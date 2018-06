Davor Dragičević i Muriz Memić u Mostu RSE : Ko krije ubice Davida i Dženana?

Sagovornici najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bili su Davor Dragičević iz Banjaluke i Muriz Memić iz Sarajeva, koji ne vjeruju u zvaničnu verziju o smrti njihovih sinova Davida i Dženana. Oni žele da dokažu da su njihovi sinovi ubijeni i tvrde da nije tačno da se David utopio i da je Dženan poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Bilo je riječi o tome da li policija i pravosuđe u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne Hercegovine nastoje da zataškaju oba slučaja, o masovnoj podršci koju im građani daju na Facebooku i na protestima, o prijemu kod Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, o optužbama vlasti da su protesti politizovani, o praćenju i prisluškivanju,o tužbi za klevetu koju su protiv Davida Dragičevića podnijeli najviši funkcioneri policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, o zajedničkim protestima pod parolom – pravda za Davida i Dženana, o potrebi da se građani iz Republike Srpske i Federacije ujedine u borbi za pravdu, kao i o tome da li bi sadašnji protesti mogli prerasti u širi pokret protiv korumpirane vlasti u Bosni i Hercegovini.

Omer Karabeg: Gospodine Dragičeviću, kako je stradao vaš sin David?

Davor Dragičević: David je otet, mučen, zlostavljan, silovan, izmasakriran i ubijen.

Omer Karabeg: Gospodine Memiću, kako je stradao vaš sin Dženan?

Muriz Memić: Dženan je ubijen, mada meni tužilaštvo podmeće da je to bila saobraćajna nesreća. Ali mi svaki dan dokazujemo da nije bila saobraćajna nesreća, već da se radi o ubistvu. Upravo sam se vratio sa ročišta gdje je očito dokazano da postoji pravosudna mafija koja prikriva ubistvo.

Uništavanje dokaza

Omer Karabeg: Gospodine Dragičeviću, vi ste nezadovoljni kako se policija i pravosuđe odnose prema smrti vašeg sina. Šta im najviše zamjerate?

Davor Dragičević: Zamjeram im to što nisu ništa uradili. Samo su uništili dokaze koje smo im dali. Zato više neće od mene dobiti nijedan dokaz. A imam ih već dovoljno da dokažem svoje tvrdnje.

Omer Karabeg: Policija tvrdi da David nije bio ni prebijen, ni mučen, ni silovan, već da se radi o lakšim tjelesnim povredama.

Davor Dragičević: To ne tvrdi MUP. Tamo ima dosta časnih i poštenih ljudi. To tvrde samo pojedinci iz MUP-a. Samo pojedinci.

Omer Karabeg: Gospodine Memiću, šta vi najviše zamjerate policiji i pravosuđu?

Muriz Memić: Zamjeram im što skrivaju prave dokaze i poturaju lažne. To pokazuje da tužilac ima zaštitnike u korumpiranim političarima. Oni su sakrili prvu rekonstrukciju nakon Dženanove smrti. Nema snimaka, nema fotografija, nema zapisnika.

Omer Karabeg: Gospodine Dragičeviću, vi mislite da vlast i pravosuđe nastoje da zataškaju slučaj vašeg sina. Zašto bi oni to radili?

Davor Dragičević: Oni su u strahu i zato zataškavaju. To je pokazala konferencija za štampu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske od 26. marta. To što oni rade je strašno.

Facebook

Omer Karabeg: Vi niste usamljeni u svojoj borbi. Podržavaju vas mnogi građani. Formirana je Facebook grupa Pravda za Davida. Koliko ona ima članova?

Davor Dragičević: Mislim da ima oko 330.000 članova, to su ljudi koji imaju profile na društvenim mrežama. Stvarni broj je mnogo veći pošto ima onih koji neće da se eksponiraju, ali mi daju podršku i svakodnevno mi prilaze. Ljudi su prepoznali šta je istina i šta je pravda. Dosta im je svega.

Omer Karabeg: Kako je formirana ta Facebook grupa? Čija je to bila inicijativa?

Davor Dragičević: Facebook grupa Pravda za Davida formirana je poslije pomenute sramne konferencije od 26.marta i njihovog sramnog saopštenja, kada je David po drugi put ubijen. Sve se dogodilo spontano, niko nam ne dijeli savjete, niti nas zloupotrebljava – kao što vlast tvrdi. Sve to su njihove laži, manipulacije i obmane.

Muriz Memić: Mi smo formirali Facebook grupu odmah na početku, čim smo vidjeli da istraga ne ide kako treba. Sedam puta sam organizirao proteste i ponovo ćemo organizirati. Davor i ja smo se zbližili u nevolji. Oni nama ne daju da plačemo, da oplakujemo svoju djecu. Davor i ja se ne moramo čuti svaki dan, ali mi isto mislimo. Iste misli su u glavi i Davoru i meni. Mi nećemo pokleknuti, mi možemo samo još jače udariti. Pravosudna mafija radi o glavi i meni i Davoru, ali mi ćemo istjerati istinu i pravdu, jer su oni poturali lažne dokaze i podigli lažnu optužnicu.

Protesti

Omer Karabeg: U Banjaluci se već skoro dva i po mjeseca gotovo svakodnevno održavaju protesti Prvada za Davida . Koliko je bilo tih protesta?

Davor Dragičević: Mislim 74 ili 75, nisam siguran. Ne održavaju se gotovo svakodnevno – nego svakodnevno. I tako će ostati sve dok isitina i pravda ne iziđu na vidjelo. Ja svakog dana u 12 sati predajem tužilaštvu tužbe za teško ubistvo Davida Dragičevića. I to će se nastaviti slijedećih deset, dvadeset, trideset godina – sve dok ne pobijedi istina i pravda.

Omer Karabeg: Ko dolazi na te proteste?

Davor Dragičević: Ljudi. Bez obzira na vjeru i naciju. Ljudi kojima je stalo do istine i pravde, do čsti i dostojanstva i života dostojnog ljudskog bića.

Muriz Memić: Dolaze čestiti ljudi. Ja to od početka govorim – ima dobrih ljudi i u MUP-u, i u tužilaštvu, i u državi, ali ima i kriminalaca. I nadamo se da ćemo Davor i ja dočekati trenutak kada na vlasti neće sjediti kriminalci, već čestiti ljudi koji neće sakrivati istinu o Davidu i Dženanu i drugoj ubijenoj djeci. Nisu ovo jedini slučajevi. Oni su mislili da će im i ovo proći. Ali Davidove fotografije pokazuju šta se desilo. Ne može niko ubijediti ni Davora, ni mene da se desilo nešto drugo. Ista je stvar i za Dženanom. U istrazi je nestala majica njegove djevojke Alise Mutap sa krvavim tragovima. Nestao je snimak sa hotela Kristal gdje se vidi ko dolazi pred hotel. Da dolazi ubica autom. Dženan je imao rane na rukama, on se branio od napadača.

Omer Karabeg: Da li na vašm protestima učestvuju i opozicione stranke?

Davor Dragičević: Naša okupljanja su mirna okupljanja građana. Dolaze samo ljudi sa imenom i prezimenom, ne sa funkcijama i zvanjima.

Muriz Memić: Htjeli mi ili ne, politika mora ući u ovo. Dolaze mnogi ljudi. Ja ih zovem – čestiti ljudi. Ne dolaze oni iz vladajuće strukture. Javljali su mi se ljudi iz drugih stranaka koji žele ljudski pomoći. Ne politički, već ljudski nude svoju pomoć. Hvala im na tome. Ima ih dosta.

Prijem kod Dodika i Izetbegovića

Omer Karabeg: Da li ste tražili prijem kod Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske?

Davor Dragičević: Grupa “Pravda za Davida” je tražila prijem i on nas je primio.

Omer Karabeg: I kako je protekao taj susret?

Davor Dragičević: Mi smo iznijeli činjenice i Miloradu Dodiku je bilo sve jasno.

Omer Karabeg: I kako on reaguje?

Davor Dragičević: Ne znam. To ćete morati njega pitati.

Omer Karabeg: Ali gospodin Dodik je rekao da opozicijaželi da iskoristi proteste

.Davor Dragičević: To on govori u svoje lično ime. Svako ima pravo da tvrdi ono što hoće.

Omer Karabeg: Gospodine Memiću, da li ste vi tražili da vas primi Bakir Izetbegović, predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine?

Muriz Memić: Nisam ja tražio. On je poručio da mu se obratim. I ja sam bio kod njega, iznio sve činjenice i dokaze i zatražio od njega ljudsku pomoć da samo zaustavi dosadašnji postupak. Nikada mi nije odgovorio. Drugi put sam mu se pismeno obratio kada je njegova supruga Sebija Izetbegović smijenila doktore koji su rekli da Alisa nema amneziju, što tvrdi tužilaštvo.

Policajci tuže Davora

Omer Karabeg: Gospodine Dragičeviću, u Narodnoj skupštini Republike Srpske formiran je Anketni odbor sa zadatkom da se utvrde činjenice o smrti vašeg sina. Odbor je ovih dana završio rad i zaključio da postoji osnov za sumnju da je vaš sin David ubijen. Mislite li da će taj zaključak uticati da se konačno dođe do istine?

Davor Dragičević: Ako Narodna skupština, na sjednici koja će biti 18. ili 19. juna, usvoji taj zaključak, istina će vrlo brzo izaći na vidjelo.

Omer Karabeg: Koliko znam, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Dragan Lukač, imao je primjedbe na rad Anketnog odbora?

Davor Dragičević: On je imao primjedbe koje uopšte nisu relevantne. On se svaki dan stavlja iznad funkcije koju obavlja i iznad svojih ovlasti. On je javno rekao da me prate, da me slikaju. Ja nigdje nisam vidio da je neko izdao naredbu da mene prate. Mene mogu pratiti slobodno, koliko hoće, ja ništa ne krijem. Ali ljude oko mene i onu djecu oko mene apsolutno niko nema pravo da prati i da slika. Dobio sam obavještenje da su ministar Dragan Lukač, direktor policije Drago Ćulum i načelnik Uprave za organizovani i teški kriminal Darko Ilić protiv mene podnijeli tužbu za klevetu. Traže odštetu od 24.000 maraka.

Omer Karabeg: Gospodine Memiću, vi ste tražili da vas prime članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. To je tijelo koje imenuje sudije i tužioce i kontroliše njihov rad. Oni su vas primili. Da li ste zadovoljni rezultatima posjete?

Muriz Memić: Mogu reći da su mi djelovali ljudski. Oni su se zgrozili kada su čuli argumente i dokaze koje je iznio moj advokat. Ali, Visoko sudsko vijeće mi još ništa nije odgovorilo. Vidjećemo, ja ću im se opet pismeno obratiti. Čini mi se da neki od njih misle da bi ovaj slučaj trebalo da preuzme državno tužilaštvo. Jer ovo je državni slučaj. Protesti su bili i u Beču, i u Minhenu, i u Oslu.

Sudnica i ulica

Omer Karabeg: Premijerka Željka Cvijanović izjavila da istragu o smrti Davida treba da vodi tužilaštvo, a ne ulica. Ona je rekla da neki zloupotrebljavaju cijeli slučaj i pokušavaju ostvariti neku svoju političku agendu.

Davor Dragičević: Neka tužilaštvo vodi slučaj, a mi ćemo se okupljati svaki dan dok istina i pravda ne budu zadovoljene. Ja ću ekshumirati Davidovo tijelo koliko god puta bude potrebno. Obdukcija neće biti na prostorima bivše Jugoslavije. Već sam našao dvije zemlje gdje će to biti urađeno.

Omer Karabeg: Kako učesnici protesta reaguju kada slušaju visoke funkcionere Republike Srpske koji kažu da se protesti za Davida zloupotrebljavaju?

Davor Dragičević: Oni vrlo dobro znaju da su to mirna okupljanja građana. Do sada nije zabilježen nijedan eksces.

Omer Karabeg: Kako se vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine odnosi prema protestnim skupovima na kojima se traži istina o smrti Dženana?

Muriz Memić: Ovdje se pišu prijave. Protiv mog advokata Ifeta Ferageta napisane su tri disciplinske prijave. Sve tri su otpale, jer su bile neosnovane. Samo su pokušali da ga udalje od mene. Ali ovo što se dešava ne može proći bez protesta. Mi znamo da njima ne odgovaraju protesti. Ni onima u Republici Srpskoj, ni ovima u Sarajevu. Ali narod nam daje podršku. Svaka čast Banjalučanima koji Davoru daju toliku podršku. Sudnica ne pomaže. Dvije godine se ja borim u sudnici, ali to ne pomaže.

Omer Karabeg: Ali, gospodine Memiću, vi ste rekli “Ja sam legalista, treba mi sudnica, a ne ulica”.

Muriz Memić: Ja sam to probao. Dvije godine sam u sudnici. Traje izmišljeni postupak. Ja godinu i po slušam igru riječi. Mene ne zanima ovaj postupak. Ja hoću pravog ubicu i saučesnike pred sud. Oni su podmetnuli saobraćajnu nesreću. Danas je svakom jasno da je to izmišljeno. Davor zna da se može obratiti mome advokatu i meni, mi ćemo mu pomoći. Davor ima snage kao i ja. Mi se samo pogledamo u oči i razumijemo se.

Omer Karabeg: Da li je bilo direktnih pritisaka da odustanete od svoje borbe?

Davor Dragičević: Bile su neke ponude, ali sa mnom se ne mogu dogovoriti. Ne postoje pare na ovom svijetu za koje bih ja odustao od svoje borbe. Apsolutno.

Muriz Memić: Mene prate, slikaju, prisluškuju. Telefonski razgovor ne mogu obaviti normalno. Ali nek’ smetaju. Ja sam jači.

Zajedno protiv nepravde

Omer Karabeg: U Sarajevu, Tuzli i Zenici nedavno su održani protesti pod parolom – pravda za Davida i Dženana. Kako je došlo do zajedničkih protesta građana iz Republike Srpske i Federacije, jer su oni u podijeljenoj Bosni i Hercegovini dosta rijetki?

Davor Dragičević: Spontano. Narod je prepoznao našu borbu. Nikada nisam nikog vukao za rukav da dođe na trg. Sve je spontano.

Omer Karabeg: Da li će biti još zajedničkih protesta?

Muriz Memić: Hoće, svakako. Mi nećemo stati, nećemo odustati. Narod će izaći na ulice da nas podrži, da nam pomogne. Mi ne možemo vratiti ni Davida, ni Dženana, ali moramo se boriti za drugu djecu. Ljudi su svjesni da se mi borimo i za njihovu djecu. Jer mafiju treba pomesti. Krajnje je vrijeme. Ovako više ne može. Vidite kako se narod u nevolji zbliži. Evo, mene i Davora nevolja je zbližila. Vidjeli ste kako se narod zbližio kada su bile poplave. Davor i ja smo čistih džepova i zato nam narod daje podršku. Mi ćemo dokazati silnima da ih običan čovjek može pobijediti.

Omer Karabeg: Zašto je toliko malo zajedničkih protesta građana iz Federacije i Republike Srpske? Da li su ih političari toliko podijelili da oni ne ne žele da protestuju i štrajkuju zajedno, iako ih muče isti problemi?

Davor Dragičević: Vjerovatno da su ih političari podijelili, ali to je i do naroda. Ko je htio, on je došao na okupljanja. Ko nije, nek’ se bavi svojim poslom. Ja sam rekao – nikoga neću pozivati. Kome je stalo do istine i pravde, do časti i dostojanstva, do prava na život – taj će doći. Dobro je što se zajedno okupljaju građani Banjaluke, Sarajeva, Zenice i Tuzle. Ja sam rekao – nikada ne dijelim ljude po vjeri i naciji. Mi smo ljudi, a oni su zločinci i ubice.

Muriz Memić: Narod se još boji. Narod se tek budi. Ima ljudi koji kažu da ne smiju doći. Zavisi gdje ko radi i na kojem mjestu. U Sarajevu su učenicima u srednjim školama zabranili da dolaze na proteste za Dženana. Direktor škole na Ilidži, koju je Dženan pohađao i u kojoj je bio odličan učenik, zabranio je djeci da idu na proteste. Ne da ministarstvo. Narodu je puna kapa svega. Vidimo kakve su plate u političara, a kakve u radnika. Oteli su nam fabrike. Pogledajte hotele na Ilidži. Austrougarska ih je ostavila drugu Titu, drug Tito ih je ostavio narodu, a ovi sadašnji su ih oteli od naroda za male pare. I to je više jasno svakome. Ali i tome će kraj – vjerujte.

Velika metla

Omer Karabeg: Da li će vaši protesti prerasti u širi pokret koji se bori za pravdu?

Davor Dragičević: Naravno da će prerasti. Pokret je već prerastao i moja očekivanja i ljudi oko mene. To je sada pokret za istinu i pravdu. Za život i dostojanstvo čovjeka. Za Davida i Dženana. Za svu djecu. On mora postojati, ako mislimo da živimo u ovoj državi. Jer, ovo više nije država u kojoj ljudsko biće ima ikakva prava. Ovdje ne vlada ni red, ni zakon, Oni rade šta god hoće. Stvorili su sebi privatnu državu.

Omer Karabeg: Vjerujete li da će se na kraju saznati istina o smrti Davida i Dženana, da vaša borba neće biti uzaludna?

Davor Dragičević: Moja borba nikada neće biti uzaludna, pošto ja sve znam. Na kraju, ako oni ne kažu istinu, ja ću je reći. Na velikom skupu, na Trgu Krajine u Banjaluci, prezentovaću sve dokaze i video materijal. I da završimo s tim.

Muriz Memić: Istina će izaći na vidjelo kad-tad. Niti ću ja stati, niti Davor. Ja imam sve dokaze, znam ko je ubica. Znam saučesnike i pomagače. Oni će morati odgovarati. Ako oni ne riješe ovaj slučaj, ja ću ga riješiti. Za ove dvije godine samo jednom sam sanjao Dženana. On mi je u snu poručio – pometi avliju. I, evo, ja mu poručujem – metem je svaki dan. Pomažu mi dobri ljudi sa svih strana i svaki dan nas je sve više. I Davor i ja uskoro se nadamo velikoj metli koja će jednom zauvijek pomesti korumpirane ljude iz ove države, da ovom narodu bude bolje.