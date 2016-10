Debata potpredsjedničkih kandidata : Mirnoća je presudila, Trumpov čovjek Pence bio je bolji!

Potpredsjednički kandidati Donalda Trumpa i Hillary Clinton sučelili su se u utorak navečer u oštroj debati, pruživši priliku milijunima Amerikanaca da ih upoznaju.

U debati, posvećenoj unutarnjoj i vanjskoj politici, sudjelovali surepublikanski guverner Indiane Mike Pence (57) i demokratski senator Virginije Tim Kaine (58), dvojica iskusnih, ali slabo poznatih političara koji su odmah prešli u ofenzivu, prvi na Hillary Clinton, a drugi na Donalda Trumpa.

Mike Pence je osudio “slabu vanjsku politiku” Hillary Clinton dok je bila državna tajnica, koja je na Bliskom istoku ostavila metež. Tim Kaine je kritizirao Donalda Trumpa, čovjeka koji “uvijek misli da je najbolji” i koji je “svoju poslovnu karijeru sagradio preko leđa malih ljudi”. Usto je podsjetio da je Trump godinama “sramotno lagao” o mjestu rođenja predsjednika Obame.

“Ne mogu shvatiti kako guverner Pence može braniti egocentrično ponašanje Donalda Trumpa utemeljeno na uvredama”, dodao je.Pence se u debati izjasnio za američke zračne udare na ciljeve sirijskog režima kako bi se probila opsada Alepa.

“Ako Rusija želi sudjelovati u tom barbarskom napadu na Alep i nastavi to činiti, Sjedinjene Države bi trebale upotrijebiti silu i napasti ciljeve sirijskog režima”, rekao je Pence.

Potonji se distancirao od Trumpovih izjava o Vladimiru Putinu. Trump je početkom septembra izjavio da se ruski predsjednik pokazao “kao vođa puno više nego naš predsjednik (Barack Obama)”.

“Kada Donald Trump i ja vidimo da je u vezi sa Sirijom, Iranom i Ukrajinom bezobziran mali ruski vođa bio jači na međunarodnoj pozornici od ove administracije, to je bolna stvarnost. To nije potpora Vladimiru Putinu. To je osuda slabog i nemoćnog vodstva Hillary Clinton i Baracka Obame”, rekao je Mike Pence, ocijenivši da je američki sustav bolji do “korumpiranog” ruskog režima.

Obojica su htjela pokazati koliko se njihovo viđenje Amerike razlikuje, nastojeći istaknuti kvalitete svog kandidata i kritizirajući program njegova suparnika, pet tjedna prije predsjedničkih izbora 8. novembra. Oštro su se sučelili u vezi s gospodarstvom, sigurnosti, imigracijom i vanjskom politikom.

Mike Pence je imao težu zadaću jer je prošle sedmice bio iznimno težak za Donalda Trumpa kojemu nakon prve debate 26. septembra u kojoj se nije proslavio, osjetno pada podrška u anketama.

Pence kojeg cijene republikanci u Kongresu (dvanaest godina je bio u Zastupničkom domu) i koji je miran i discipliniran koliko je Trump nagao, mora svakako umiriti republikance u vezi s osobom svog predsjedničkog kandidata i prikazati ga kao čovjeka promjene kakvog žele Amerikanci.

“Debata će pokazati bitnu razliku između naše kampanje velikih ideja i odvažnih rješenja, naspram malene kukavne kampanje Clinton koja je potpuno zarobljena prošlošću“, rekao je Trump u utorak.

Obećao je da će 90 minuta nakon debate objavljivati komentare na Twitteru.

Tim Kaine, srdačan i iskusan političar – bio je guverner Virginije od 2006. do 2010. – imao je, čini se, lakšu zadaću u utorak navečer i nije se sustezao da prekine svog protivnika.

Ovo je jedina debata potpredsjedničkih kandidata čija će glavna uloga, za onog koji pobijedi 8. novembra, biti da zamijeni predsjednika u slučaju smrti ili ostavke.

Clinton i Trump će se u nedjelju drugi put sučeliti u predsjedničkoj debati.

Debata potpredsjedničkih kandidata dosad uglavnom nije uticala na odluku američkih birača.Prema prvoj anketi čije je rezultate nakon debate objavio CNN, ispitanici su dali blagu prednost Trumpovom kandidatu Penceu, a i većina CNN-ovih analitičara složila se da je Pence bio za nijansu ili dvije bolji od Kainea.

