Davor Božinović potvrdio : Hrvatska sutra ukida obaveznu samoizolaciju za građane BiH?

Ministar unutrašnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Hrvatske Davor Božinović najavio je otvaranje granica prema Bosne i Hercegovine, odnosno ukidanje obvezne dvosedmične samoizolacije za one koji dolaze iz BiH, a odluka bi, kako je rekao, trebala biti donesena već sutra, javlja Index.

– U fazi smo plesa s virusom, analiziramo na dnevnoj bazi. EU će vjerojatno izaći s preporukama, danas su u tijeku ti razgovori. Vjerojatno ćemo u određenoj mjeri liberalizirati režim prelaska granici, i kad su u pitanju državljani EU i naše susjedne zemlje. To će značiti ulazak u RH na način da se svi koji ulaze pridržavaju epidemioloških mjera, više ne bi značilo obvezu samoizolacije za one koji dolaze iz BiH. Očekujem to najkasnije sutra, rekao je Božinović.

(Kliker.info-Index)