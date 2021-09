Davor Dragičević: Ne dolazim u Sarajevo, neću im pružiti zadovoljstvo hapšenja

“Budi na strani istine i pravde”, poruka je uoči protestnog skupa za Davida i Dženana. Ujedno je ovo i poziv Banjalučanima i drugima da budu u subotu u 13:00 sati ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu. Hoće li nakon dvije godine boravka u inostranstvu doći u BiH, kako gleda na rad Tužilaštva, te šta očekuje u slučaju njegovog sina Davida, danas za N1 je govorio Davor Dragičević iz Beča.

Kazao je da nažalost neće prisustvovati protestu jer je spriječen zbog toga što se, kako je naveo, vlasti Republike Srpske i dalje vode “montiranom optužnicom za državni udar”.

“Čim bi došao na granicu Bosne i Hercegovine bio bih odmah uhapšen, a to zadovoljstvo više neću priuštiti vlastima u RS. Kada se budu procesuirale ubice i zločinci i kada mi bude garantovana sigurnost u RS, naravno i u BiH, onda mogu doći dostojanstveno kao slobodan čovjek”, kazao je Dragičević.

Kada je 2019. godine napustio BiH izjavio je da se plaši da ga ne likvidiraju u Banjaluci. Kako kaže, danas je taj strah dosta manji, ali nam je kazao da ga konkretno želi likvidirati MUP RS i režim u tom entitetu, odnosno, Dragan Lukač i Milorad Dodik.

“A evo istina je sada na pola puta. Sve ono što sam dosad rekao je potvrđeno i stojim iza svake svoje izrečene riječi, počevši od otmice mog sina. Tako da oni moraju odgovarati i oni su vrh struktura vlasti u RS i misle da su gospodari života i smrti. Dosad im je to polazilo za rukom, ali više neće i nadam se hitnoj akciji Tužilaštva BiH koje će pravno potvrditi sve moje navode. Može me tužiti ko god želi, ali ponovit ću i stojim iza svojih riječi, a to je da su Dragan Lukač i Milorad Dodik odgovorni za otmicu i ubistvo mog sina. Svi dokazi postoje kako kod mene tako i kod mog advokata Ifeta Ferageta i jedan dio u Tužilaštvu BiH i nadam se da će uskoro postupiti po tim dokazima”, dodao je.

Pitali smo šta očekuje od Tužilaštva BiH kada je riječ o konkretnoj akciji?

“Očekujemo postupanje po onim dokazima koje posjedujemo, a to je s one zločinačke press konferencije, obdukcije i toksikoloških nalaza. Očekujemo akciju hapšenja otmičara, ubica, saučesnika i svih onih koji su na bilo koji način bili u zaštiti”, naglasio je Dragičević.

Gordani Tadić, glavnoj tužiteljici Tužilaštva BiH shodno tome je poručio da će postupiti po dokazima kojima raspolaže.

“Ja je nisam izabrao da bude na toj funkciji, sama se odlučila za to i ima nepobitne dokaze i vrijeme je da razlučimo jednom za sva vremena. Meni je dijete oteto i ubijeno na najmonstruozniji način. Da su sve na vrijeme uradili ovi protesti uopće nikada ne bi bili. Muriz Memić i ja nikada ne bismo trebali biti na ulici da je pravno sve urađeno”, poručio je Dragičević.

