Dayton II : Milanović odbio Dodika

”Inicijativa čelnika bosanskih Srba Milorada Dodika da hrvatski, srpski i turski predsjednici posreduju u pregovorima o budućnosti BiH dobronamjerna je, ali nije realna jer joj se protive druga dvojica članova predsjedništva BiH”, rekao je u ponedjeljak hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

“Dodikova inicijativa je dobronamjerna – namjere su da se pridržavamo Daytona koji uporno krše određeni ljudi i određene političke opcije kad Hrvatsku optužuju za zločinački poduhvat”, rekao je Milanović novinarima u Splitu.

“A od tri člana predsjedništva BiH, to aktivno i dnevno rade dvojica”, rekao je, misleći na Željka Komšića i Šafika Džaferovića. Naime, čelnik SNSD-a i član Predsjedništva BiH pozvao je u nedjelju hrvatskog predsjednika da zajedno s iz Turske i Srbije posreduje u pregovorima o budućnosti BiH, rekavši da su dosadašnji međunarodni predstavnici izgubili njegovo povjerenje jer su zastupali interese Bošnjaka. “Ako je moguće da u konstelaciji Erdogan, Vučić, Milanović razgovaramo, razgovarat ćemo. Ako ne, vidjet ćemo”, izjavio je novinarima Dodik.

No, Milanović ne vjeruje da je to realna inicijativa jer je potrebno je da je svi prihvate, “a čim vam netko kaže da ste zločinac i da ste htjeli anektirati dio BiH, to znači da vam ne vjeruje”.

“To ne samo da je laž nego je i loše za naše odnose”, rekao je Milanović. “Ali kad je Izetbegović (Alija) primio najviše državno odlikovanje od Tuđmana, to je onda bilo u redu, a nekoliko godina kasnije njegovi nasljednici i politički partneri govore da smo htjeli raskomadati BiH.. Neka se oni dogovore međusobno, a u međuvremenu neka ne krše prava konstitutivnih naroda, prije svega Hrvata”, kazao je Milanović.

”Dodik svojom inicijativom više ukazuje na neodrživost postojeće situacije u BiH”, kazao je. “Nama ne treba novi Dayton, treba se samo pridržavati postojećeg. Daytonski sporazum nije propao, nego se ne poštuje, krši ga se. Kad bi ga se poštivalo, bilo bi sve u redu”, naveo je. Istodobno, trenutni predsjedatelj Predsjedništva BiH Željko Komšić u nedjelju je odlučno odbacio Dodikovu ideju. “Ne vidim na koji način bi danas dvije države koje su izvršile agresiju na BiH mogle imati veći međunarodni kredibilitet od SAD-a, Britanije, Njemačke, Francuske, EU-a i UN-a, pa i Rusije, koji su svjedoci potpisivanja Daytonskog sporazuma”, kazao je Komšić.

(Kliker.info-Bljesak)