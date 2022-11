Davor Dragičević : “Milorad Dodik je garantovao Davidovim ubicama da nikad neće biti otkriveni”

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, u izjavi za Face televiziju kazao je kako je njegova supruga Suzana dobila presudu protiv ministra unutrašnjih poslova RS Dragana Lukača

“Lukač je jedan od glavnih ubica našeg sina. Aljoša Borković je glavni organizator Davidove otmice i pobjegao je u Srbiju. Njegova bivša supruga Jelena je sa rođenim bratom Milanka Kajganića. Šta da očekujem u toj ljubavno-pravno-zločinačkoj zavrzlami? Milorad Dodik je garantovao Davidovim ubicama da nikad neće biti otkriveni”.

“Pojedini političari su rođeni na kostima mog sina. Stavili su se u zaštitu ovog režima, a jedan od njih je Draško Stanivuković. Znao sam da je Lukač imao prostor u podrumu RTRS-a, a Stanivuković me nagovarao da uđem unutra, da me likvidiraju! To su politički lešinari koji gledaju samo svoj interes. Zamislite da se nekom političaru nešto slično desi. Za sat vremena bi ubice bile otkrivene i procesuirane. Stanivuković kupi poene preko strica kojeg nikad nije ni upoznao. Nijedan političar mi više ne smije ni prići. Oni svi rade sa Dodikom. Dok se oni igraju bogova, ovako će nam biti. Mislite da VSTV određuje ko će biti sudija? NE. To određuju Dodik, Bakir i Čović. Postavili su svoje korumpirane ljude koji ih bez pogovora slušaju. Poruka čitavoj BiH: ‘Iznijet ću sve što znam o ovoj državi’. Neka u live emisiju dođe Ozrenka Nešković i Milanko Kajganić. Neka dođu svi. Ja sam hiljadu koraka ispred njih; ima još stvari koje čuvam”, poručio je Davor Dragičević.

(Kliker.info-SB)