Davor Dragičević nakon dolaska u BiH : “Nećemo odustati, ovome mora doći kraj”

Davor Dragičević, otac stradalog mladića Davida Dragičevića, stigao je danas u Sarajevo, a osim brojnih građana, dočekali su ga i Muriz Memić, otac stradalog mladića Dženana Memića te Ifet Feraget, advokat.

Građani su na dočeku držali natpise na kojima je pisalo: “Ćaća nikada neće biti sam!”.

Dragičević je okupljenim novinarima rekao da ga ne interesuje nikakva afera, samo pravda.

“Hvala vam u ime mog sina, hvala građanima BiH, hvala dijaspori”, rekao je na početku obraćanja Dragičević te je poručio da se vratio po pravdu.

Dalje je nastavio:

“Ministar Dragan Lukač, koji je sudjelovao u zataškavanju ubistva mog sina, izjavljuje da samo glup čovjek bi mogao poslati svoje dijete u rat. Lukaču, samo zločinac kao ti može u centru Banja Luke da mi uzme dušu, maltretira i na kraju, budite svjestan da je David s namjerom ubijen. Vratio sam se, mogu me i vratiti, može doći i pravda, da zaživi vladavina prava. Ovaj čovjek se ovdje godinama bori, skoro usamljen, sa pravne stvari. Poručujem svima koji su sudjelovali u otmici, mučenju, zataškavanju – gonite me do smrti… Jači sam nego ikad psihički i fizički, nikada ja neću ostati. Muriz me uvjerio da ni on neće odustati za Dženana. Priključite se, ovome mora doći kraj. Ovo što rade našim porodicama graniči se sa modernim fašizmom“, rekao je Dragičević.

Poručio je kako “zapad nam neće pomoći, već sami moramo snagu pronaći”.

Napomenuo je i kako ništa ne krije. “Očekujem hitnu reakciju. Moj život je ugrožen, Davida niko nije mogao zaštiti. Nek govore da sam četnik i vehabija i ustaša, ja sam ponosan Davidov otac, a ponosan sam i na sve nas. Kompromisa neće biti. Ova dva slučaja se moraju dovesti do kraja”, rekao je Dragičević.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)