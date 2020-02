Darko Trifunović : U slučaju sukoba u BiH Rusija ni prstom ne bi mrdnula da pomogne Srbima u RS!

Profesor Fakulteta bezbjednosti u Beogradu Darko Trifunović kaže da ne vidi izlaz iz političke krize u kojoj se BiH nalazi i upozorava da bi u narednom periodu moglo da dođe i do mnogo ozbiljnijih turbulencija koje imaju za cilj prikrivanje nesposobnosti domaćih političkih lidera.

Plašim se da se u BiH neće dogoditi ništa dobro. Nesposobnost političara do otvore nova preduzeća, da podignu standard građana, da rješavaju životne probleme oni izvrsnu maskiraju u jednu odvratnu paradigmu – kaže Trifunović za Insajder.

On, između ostalog, tvrdi da u BiH nije isključeno ni izbijanje novih sukoba koji bi, kako kaže, doveli do katastrofalnih posljedica po Republiku Srpsku. Posebno iz razloga, što, prema njegovim riječima, takav scenario priželjkuju brojne velike sile.

– Prijetnje nekakavim otcjepljenjem Republike Srpske od BiH potpuno su besmislene i neodgovorne. Već smo se naslušali takvih priča. Kad god je bilo oportuno, određeni političari iz Srpske su se pozivali na referendume i otcjepljenja. Kao prvo, to je vrlo opasno u ovom trenutku jer postoje različiti geopolitički interesi i različita geopolitička kretanja. S jedne strane imamo potpuno učešče političara iz Republike Srpske u pristupu BiH NATO alijansi.

Prije nekoliko dana vidjeli smo i to da su tri člana Predsjedništva BiH potpisali apsolutni povratak boraca ISIL-a nazad u BiH. Uopšte nije jasno šta to političari iz Srpske rade i u kakav avanturizam oni uvlače Republiku Srpsku? Zbog svih geopolitičkih kretanja treba da budemo zabrinuti za poziciju Srpske. Kao prvo, svaki sukob u BiH neminovno bi izazvao učešće Turske. Tako nešto priželjkivale bi i SAD, da se na neki način obračunaju sa Turskom i sa Erdoganom.

S druge strane, i Rusiji odgovara da se zapali Balkan jer je očigledno da njene pozicije na Balkanu nestaju i da ona nije u stanju da ih održi, sem pozicija koje trenutno ima u Srbiji i u velikoj mjeri u Republici Srpskoj. NATO i SAD bi to odgovaralo, jer bi takav sukob za posljedicu imao nestanak Srba iz Republike Srpske i time bi se riješio problem RS u BiH, jer oni Srbe smatraju remetilačkim faktorom – ocjenjuje Trifunović.

U slučaju sukoba Trifunović je ubijeđen u to da Rusija, osim verbalne podrške, ni prstom ne bi mrdnula da konkretno pomogne Republici Srpskoj.

– Rusija ima legitimno pravo da štiti svoje interese do zadnjeg Srbina, ali oni neće intervenisati ako mi stradamo, kao što to nikad nisu ni radili. Dolaskom BiH na korak do NATO, ulaskom Makedonije u NATO, ovaj prostor je vakumiran, zatvoren – tvrdi Trifunović, prenosi Insajder.

(Kliker.info-Oslobođenje)