Delegacija Svjetske muslimanske lige odala počast žrtvama genocida u Potočarima

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, danas su posjetili članovi delegacije Svjetske muslimanske lige. Delegaciju je predvodio Muhammad bin Abdul Karim bin Abdulaziz Al-Issa, generalni sekretar Lige.

U okviru posjete članovi Svjetske muslimanske lige su odali počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, te se sastali sa predstavnicima Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari i predstavnicama udruženja koja okupljaju preživjele žrtve genocida.



Generalni sekretar Svjetske muslimanske lige Al-Issa rekao je da je bitno da se na Balkanu čuva mir.



”Nema sumnje da je bitno da postoje dobri odnosi među različitim nacijama na Balkanu jer to vodi miru. To je ono za što se mi zalažemo, a takođe naša vjera se zalaže za uspostavljanje mira. Nadamo se da će i drugi tako postupiti. Stanje čitavog svijeta će se dovesti u red samo na ovakav način koji uključuje međusobnu komunikaciju i dobre odnose”, rekao je Al-Issa koji dodaje da je istorija najbolji svjedok o genocidu u Srebrenici:



”Istorija je najbolji svjedok i ona najbolje govori o onome šta se desilo u Srebrenici. Ko ne vjeruje neka pogleda u istoriju. Nama je žao što su se ovakve stvari desile, bilo ovdje bilo u ostatku svijeta. Mi ovdje ne govorimo o pojedincima i njihovim stavovima. Mi želimo čuti šta istorija o tome kaže, i da to bude u konačnici presudno”.





Generalni sekretar Svjetske muslimanske lige Al-Issa na pitanje da prokomentariše sastanak od prije nekoliko dana kada se u Srbiji sastao sa predsjednikom te zemlje Aleksandrom Vučićem i patrijarhom Irinejem, koji negiraju genocid u Srebrenici, kazao je:



”Mi ne želimo govoriti o pojedincima i njihovim stavovima, nego zasnivamo svoj sud na činjenicama i stvarnosti koja se desila. Mi vjerujemo u činjenice i istinu koja se ovdje desila. Ne želimo nikog prisiliti da vjeruje u to, mi smo uz istoriju. Pored istorije gledamo u budućnost. Mi pozivamo miru, i izgradnji sigurne budućnosti. Izvlačimo korist i poruke iz prošlosti. Suosjećamo sa svim ovdje ubijenim i molim Boga da im podari dženet”, rekao je Al-Issa.



Šefket Hafizović, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari, smatra da je današnja posjeta vrlo značajna.



”Danas su predstavnici Svjetske muslimanske lige poklonili se i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Iskreno se nadamo da će ova organizacija biti oslonac žrtvama genocida. Nadamo se da će ova organizacija raditi na promicanju istine o genocidu”, istakao je Hafizović.



I Munira Subašić, predsjednica udruženja “Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa” smatra današnju posjetu značajnom.



”Ova današnja posjeta je jako značajna. Više bi bila značajna da su predstavnici Svjetske muslimanske lige prvo došli u Srebrenicu, pa tek onda u Beograd. Tu imamo zamjerku, jer znamo da su oni koji su ubijali u Srebrenici blagoslovljeni od strane crkve. Prvo su trebali doći u Srebrenicu. Poslije holokausta Srebrenica je mjesto gdje svi trebaju doći. Neki trebaju da traže oprost, drugi da budu s nama, i treći da nauče iz prošlosti”, kazala je Subašić.

