboru (HNS), ali ne onom HNS-u koji će biti privjesak HDZ-u BiH. HNS mora postati ono što je dr. Zelenika rekla – najviše tijelo hrvatskog naroda u BiH gdje će se okupiti hrvatski političari, Crkva, akademska zajednica i svi oni koji mogu pomoći da Hrvati ostvare poziciju u BiH koja im pripada – kazao je Perkunić za Faktor i napomenuo da je u predsjedništvu HNS-a tek Josip Jerković, također iz HDZ-a BiH.

– Ne može preko HNS-a ne jedna stranka ili grupica ljudi niti jedan pojedinac ostvarivati svoje interese – istaknuo je Perkunić. Katoličkoj crkvi u BiH zamjera na dugogodišnjoj šutnji i podržavanju Čovićeve politike.

– Čini mi se, ipak, da i Crkva tu politiku podržava sve manje i manje i to mi daje jednu nadu. I predstavnici Crkve su nedavno kazali da je Hrvata više u Bosni, a da 60-70 posto novca iz budžeta ide za Hrvate u Hercegovini – dodao je Perkunić.

Čordaš i HDZ su nas prepustili SNSD-u

On ističe da je Čovićevu brigu o Hrvatima izvan Hercegovine, posebno u RS-u, najbolje opisao onaj koji je kroz šalu rekao da je Čović “obećao” da bi, u slučaju nekih sukoba, sve Hrvate iz RS-a primio u svoju vilu u Mostaru.

– E takva je njegova briga za Hrvate u RS-u – kazao je Perkunić. Kao primjer te “brige”, ali i ponašanja predstavnika HDZ-a BiH u RS-u navodi i formiranje Vijeća naroda RS-a. U tom vijeću sjedi po osam Bošnjaka, Hrvata i Srba te četiri iz reda “ostalih”.

– Među osam Hrvata, (predsjednik SNSD-a i RS-a Milorad) Dodik uvijek nađe svoja četiri. OK, oni se izjašnjavaju kao Hrvati. Nije problem. No, ni kad se Srbin iz SDS-a izjasni kao Hrvat i uđe u Vijeće naroda RS-a, niko ne reagira na to – kazao je Perkunić, koji je delegat u tom vijeću, te podsjeća da je za pokretanje pitanja vitalnog nacionalnog interesa u Klubu Hrvata potrebno pet ruku.

– Sadašnji ministar u Vladi RS-a, član HDZ-a BiH Davor Čordaš ‘prošao’ je u Vijeće naroda RS-a, no on je dao ostavku i svoje mjesto ustupio Ivki Ristić iz SNSD-a. Time je oduzeo nama i prepustio SNSD-u mogućnost da ‘potegnemo’ pitanje vitalnog nacionalnog interesa. Mi bilo što da pokušamo, nemamo nikakve šanse jer njih pet zastupa interese SNSD-a ili Srba, a ne Hrvata. To im je HDZ BiH omogućio – izričit je Perkunić.

Bošnjaci i Hrvati institucionalno ne postoje

On otvoreno kaže da sjedi u Vijeću naroda RS-a praktično samo zbog sebe.

– Imamo dobru plaću, ali ne možemo ništa napraviti. Mi smo samo privjesci, statistička greška i zadovoljavanje forme. Ko god priča da može nešto uraditi, taj laže. Ja eventualno mogu nekome pomoći preko lobiranja kod prijatelja i poznanika. Kroz institucije RS-a Hrvati i Bošnjaci nemaju čak ni šansu nešto napraviti – iskren je Perkunić. Ukazuje i na primjer da se Vlada FBiH ne može formirati bez potpisa potpredsjednika, dok su u RS-u dva potpredsjednika smještena “u kokošinjcu”.

– Dodik ih je iz svoje palače preselio u bivšu zgradu Vlade RS-a. Naći ih ne možeš. Beznačajni su u političkom smislu. Njih niko ništa ni ne pita – kazao je Perkunić. On napominje da je isti slučaj i sa Srbima u FBiH i da je upravo zbog toga potreban preustroj BiH da ovo bude zemlja svih.

– Većina manjinu uopće ne doživljava. Srbima u Posavskom kantonu su oduzeta prava i ja i o tome govorim. Nemoguće je da u Domu naroda FBiH nema 17 Srba ili da se Mujo i Ante izjašnjavaju kao Srbi. Takva BiH ne može opstati – naglasio je Perkušić i dodao da nije pitanje hoće li Dodik, Čović ili Izetbegović nekome nešto “dati” već da se u sve mora uključiti međunarodna zajednica ako želi opstanak BiH.

HDZ BiH je bio protiv povratka u RS

Podsjeća i da je HDZ BiH godinama zastupao tezu da se ne treba vraćati u RS, posebno poslije rata kad je i bilo nekog zanosa i želje za povratkom i da se danas o tome šuti.

– Kad se narod već “snašao”, onda su i oni vidjeli da bi mogli imati finansijski ili neki drugi interes, onda su u HDZ-u BiH počeli pričati o povratku. O tome kako su pojedini ljudi iz HDZ-a BiH vodili taj povratak bih mogao ‘napisati knjige’. Te ‘velike vođe Hrvata i povratka’ napravili su kuće po Slavonskom Brodu, Makarskoj i na otoku Viru – naglasio je Perkunić i na kraju zaključio da bi se HDZ BiH i Čović trebali najprije zalagati za promjenu imena Republika Srpska kako bi taj entitet svi osjećali kao svoj, a onda za institucionalnu ravnopravnost Hrvata i Bošnjaka u RS-u kao i Srba u Federaciji BiH te svih ostalih građana.

P.Zvjerac (Faktor)