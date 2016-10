David Hoffman, svjetski putnik: Cijeli svijet mora vidjeti Počitelj (Video)

Mnogo je stranih državljana koji Bosnu i Hercegovinu posjete svake godine u potrazi za nevjerovatnim prirodnim ljepotama koje naša država posjeduje.

Jedan od njih je i svjetski putnik David Hoffmann, koji je prošao veliki broj zemalja na gotovo svim kontinentima, posebno se zaljubivši u prirodnu ljepotu i sklad Bosne i Hercegovine u kojoj je boravio u prethodnih mjesec dana. U jednoj od epizoda, koja je već popularna na Daily Motionu , David je govorio o vodopadu Kravice, a jučer je ponovo na svom profilu objavio novi video.

Ovog puta istraživao je srednjovjekovni grad Počitelj, kazavši svojim pratiocima nešto više o historiji ovog grada i općenito o historiji BiH, ali i upoznavši ih sa arhitekturom grada koji je svojom ljepotom oduševio mnoge turiste.

David je inače saradnik nekih od najvećih svjetskih medija kao što su Discovery Channel, BBC Travel, BuzzFeed, USA Today travel, The Huffington post, a istraživanjem prirodnih i turističkih potencijala pojedinih država bavi se od 2007. godine. Od tada je obišao šest kontinenata i snimio 1000 emisija pod nazivom David's been here, a koje govore o njegovim putovanjima, te će od sada u njegovoj kolekciji ponosno stajati i ljepota BiH.

Na samom kraju David je pozvao sve svoje pratioce da posjete Počitelj i BiH, te da ne propuste prirodnu ljepotu koju im može ponuditi ova država.

(Kliker.info-RS)