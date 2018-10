Danis Tanović : “Umjesto da se sužava , prostor ničije zemlje se širi “

Bosanskohercegovački reditelj i oskarovac Danis Tanović kazao je da je besmisleno što Srbija i srpski član Predsjedništva BiH čine sve da ojade život ljudima koji dolaze sa Kosova. On je to izjavio u intervjuu za Radio Kosovo 2, program na bosanskom jeziku, u Istanbulu, upitan da prokomentariše rigorozni vizni režim između Kosova i Bosne i Hercegovine.

“Nedavno nisu pustili neku mladu reprezentaciju sa Kosova da dođe u BiH. Nisu im htjeli dati vize. Besmisleno je sve to”, kazao je Tanović.

Njegovi filmovi prikazani su u sklopu obilježavanja Dana kulture Udruženja Bosna-Sandžak u muzeju Pera u Istanbulu. Tanović je BiH donio Oskara za film “Ničija zemlja” 2002. godine.

U razgovoru sa dopisnicom Radio Kosova 2 u Istanbulu, Özden Beyoğlu, kaže da umjesto da se sužava prostor ‘ničije zemlje’, djeluje da se on širi.

“Sve više i više nekih zemalja liči na ničiju zemlju”, kaže on.

“A Balkan kao Balkan, nažalost ta neka nacionalistička previranja i pretenzije na granice još uvijek se nisu završila. Vidim u BiH, konstantno mješanje Srbije i Hrvatske u političke odnose u BiH… Što nije dobro ni za njih ni za nas”, dodao je oskarovac.

Tanović je kazao da zna da na Kosovu žive Bošnjaci, te dodao i da u Istanbulu žive više Bošnjaka nego u Bosni i Hercegovini.

“Bilo bi lijepo da se svi ti ljudi nekako uvežu, da nekako pomognu jedni drugima, da pomognu da se ti neki mostovi ponovo spajaju, podignu. Ali nisam siguran da će do toga jako brzo doći. Vidite šta se dešava u svijetu, od Putina do Trumpa, do Brexita. Imam osjećaj da ljudi podižu zidove sve više i više i ne shvataju da nam je potrebno da rušimo zidove, da počnemo da razmišljamo kao ljudska rasa, jer problemi sa kojima se mi uskoro treba da počnemo da se susrećemo na svakodnevoj bazi su globalni problemi – da li je to problem globalnog zagrijevanja do tehnološkog napretka”, izjavio je Tanović.

Kazao je da je u Prištini boravio ranije na prištinskom festivalu, te potencirao na kolegu sarajevskog glumca sa Kosova, Albana Ukaja.

“Ja njemu kažem da je lažni Kosovar, pošto ja imam petoro djece, a on jedno”, rekao je Tanović uz smjeh.

Tanović je ranije u nekoliko navrata izjavljivao da je Jugoslavija bila model današnje Evrope. Kaže da je to bila ozbiljna zemlja, a da su se iz nje sada izrodile male državice koje nemaju neku ozbiljniju ulogu ni na europskoj, a kamoli na svjetskoj sceni.

“Da, postoji žal za Jugoslavijom. Ja mislim da je Jugoslavija bila najveći civilizacijski domet plemena sa tih prostora, a ovo što danas vidimo to su plemenske bitke, nema tu neke velike politike. To je samo neko iskaljivanje mržnje i mržnja prema svemu što je drugačije, i drugo. Meni koji sam čitav život u Sarajevu skoro, nekako, to ne prija. Ja sam čitav život živio u gradovima koji su kosmopolitski. Da li to bilo Sarajevo, Brisel ili Pariz. U Parizu žive milioni ljudi koji pritom puno njih ne govori francuski jezik, dolaze iz potpuno različitih kontinenata, pa svejedno nađu neku zajedničku tačku i žive. Onda je malo čudno da ljudi koji govore isti jezik, koji čitaju iste knjige i slušaju istu muziku, ne mogu da nađu zajednički jezik. To je sve potpuno bezmisleno. I to insistiranje na to da su drugačiji. Ali dobro, svaki fašizam ima od prilike istu matricu. Prvo počnemo sa veličanjem prošlosti, kako smo bili sjajni i genijalni nekada davno, pa onda počnemo da mješamo istine i laži, pa onda u tom nekom loncu u kojem se sve zajedno krčka i kuha, onda je sve moguće. A pri tome političari pomažu mafiji da drži zemlju pod kontrolom, i to je to. Tim ljudima ne prijaju zakoni, to su samo floskule koje izgovaraju da bi željeli da se pridruže Evropi, ustvari ništa ne rade da se pridruže Evropi, jer je njima jako lijepo u ovom sistemu. Svake četiri godine naoštre noževe, počnu da viču jedni protiv drugih, uplaše narod, narod krene da glasa ponovo za njih, i nakon dva mjeseca opet se zagrle, zavežu zastave i – ‘business as usual'”, kazao je Tanović.

Upozorava na odlazak ljudi sa ovih prostora i da će se za nekoliko godina doživjeti šok.

“Kad Njemačka uvede vize koje uvodi za ljude koji žele da rade u Njemačku, vidjećete broj ljudi koji će da ode. Nama i ovako svake godine ode jedan omanji broj. Bosna je mala zemlja, ako se ovako nastavi biće ih dva miliona”, kazao je Tanović.

S obzirom da je osnivač Naše stranke i da je bio zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, na pitanje zašto se nije kandidovao za predsjedništvo, Tanović je odgovorio:

“Ja sam u politiku ušao više kako bi dao primjer ljudima kako se možda treba uključiti u sve to i dvije godine sam bio u Kantonu i radio sam koliko sam mogao. Nakon toga sam jednostavno sjeo sam sa sobom i rekao samom sebi da sam ipak reditelj, a ne političar, i da bih želio i volio da živim u normalne zemlje ali da zaista nemam 30 godina da bacim na to”, kazao je on.

