Daragan Čović : Imamo rješenje i za eventualni novi “slučaj Komšić”

Sumiranje minule 2017. i planiranje nove (izborne) 2018. godine bili su tema današnjeg sastanka Predsjedništva HDZ-a BiH u mostarskoj centrali. HDZ, prema riječima predsjednika Dragana Čovića, ima jasno razrađen alternativni scenariji za svaki mogući rasplet situcije u vezi s izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH.

Na pitanje da li uskoro mogla biti održana sjednica Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, lider HDZ-a rekao je da vjeruje da će sjednice uskoro biti održane, najavljujući razgovore s liderima svih političkih stranaka o tome da li će se u budućnosti baviti problemima poput Pelješkog mosta i ukidanjem naziva Herceg-Bosne iz javnih preduzeća ili konkretnim reformama.

– Moramo izmjeniti Izborni zakon i uvjeren sam da ćemo to uspjeti što će osigurati da se raspišu izbori 7 ili 8. svibnja. To bi uvjetovalo određene aktivnosti reorganiziranje države, jer bismo jasno imali legitiman ciklus izbora, odnosno normalno funkcioniranje europskog puta. Vjerujem da ćemo to uraditi u naredna tri mjeseca, a to bi trebalo biti 150 dana od izbora. Nadam se i da će biti dovoljno mudrosti u BiH, a da paralelno s njim rješavamo i druga pitanja koja stoje u obavezi u prvih tri do šest mjeseci ove godine, kako bismo izbjegli klasičnu perdizbornu kampanju u koju smo upali tijekom ovih sedam ili osam mjeseci, rekao je.

Upitan za nedolazak SDA-ovih funkcionera na Božićni prijem koji je organizovao, kazao je da je o tome razgovarao s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem, odbijajući iznijeti detalje razgovora u javnost. Demantovao je da na prijemu nisu prisustvovali predstavnici diplomatsko-konzularnog kora.

Imao je spreman odgovor i na pitanje šta bi bilo u slučaju da se ponovi “slučaj Željko Komšić”, kazavši da nije realno da do toga dođe, ali i das u u HDZ-u spremni za određene korake, ukoliko se to pak desi.

– HDZ je stožerna stranka hrvatskog naroda, a sa drugim strankama HNS-a imamo jasan plan što želimo raditi u BiH u narednih dvije, četiri ili deset godina. Radimo u ambijentu kojeg imamo danas. Krenuli smo s ovim u četvrtom mjesecu, jer smo osjetili da partner s kojim smo se dogovorili sve, traži da zadrži status quo. Imamo alternativu za svaki događaj, kazao je Čović.

Što se tiče obilježavanja Dana RS-a, kazao je da je riječ o datumu koji će se obilježavati onako kako se dogovore organi izvršne i zakonodavne vlasti manjeg bh. entiteta. Istakao je i da ima redovnu komunikaciju s predstavnicima Republike Hrvatske i da svim regionalnim liderima govori kako narodi u BiH moraju biti konstitutivni i kako se zemlja mora kretati na putu ka Evropskoj uniji.

(Kliker.info-Oslobođenje)