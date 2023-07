Dele Alli otkrio: Sa šest godina zlostavljan, sa osam dilao drogu

Dele Alli je otkrio da je bio zlostavljan sa šest godina, kao i da je dilao drogu kada je imao osam godina. U emotivnom intervjuu, veznjak Evertona se borio sa suzama dok je otkrivao mučne detalje svog teškog djetinjstva prije nego što ga je usvojila porodica Hickford.

Alli je također rekao Garyju Nevilleu u podcastu The Overlap da je bio ovisan o tabletama za spavanje i da je prošlog mjeseca izašao s rehabilitacije gdje je bio smješten zbog problema sa mentalnim zdravljem.

Bivši igrač Engleske, ključni dio tima koji je stigao do polufinala Svjetskog prvenstva 2018, rekao je. “Imao sam šest godina kada me je maltretirao mamin prijatelj koji je bio u kući; moja mama je bila alkoholičarka. Poslali su me u Afriku da se naučim disciplini, a onda su me vratili. Sa sedam sam počeo da pušim, a sa osam sam počeo da dilam drogu. “Jedna starija osoba mi je rekla da neće zaustaviti dijete na biciklu, pa sam se vozio okolo, a ispod sam imao drogu – to je bilo kada sam imao osam godina. Sa 11 me je s mosta objesio tip sa susjednog imanja.

„Sa 12 godina sam usvojen – i od tada, kao što sam rekao, usvojila me je nevjerovatna porodica. Nisam mogao tražiti bolje ljude da urade ono što su oni uradili za mene. Ako je Bog stvorio ljude, to su bili oni.”

Alli je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Bešiktašu. “Kada sam se vratio iz Turske, došao sam i saznao da mi je potrebna operacija, a psihički sam bio loše”, rekao je. „Odlučio sam da odem u modernu ustanovu za rehabilitaciju mentalnog zdravlja. Oni se bave ovisnošću, mentalnim zdravljem i traumama, a ja sam osjećao da je vrijeme za to.

„Mislim da se sa takvim stvarima ne može vam se reći da treba da idete tamo. Mislim da morate to sami znati i sami donijeti odluku, inače neće uspjeti.”

Alli je rekao da je dugo uspješno prikrivao svoje poteškoće. “Da budem iskren, uhvaćen sam u lošem krugu. Oslanjao sam se na stvari koje su mi nanosile štetu i, da, mislim da sam se budio svaki dan i pobjeđivao u borbi, znate, odlazio na trening, smiješio se, pokazivao da sam sretan.

„Ali iznutra, sam definitivno gubio bitku i bilo je vrijeme da to promijenim jer kada sam se povrijedio i kada su mi rekli da trebam operaciju, osjećao sam iste one osjećaje koje sam imao kada je ciklus počeo, a nisam želio da se to više dešava. Dakle, otišao sam tamo, bio sam tamo šest sedmica i Everton je bio nevjerovatan u tome, znate. Podržali su me 100% i zauvijek ću im biti zahvalan.”

Dodao je da je neke stvari radio „da bi otupio osjećanja koja je imao“, uključujući i alkohol i konzumiranje tableta za spavanje. “Navukao sam se na tablete za spavanje i vjerovatno je to problem koji nemam samo ja. Mislim da je to nešto što se u fudbalu dešava više nego što ljudi misle… Sa našim rasporedom imate utakmicu, morate ustati rano ujutru da biste trenirali, imate sav taj adrenalin i stvari pa ponekad uzmete tabletu za spavanje kako biste bili spremni za naredni dan.

„Ali kada je vaš dopaminski sistem slomljen kao što je moj bio, to očigledno može imati obrnuti efekat jer je efikasno za probleme sa kojima želite da se nosite i to je problem – radi sve dok jednom ne prestane. Definitivno sam ih uzimao previše.”

(FTV-The Guardian)