Darko Trifunović : ”Drago mi je da je Dodik prihvatio NATO put, a istovremeno i žao što je razočarao iskrene rusofile!” (Video)

– Drago mi je da je čuveni antinatovac Milorad Dodik prihvatio put ulaska u članstvo NATO alijanse, a istovremeno i žao što je razočarao sve iskrene rusofile, kazao je za BN televiziju profesor Fakulteta bezbjednosti u Beogradu Darko Trifunović.

Profesor Fakulteta bezbjednosti Darko Trifunović kazao je za BN TV da je priča Milorada Dodika velika obmana.



”Sve ono što je Milorad Dodik do sada pričao i za šta se zalagao, ispostavilo se kao jedna velika obmana. Naravno, to nije samo karakteristika ljudi poput njega, nego su u tome učestvovali i svi oni koji su njega proglasili za nekog velikog rusofila, nekog čovjeka koji će Republiku Srpsku da učini bratskom sa Rusijom”, poručio je Trifunović.



Trifunović je istakao da Bosna i Hercegovina krupnim koracima ulazi u NATO.



”Očigledno je da Bosna i Hercegovina krupnim koracima, još od 2009. od kada je po nalogu Milorada Dodika potpisan MAP, od strane Nebojše Radmanovića, da je od tog trenutka bila bitna samo vlast i ostanak na vlasti. Moje kolege i ja iz sektora bezbjednosti neumoljivo smo ukazivali na to. Svi rusopatofili, kako sam ih nazivao, prozivali su moje kolege i mene kao NATO plaćenike i izdajnike, a ovoga čovjeka koji upravo uvodi BiH u NATO, uzdizali su u nebesa. Mislim da je stvar jasna i da oko toga više ne treba gubiti vrijeme”, kazao je Trifunović.



Trifunović je poručio da najveće zasluge za ulazak BiH u NATO pripadaju Miloradu Dodiku.



”BiH krupnim koracima ulazi u NATO i mislim da treba odati svu počast i zasluge gospodinu Dodiku. Čestitam gospodinu Dodiku na njegovoj odluci od samog početka, čestitam na svemu onome što je radio u prošlosti. Mislim da narod Republike Srpske konačno razumije u kakvu poziciju je Dodik doveo Republiku Srpsku, a samim tim i BiH”, zaključio je Trifunović.







(BN TV)