Datalji sa suđenja Fahrudinu Radončiću : “Ja ću sve natovariti na Bakirova leđa”

Ročište je počelo u duhu 8. marta – dana žena, više nego u duhu sudskog radnog dana. Tako je praznik, poklonivši ruže sutkinji Mašović, optuženoj Šahman, te advokaticama odbrane, čestitao tužilac Božo Mihajlović. Usmeno, istina bez ruža, učinio je to i advokat optuženog Fahrudina Radončića.

U sve se uključio i član sudskog vijeća u ovom predmetu, inače predsjednik Suda Bosne i Hercegovine. Ranko Debevec čestitao je 8. mart prisutnim ženama. Nakon čestitki, uslijedio je nastavak preslušavanja sedam presretnutih razgovora iz dokaznog materijala postupajućeg tužioca. Takav je bio razgovor Fahrudina Radončića i Osmana Mehmedagića, poznatijeg kao Osmica, direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije BiH. Radončić ga početkom januara 2016. obavještava da se priča o tome da Bakir Dautbašić njegov kandidat za ministra vrši pritisak na svjedokinju Azru Sarić, bivšu djevojku ubijenog Ramiza Delalića Ćele. Radončić potom pominje izjavu u listu Oslobođenje iz 2013. kada je Bakir Izetbegović, kako je napomenuo, rekao da je svjedokinja pod zakletvom optužila Radončića da naručuje ubistva.

Fahrudin Radončić: “On je pustio pse na mene i on ih mora vratiti. Ta priča ne može Dudo, može Dudo to je za malu djecu. Ja ću čuvati odnose između SDA i SBB-a, ali moji odnosi sa Bakirom neće postojati, a onda nek’ se on bori sa hrvatskim pitanjem, sa frakcijom u SDA, nek’ se bori sa svim, pa nek’ vidi jel’ jači sa mnom ili bez mene. Jer ovo mora da prestane Osmice znaš, ja ne mogu da radim. Ja ću mu sve natovariti na leđa ko što ste vi meni natovarili Keljmendija. Mislim.”

Osman Mehmedagić: “Nisam ja.”

Fahrudin Radončić: “Ti si. Ti i Džuvo ste radili tamo. Nisam mogao ja.”

Osman Mehmedagić: “Ma ko?”

Fahrudin Radončić: “Služba bolan. (smijeh)”

Azra Sarić, djevojka ubijenog Ramiza Delalića, njeno svjedočenje na Kosovu u procesu koji se vodi protiv Nasera Kelmendija i ono što je može pitati advokat, kao i svjedoke odbrane bila je jedna od tema razgovora sa biznismenom i političarem Safetom Oručevićem.

Fahrudin Radončić: “Prvo poluvrijeme oni izvode svoje svjedoke, drugo poluvrijeme odbrana. Ja kad dovedem Ćeline (Ramiza Delalića) rođake da oni pričaju, kada dovedemo naše svjedoke to će biti haos. Hoće porodica da svjedoči – ko je ubio Ćelu, kada je ubio, po čijem nalogu. Bakir, Osmica. Ko je zamjenjivao DNK…”

Safet Oručević: “Tek počinje mašina. Ovo je šokantno. Ljude normalne šokira, ove obične ljude. Ima ljudi koji nikad nisu ovo vidjeli.”

Fahrudin Radončić: “Ima Munja, ima udovica, ima Ugljenova žena, bivši udbaši, AID-ovci.”

Safet Oručević: “Njemu je džehenem ako ne promijeni nešto.”

Radončićev advokat pojasnio je da su pomenuta moguća svjedočenja porodice Ramiza Delalića vezana za proces na Kosovu, a ne ovaj u Sarajevu. No, otkrio je – za svjedoka odbrane pozvaće člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

“To su bile neobavezne konverzacije i ne možemo iz toga zaključiti da će biti pozvani ti svjedoci. To se odnosi na onaj predmet na Kosovu, ne odnosi se na ovaj predmet, ne vidim potrebu da neke od tih ljudi koji su danas spomenuti zovemo. Zvaćemo neke vrlo interesantne osobe koje su važne u ovoj državi. Bakira Izetbegovića? Zvaćemo ga”, kazao je Asim Crnalić, advokat Fahrudina Radončića.

“Što se tiče ovoga da će svjedočiti gospodin Bakir Izetbegović, to će naš pravni tim sam procijeniti ko treba svjedoči, a ne ja”, rekao je Fahrudin Radončić.

Shodno odluci sudskog vijeća 16 presretnutih razgovora ili dijelova razgovora i jedna SMS poruka biće pušteni na ročištu sa kojeg će biti isključena javnost 22. marta zbog moguće povrede prava na privatnost ili moguće kompromitacije stranih ili domaćih dužnosnika.

(Kliker.info-N1)