Dejan Ilić : Rusija uz pomoć Vučića nastoji proizvesti sukob u BOsni i Hercegovini !

Ako postoji mogućnost da na području Balkana nastane neka kriza mislim da režim Putina uz podršku lokalnih političara tu krizu izazvati a kasnije se predstavljati kao mirotvorci i to je politika slična Vučićevoj jer i on sa jedne strane potpiruje sukobe a onda se predstavlja kao faktor stabilnosti i mira, istakao je gostujući u Dnevniku TV1, politički analitičar Dejan Ilić.

TV1: Kakvu politku vodi Aleksandar Vučić prema zemljama regije, Hrvatskoj i BiH. Je li to miroljubiva politika?

ILIĆ: Ne bih rekao da vodi jednaku politiku i prema Hrvatskoj i prema BiH zato što naprosto nije isti odnos i prema jednoj i prema drugoj državi ali ako bismo opisivali tu politiku ja bih rekao da je to politika kontinuiteta od devdesetih. S jedne strane politika sukoba sa Hrvatskom ali ne takva da bi mogla da se uzaoštri i sa druge strane politika nipodaštavanja prema BiH i otvorenih teritorijalnih pretenzija prema toj državi.

TV1: Koji su Vaši argumenti kada kažete da Srbija na čelu sa Vučićem nije odustala od teritorijalnih pretenzija na BiH?

ILIĆ: Moj argument se odnosi na politiku koju u ovom trenutku vodi rukovodstvo RS-a i ne vidim da je to politika kojoj je cilj da Bosna i Hercegovina ostane jedinstvena država, prosto rukovodstvo RS vodi politiku koja vodi razbijanju BiH a nisam vidio da se političari u Srbiji jasno distanciraju od političkog rukovodstva RS-a. Dakle vidjeli smo koliko jučer da je Tomislav Nikolić zajedno sa Dodikom bio u Grčkoj i da su tamo odavali poštu borcima srpskim iz Prvog svjetskog rata. Ne znam šta Milorad Dodik tamo traži u društvu predsjednika Srbije pogotovo u situaciji kada najavljuje nekakve poteze o raspisivanju referenduma koji očigledno idu na štetu BiH.

TV1: Kako objašnjavate huškačku retoriku Ivice Dačića, Nebojše Stefanovića i Aleksandra Vulina. Jesu li oni službi izazivanja krize na Balkanu radi interesa Rusije, a vidimo da se Vučić predstavlja kao Evropejac?

ILIĆ: Nijednog od njih trojice ne vidim kao samostalne političare. Vidim ih kao ljude koji provode naređenja koja im dolaze od njihovog šefa Vučića. Ne mislim da uopće postoji prostor o njihovom nezavisnom ponašanju a onda treba da se pitamo da li je ta Vlada na čelu sa svojim predsjednikom ekspoment ruske politike na Balkanu a ta politika bi se ogledala u tome da se provocira sukob te da se ona Rusija pojavljuje kao partner u pregovorima i to je jedan način da Rusija povrati svoj status velike sile, ali to je njihova stvar i ne vidim da ima bitne veze sa nama. Mislim da zapravo takvoj politici spolja odgovara ova politika iznutra koja je i dalje agresivna i nacionalistička prema susjednoj državi. Tu su se poklopili interesi srpskog nacionalizma i opasne spoljne politike koju vodi Rusija. Da li je neko nečiji eksponent to na kraju krajeva nije ni bitno koliko su bitne posljedice po nas ovdje koje mogu biti jako loše zato što ti ljudi naprosto rade na štetu susjedne države.

TV1: Znači li to da se Srbija još uvijek nije distancirala od politike Slobodana Miloševića?

ILIĆ: Naravno da znači. Ne da se nije distancirala nego uporno nastavlja da provodi takvu politiku. To može da se vidi i po posljednim tužbama protiv povjerenika za informacije od javnog značaja koji je dobio od tužilaštva tužbu zato što traži podatke o učešću oficira vojske Jugoslavije u sukobima na Kosovu. Očigledno je da postoji neka utemeljena sumnja da su ti ljudi, odnosno jedinice na čijem su čelu bili mogle biti umješane u ratne zločine. Ovdje se upotrebljava državni aparat kako bi se zaustavile istrage i ne znam šta bi to drugo moglo biti politika kontinuiteta.

TV1: Kako ocijenjujete odnos Hrvatske prema BiH i prepoznajete li u politici zvaničnog Zagreba teritorijalne aspiracije prema BiH?

ILIĆ: Ne bih da komentarišem ponašanje rukovodstva Hrvatske. Postoje ljudi koji to prate pažljive od mene ali moj površni utisak je da Hrvatska čeka da vidi šta će Srbija da uradi i da će ona, možda zvuči grubo, u neku vrstu podjele BiH i Hrvatska neće ostati po strani a bilo bi dobro da Hrvatska pruži podršku BiH kako bi počela da funkcioniše kao prava država?

TV1. U BiH je aktuelno pitanje referenduma koji je najavljen za 25.septmebar. Vjerujete li da Milorad Dodik ne uživa podršku od strane zvaničnog Beograda odnosno od Vučića i Nikolića?

ILIĆ: Naravno da se slažu i daju mu podršku što se vidjelo i na ovom otvaranju autoputa. Potpuno stoje uz njega i nijednog trenutka se nisu distancirali od takve politike.

TV1: Objašnjavajući zašto nije dao direktnu podršku referendumu u RS-u Vučić je rekao da ne smije ugroziti ekonomsku stabilnost Srbije. U kakvoj je vezi za stabilnost sa podrškom referednumu?

ILIĆ: Mislim da je to što je rekao kao izgovor potpuno besmisleno da i ne vrijedi posebno komentarisati.

TV1: Milorad Dodik putuje u Moskuvu na sasatanak sa Putinom. U BiH postoji opravdan strah da je ovo uvod u 2018.godinu i otcjepljenje RS-a. Uživa li zaista Milorad Dodik podršku zvanične Moskve?

ILIĆ: Postoje razlozi za strepnju. Rusija vodi politiku izazivanja kriza na raznim mjestima u svijetu gdje bi se onda pojavljivala kao neko ko pregovara sa zapadnim partnerima i pojavljuje se kao neka sila koja ima uticaj u svijetu. Ako postoji mogućnost da na području Balkana nastane neka kriza mislim da režim Putina uz podršku lokalnih političara tu krizu izazvati a kasnije se predstavljati kao mirotvorci i to je politika slična Vučićevoj jer i on sa jedne strane potpiruje sukobe a onda se predstavlja kao faktor stabilnosti i mira. Za mene je to jedna jefitna i prozirna politika tako da ne vjerujem da ona može da prolazi dugo.

(Kliker.info-Vijesti)