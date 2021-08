Debi iz snova : Džeko veliki jubilej začinio golom i asistencijom u pobjedi Intera (Video)

Inter je na fantastičan način otvorio sezonu Serije A u kojoj brani titulu prvaka i sa visokih 4:0 savladao Genou, a zvanični debi u crno-plavom dresu upisao je i Edin Džeko.

Džeko je veliki jubilej – 200. nastup u Seriji A, začinio jednim pogotkom i asistencijom za debi iz snova u dresu Intera.

Odmah je Inter krenuo sa silovitim napadiima na gol Genove. Do gola su Nerazzurri stigli već u 6. minuti. Tada je korner izveo Calhanoglu, a glavom mrežu gostiju trese Škriniar za 1:0.



U 14. minuti već je bilo 2:0, a Džeko je tada lijepo odložio jednu loptu Calhanogluu, da bi Turčin fenomenalnim udarcem pogodio za 2:0.

Desetak minuta poslije imao je odličnu šansu Džeko, ali pogodio je prečku nakon što je lopta zakačila Criscita na putu ka golu.



Imao je Džeko i veliku priliku u 71. minuti nakon kornera, ali pogodio je golmana gostiju Sirigua.

Tri minute poslije nije bilo spasa za Sirigua. Odbranio je udarac Džeke, ali lopta dolazi do Barelle koji je dodaje do Vidala, a on pogađa za 3:0.



Konačnu riječ na meču imao je upravo Džeko. U 88. minuti utakmice Vidal je odlično uposlio Dijamanta koji glavom matira golmana gostujućeg tima i postavlja konačnih 4:0.