Davor Dragičević potvrdio : Istina je, vraćam se u BiH!

“Istina je, a razlog je, između ostalog, i odbijanje ovdašnjeg suda za moj politički azil u Austriji. Tragično i žalosno je to da je i ovo politička odluka, jer je prvi sudija koja je bila zadužena za moj slučaj već bila donijela odluku o odobravanju mog azila, ali je naprasno zamijenjena i evo sada je odluka takva da ostajem bez azila”, rekao je Davor Dragičević za portal Gerila.

“Mojoj bivšoj supruzu Suzani je doskorašnja glavna tužiteljka Tužilaštva BiH rekla da zna da je meni život u BiH ugrožen onog trenutka kada se vratim u državu. Ali ne mogu više, vrijeme je da se ovo završava, da li će to biti MUP ili Tužilaštvo, vidjećemo. Takođe znam da će me odmah uhapsiti po dolasku u BiH, i na to sam spreman. Opet ostavljam grob svog sina, ovaj put u drugoj državi, ali dolazim da se borim za istinu i pravdu“, naglašava Davor.

Na pitanje da li je postojala mogućnost da ostane u Austriji, u smislu da se žali na odluku suda ili da dobije običnu, radnu dozvolu, Davor ističe da to nije bila opcija.

“Politički azil ima svoju težinu i značio bi ovom cijelom slučaju ubistva mog sina Davida. Ja nisam otišao u Beč da bih radio na bauštelu ili uživao u nekim milionima, o kojima laži šire mediji bliski zločincima, već da bih spasio zdrav razum. Ali možda ovako i mora biti, da se vratim dole po istinu”, kaže nam Davor.

Što se tiče informacija u slučaju razrješenja Davidovog ubistva, Davor ističe da će i tu uskoro biti promjena:

“Imam informacije da će neki visokopozicionirani funkcioneri MUP RS i akteri ovog zločina uskoro biti uhapšeni a potom, nadam se, i procesuirani, poput Ilića i Kremenovića. Kostreševiš ima sve dokaze, zna sve informacije, ali ne znam zašto još ćuti”.

“Još ne znam da li ću doći automobilom, a potom vjerovatno uhapšen na granici u Gradišci, ili ću doći avionom u Sarajevo. Vidjećemo, dok završim neku papirologiju još ovdje, najaviću svim medijima kada budem znao tačan datum i mjesto mog povratka u BiH”, zaključio je Dragičević .

(Kliker.info-Gerila)