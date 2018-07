Davor Dragičević nakon presude u slučaju Memić : Lakše mi je nakon presude, Muriz i ja znamo ko nam je ubio djecu

Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića iz Banje Luke čije je beživotno tijelo pronađeno 24. marta u Vrbasu, za Radiosarajevo.ba je prokomentirao današnju oslobađajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića u slučaju Dženan Memić, s obzirom na to da se kao i Muriz već duži vremenski period bori za pravdu i istinu te želi dokazati kako je stradao njegov sin.

Dragičević nam je kazao da je današnja presuda Kantonalnog suda u Sarajevu prvi pozitivan korak naprijed u borbi za istinu i da mu lakše nakon što su Seferovići oslobođeni, jer Tužilaštvo Kantona Sarajevo nije uspjelo dokazati njihovu krivicu.

“Muriz i ja znamo ko nam je ubio djecu i to je jasno od prvog trenutka. Sve ovo je montiran proces i kod njega i kod mene. Ako nekome u ovoj državi to nije jasno, to je njegov problem, a sve ono što smo tvrdili izlazi na vidjelo. To znači da tužilaštvo i sudstvo ne rade svoj posao nego sakrivaju ubice i zločince i tumače zakone na svoju ruku. Bar danas je napravljen pomak jer su oslobođeni Seferovići koji su bili podmetnuti da priznaju taj zločin, a Muriz vrlo dobro zna imena ubica svog djeteta, isto kao i ja”, prokomentirao je Davor Dragičević.

Podsjećamo da je danas predsjedavajući Sudskog vijeća Kantonalnog suda u Sarajevu Igor Todorović izrekao nepravomoćnu, oslobođajuću presudu za Ljubu i Bekriju Seferovića u slučaju Dženan Memić.

“Naravno da mi je danas mnogo lakše nakon ovakve presude. To je prva odluka koja nam ide u korist za sve one tvrdnje koje smo do sada iznosili”, rekao je otac stradalog Davida.

Davor je naglasio kako će se i dalje boriti za istinu, ali svojim metodama kao bi sve izašlo na vidjelo.

“Želim dokazati istinu, ali samo svojim metodama, a to su mir i dostojanstvo. Nastavljam iznositi svoje činjenice i dokaze. Za jatake, za vrh piramide i hobotnicu će biti izneseno kada dođe vrijeme za to, jer oni očigledno neće da priznaju ubice moga djeteta”, zaključio je Davor Dragičević te dodao kako će i dalje ostati u kontaktu s Murizom Memićem te da je tako od prvoga dana.

Ovome dodajmo i to da je slučaj Dženan Memić obilježilo suđenje dugo više od dvije godine i što su Tužilaštvo K-aS i oštećeni (porodica Memić) bili na suprotnim stranama.

Dženanov otac od početka je tvrdio da je njegov sin ubijen, te da je saobraćajna nesreća samo farsa koja je imala cilj nekoga zaštititi.

Od 8. februara 2016. godine porodica Memić traga za istinom o Dženanovoj smrti.

Također, porodica Memić najavila je podnošenje krivičnih prijava protiv svih tužilaca koji su radili na ovom slučaju, a bilo ih je devet uključujući glavnu tužiteljicu Dalidu Burzić. Dvoje tužilaca u toku trajanja postupka napustilo je Tužilaštvo KS-a.

Podsjećamo, prije dvije godine, 8. februara 2016, Dženan Memić stradao je dok je s djevojkom Alisom šetao Velikom alejom na Ilidži. Memić je sedam dana kasnije preminuo 15. februara na KCUS-u, a od tada je trajalo suđenje u slučaju njegove tragične smrti.

Ljubo Seferović i njegovom otac Bekrija bili su optuženi za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja, te za krivična djela neukazivanje pomoći osobi povrijeđenoj u saobraćajnoj nesreći i sprečavanje dokazivanja u slučaju Dženan Memić.

Ipak, porodica Dženana Memića od početka istrage pa do suđenja u ovom slučaju nije zadovoljna razvojem situacije, a nebrojeno mnogo puta ukazivali su na, kako tvrde, brojne nepravilnosti u ovom slučaju. Porodica još uvijek traga za istinom o tome kako je njihov sin stradao, a u tome im pomažu i brojni građani.

(Kliker.info-Radiosarajevo)