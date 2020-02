Daniel Serwer : Vučić Dodiku mora pročitati pravila ponašanja, odnosno mora mu reći da prestane s glupostima

Milorad Dodik već godinama prijeti državi, i da sam ja građanin Bosne i Hercegovine, zabrinuo bih se, rekao je u intervjuu za Vijesti.ba američki analitičar i profesor na Univerzitetu “Johns Hopkins” Daniel Serwer.

Kako gledate na novonastalu političku situaciju u Bosni i Hercegovini? Čini se da je zemlja stjerana u ćorsokak…



SERWER: Tačno tako. U ćorsokaku je zbog Daytonskog mirovnog sporazuma, u kojem su ostavljene praznine i nejasnoće koje iskorištava Republika Srpska.



Lider SNSD-a i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je: “Ili će se politički lideri nanovo dogovoriti kako bi trebao izgledati Ustavni sud ili više neće biti BiH”. Je li ovo ozbiljna prijetnja po mir i stabilnost/sigurnost u BiH i na Balkanu?



SERWER: Pa sigurno da jeste, ali nije to ništa novo. Dodik već godinama prijeti državi. Da sam ja građanin BiH, zabrinuo bih se.



Pravo pitanje nije da li treba postojati država BiH. Pravo pitanje je da li Republika Srpska treba nastaviti postojati, ukoliko državu i dalje bude činila nefunkcionalnom.



Također, Dodik je najavio da će Narodna skupština RS usvojiti odluku na osnovu koje će se sudije Ustavnog suda BiH srpske nacionalnosti povući iz te institucije. Mogu li niži nivoi vlasti svoja rješenja nametati državi?



SERWER: Ja nisam pravnik, ali, koliko znam, Narodna skupština RS može imenovati sudije u Ustavni sud BiH. Ne znam može li ih i ukloniti. Ne znam ni šta se dešava ako njihova mjesta ostanu upražnjena. Pretpostavljam da bi Sud bez njih mogao nastaviti funkcionisati.



Lider SNSD-a u subotu će se u Beogradu sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, od kojeg će, kako je najavio, tražiti “razumijevanje” za situaciju u kojoj se nalazi RS. Kako to komentarišete?



SERWER: Mislim da na taj način Dodik ponovo želi pokazati svoju nelojalnost državi. Vučić Dodiku mora pročitati pravila ponašanja, odnosno mora mu reći da prestane s glupostima.



Proces pridruživanja Evropskoj uniji postaje sve uslovljeniji. Brisel bi Vučiću jasno trebao dati do znanja da je odvraćanje Dodika od urušavanja funkcionalnosti države BiH jedan od uvjeta za napredak Srbije u pristupnom procesu.



S jedne strane imamo HDZ-ovo uslovljavanje formiranja Vlade FBiH izmjenama Izbornog zakona, a s druge strane je ova nova blokada rada državnih institucija. Kako gledate na sve to?



SERWER: Bosna i Hercegovina pati jer je Dayton omogućio ustrajnost etničkim nacionalistima koji su vodili rat od 1992. do 1995. godine, a koji su ostali neprivrženi državi. A dok se to ne riješi, takvih blokada bit će sve češće. U konačnici, na građanima je da svojim glasovima ponište zakonske i ustavne odredbe koje otežavaju upravljanje državom.



Delvin Kovač (Vijesti)