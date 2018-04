Davor Gjenero : Oružano bratstvo Herceg-Bosne i Republike Srpske

Jedina sreća je to što, za razliku od Dodika koji potporu za svoj projekt političkog zatvaranja RS traži i dobiva u Beogradu, u Hrvatskoj danas politička većina, uključujući predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ne podupire ideju obnove Herceg-Bosne”; zašto premijer Plenković uporno izbjegava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića: “Plenković Vučića ignorira s prezirom.

Istodobno, svojim permanetnim inzistiranjem na bliskosti s Vučićem, Dragan Čović s jedne strane smanjuje efekt prezirne superiornosti koju Plenković pokazuje prema Vučiću, dok s druge Hrvatsku svjesno gura u oblik političke suradnje sa Srbijom za kojim srbijanski predsjednik toliko čezne”; iz čega Dragan Čović crpe svoju političku moć: “Ne zaboravite da je u onoj Jugoslaviji Dragan Čović bio direktor vojno-industrijskog kompleksa JNA u Mostaru. Netko tko je tu poziciju držao u to vrijeme nije mogao biti izvan vojno-obavještajnih službi Srbije.

Naravno, vojno-industrijski kompleks o kojem govorim morao je biti pod kontrolom vojne službe sigurnosti nekadašnje JNA, time i određenih struktura Sovjetskog Saveza, tj. današnje Rusije… Čović zagovara politiku dijeljenja BiH, a pored Srbije, jedina globalna sila čiji je interes podrivati snagu i jedinstvo BiH je – Rusija”

Ni ovogodišnje obilježavanje Dana sjećanja na žrtve ustaškog logora Jasenovac nije moglo proći bez zapažene tačke glavnog skandal-majstora regiona, predsjednika bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska, Milorada Dodika. Dodik je, naime, pomenuti skup u Donjoj Gradini iskoristio da ponovi svoje mnogo puta izgovorene teze, uključujući i onu da je entitet čiji je predsjednik “država srpskog naroda”.

“Nikada ne možemo zaboraviti, a ni oprostiti Jasenovac”, kazao je Dodik. “Srbi su u Jasenovcu stradali kao žrtve vlastitoga straha, ali i iluzije o susjedima sa kojima su nekada živjeli u zajedničkoj državi.”

Svega nekoliko dana ranije Milorad Dodik prisustvovao je otvaranju 21. Međunarodnog sajma u Mostaru, čiji je domaćin bio predsjednik Predsjedništva BiH Dragan Čović. Sajam je, slučajno je li, otvoren 10. aprila, na dan koji se obilježava kao zvanični datum osnivanja ustaške Nezavisne Države Hrvatske. Slogan te manifestacije u režiji Dodikovog glavnog jarana Dragana Čovića, bio je – “Jesmo li spremni?”

Za šta jesmo li spremni?! Za Dom ili…?!

Teško da je Dodik to pitanje postavio svom ljubaznom domaćinu.

Politički analitičar iz Zagreba Davor Djenero za Avangardu kaže da je moralno nedopustivo poigravati se sa žrtvama genocida i holokausta na način na koji to čini Milorad Dodik. “Grozno je”, dodaje Gjenero, “slušati hrvatske povijesne revizioniste koji pokušavaju relativizirati žrtve Jasenovca, odnosno tvrditi da žrtava, maltene, nije ni bilo. Na isti način je grozno i kada se žrtve upotrebljavaju za prikrivanje političkog projekta koji je u biti genocidan”.

AVANGARDA: Govorite o…

GJENERO: Govorim o Republici Srpskoj. To je prostor na kojem su, pored Srba, nekada živjeli Bošnjaci i Hrvati; danas Bošnjaka i Hrvata tamo ima samo u tragovima.

Mislim da nije dobro to što je Haški sud završio rad, a da nije konstatirao da je i izvan zone Srebrenice nad Bošnjacima u BiH provođen sustavni genocid. Činjenica je, doduše, da Milorad Dodik nije neposredni počinitelj ili neposredni sudionik zločina, ali je isto tako činjenica da se politički život u Republici Srpskoj danas svodi na rivalitet između dviju političkih frakcja: frakcije ratnih zločinaca i frakcije ratnih profitera.

AVANGARDA: Kako to da Dodiku, tako osjetljivom na stradanja Srba, nije zasmetalo sramotno koketiranje Dragana Čovića sa ustaškom NDH i pozdravom “Za dom spremni”?

GJENERO: Sve dok Dragan Čović govori unutar prostora koji je podijelio sa Dodikom – a nije riječ samo o njima dvojici, riječ je o mnogo širem broju ljudi, o mnogo utjecajnijem forumu unutar BiH – Dodiku koketiranje sa ustaštvom neće smetati; dapače, tada će ustašku “simboliku” smatrati politički legitimnom, jer, zaboga, ustaše i četnici su na svojim teritorijama: unutar svog etnikuma, unutar jedinstva etnički čistog, zatvorenog, homogenog prostora. Najzad, jedni drugima nisu nikakava smetnja.

S druge strane, činjenica je da to što Čović radi ima veoma neugodne asocijacije, ne samo na razdoblje totalitarizma iz Drugog svjetskog rata, nego i na razdoblje zločinačkog pothvata, dakle, na vrijeme sukoba između Hrvata i Bošnjaka u BiH, na cijeli resantiman na takozvanu Herceg-Bosnu. Ideja “oružanog bratstva” Herceg-Bosne i Republike Srpske najgore je što se u ovom trenutku moglo dogoditi BiH. Jedina sreća je to što, za razliku od Dodika koji potporu za svoj projekt političkog zatvaranja RS traži i dobiva u Beogradu, u Hrvatskoj danas politička većina, uključujući predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, ne podupire ideju obnove Herceg-Bosne; baš kao što to ne čini ni međunarodna zajednica.

AVANGARDA: Pored ovoga što ste već rekli, šta još spaja Dodika i Čovića? Imaju li osnova tvrdnje da su Dodik i Čović danas dva ključna ruska igrača u BiH?

GJENERO: Imaju. Ne zaboravite da je u onoj Jugoslaviji Dragan Čović bio direktor vojno-industrijskog kompleksa JNA u Mostaru. Netko tko je tu poziciju držao u vrijeme SFRJ nije mogao biti izvan vojno-obavještajnih službi Srbije. Naravno, vojno-industrijski kompleks o kojem govorim morao je biti pod kontrolom vojne službe sigurnosti nekadašnje JNA, time i odrđenih struktura Sovjetskog Saveza, tj. današnje Rusije. Jačanje protubošnjačkog elementa unutar hrvatskih snaga u BiH sustavno jača položaj onih ljudi koji su imali svojevrsne podzemne veze sa službama u Srbiji, što sve koincidira sa eksponecijalnim rastom političke snage Dragana Čovića. Čović zagovara politiku dijeljenja BiH, a pored Srbije, jedina globalna sila čiji je interes podrivati snagu i jedinstvo BiH je Rusija. U tom smislu, lako je u Čovićevom djelovanju prepoznati elemente ruskog utjecaja.

Kada je riječ o Miloradu Dodik, svima je jasno da je na toj adresi ruski utjecaj snažniji čak i od onoga koji Kremlj ima na Aleksandra Vučića. Dodikova veza sa Rusijom mogla bi se usporediti samo sa ruskim vezama Ivice Dačića ili nekih Dačiću sličnih, najtvrđih igrača Moskve u Srbiji.

AVANGARDA: Kada ga već spomenuste, moram da Vas pitam i ovo: ne čini li Vam se da predsjednik Vučić, nakon one prve posjete Sarajevu 2014, kada je u glavni grad BiH stigao prilično skrušen i bojažljiv, danas u Bosnu i Hercegovinu dolazi mnogo samouvjereniji, neuporedivo sigurniji; da se ponaša prilično agresivno, da svoje domaćine tretira kao svoje posilne? Posebno Bakira Izatbegovića, kojeg nerijetko pokušava da ponizi i ismije. Takođe, gledajući način na koji se predsjednik Srbije ophodi prema bosanskohercegovačkim novinarima i javnosti, stiče se utisak da je Vučič zapravo gospodar BiH.

GJENERO: Imam takav dojam.

AVANGARDA: Šta je uticalo na tu promjenu ponašanja predsjednika Vučića?

GJENERO: Promjena ponašanja o kojoj govorite bila je, na neki način, planirana. Vučićeva administracija doista je na početku vodila politiku koja se na prvi pogled počinje distancirati od onoga što je bila njihova radikalska prepoznatljivost. Nažalost, to ophođenje se mijenja i službena Srbija se počinje arogantno odnositi ne samo u BiH, već manje-više i u cijeloj regiji. Zašto? Otkuda, dakle, ta oholost o kojoj se me pitali? Tome je pridonijelo više faktora, a prije svega jačanje prepoznatljivosti i vidljivosti utjecaja Rusije na ovom prostoru.