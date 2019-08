Davor Dragičević donio odluku : U septembru ulazim u politiku, idem do kraja za bolje sutra !

Otac ubijenog 21-godišnjeg Banjalučanina Davida Davor Dragičević najavio je sinoć kako od septembra ulazi u političke vode.

Kako je rekao članovima grupe Pravda za Davida, politika je dovela do ove situacije u kojoj se nalazi.



“Politika mi je ubila dijete, protjerala me, nastavlja progon moje porodice i grupe PzD. Jedini način da zaštitim porodicu, svoju kćerku, grupu PzD jeste da uđem u politiku. U septembru će sve biti jasno, bar će pozicija i opozicija imati alternativu. Za pravdu i istinu za Davida, Dženana i svu djecu BiH, ja idem do kraja, a vi vidite. Za bolje sutra. Pravda za Davida, idemo do kraja”, poručio je Davor.



Kako navodi Klix pravdaši su podržali ovu njegovu namjeru kazavši kako je ovoj zemlji potreban čovjek poput njega i Muriza Memića koji će se izboriti za pravdu za svu djecu BiH.

Prve najave da bi se Davor mogao početi baviti politikom bile su krajem juna ove godine kada je najavio osnivanje političke stranke tokom obraćanja članovima grupe PzD. Dragičević je poručio kako će igrati na njihov način, misleći na aktuelne političare i pozicije i opozicije.



“Igrat ćemo na vaš način, mada ja nisam takav igrač, ali probat ću. To je ono što vam smeta i što vas boli. Mojih 10 minuta govora pred narodom vrijedi više nego vaših 10 godina pričanja. Koliko članova grupe PzD je napustilo Banju Luku? Niko ih nije zaštitio niti je reagovao. Nemate snage ni moći”, kazao je tada Davor.