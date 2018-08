Daniel Serwer: Uskoro će se desiti nove sankcije , Dodik vodi RS u katastrofu !

Milorad Dodik posljednjim potezima u vezi sa izvještajem o Srebrenici vodi na put katastrofe, poruka je američkog analitičara i profesora vašingtonskog Johns Hopkins Univerziteta, Daniela Serwera. On smatra kako će odluke o odbacivanju izvještaja o Srebrenici uzrokovati nove sankcije protiv pojedinaca, ali i moguću “katastrofu” za RS, piše TV N1.

Vašingtonsko lobiranje

“Ne mislim da ima mnogo toga u vezi onog što se dešavalo u Srebrenici, a da nije dobro objašnjeno i opisano ili istraženo u proteklim godinama. Mi znamo šta se desilo u Srebrenici! Ovo je politički manevar Milorada Dodika u pokušaju da očisti Republiku Srpsku od odgovornosti za ono što se desilo. To neće proći! Neće proći u očima međunarodne zajednice, neće proći u očima većine Bosanaca i neće proći u očima većine ljudi na Balkanu. Odabrao je politički put koji je već doveo do američkih sankcija protiv njega lično i mislim da će sada dovesti do američkih sankcija protiv mnogih drugih ljudi u RS-u, može čak dovesti i do prave katastrofe za Republiku Srpsku. To kažem zato jer ne može nastaviti tim smjerom i očekivati od ostatka Bosne i Hercegovine da samo gleda na to”, poručuje Serwer.

Ovaj dobar poznavalac Balkana i Bosne i Hercegovine smatra da ni vašingtonsko lobiranje neće mnogo pomoći u jednoj ovakvoj situaciji gdje je vrlo vjerovatno da će se uskoro desiti nove sankcije.

“Upošljavanje visoko plaćenih prijatelja Trumpove administracije može vas dovesti da vas čuju u Washingtonu, ali mu neće dati rezultate koje on očekuje. On zna da uzaludno troši novac RS-a, pokušava da opravda vlastito oslanjanje na rusko finansiranje i to jednostavno ne može proći. On vozi u slijepu ulicu i trebao bi se okrenuti i gledati kako da izađe iz te pozicije što je brže moguće”, kategoričan je Serwer.

Posljednjih pola godine ili nešto više od toga naučna i nevladina zajednica, ali i pojedini politički predstavnici u Londonu i Washingtonu, zabrinuto raspravljaju o dešavanjima na Balkanu i Serwer smatra da se to dešava s razlogom.

SERWER: GRANICE SU JASNE

“Mislim da je think-tank zajednica u Washingtonu zabrinuta zbog Balkana. Zabrinuta je zbog ljudi poput Dodika odabiru puteve koji nisu dobri. On nije jedini, Čović i Izetbegović su nešto manje glasni, ali ni oni ne odabiru baš najbolje puteve. Ljudi su prilično zabrinuti zbog Balkana i povratka nestabilnosti. Ne mislim da se možemo vratiti u isto vrijeme ratova koji smo vidjeli u 1990-im jer nemate Miloševića, nemate iste vojne mogućnosti, nemate političku volju na Balkanu za duge ratove u ovom trenutku. Ali, možete imati nestabilnosti, koje mogu uništiti ljudima živote i mogu voditi prema smrti i uništavanju. Mislim da je vrijeme da se američka vlada, posebno ona probudi, i shvati realnost i počne predvoditi kao što je to radila u prošlosti umjesto što izdaje nejaka saopštenja”, stava je Serwer.

Na nedavne poruke njemačke kancelarke Angele Merkel o nemogućnosti promjene granica i crtanja nekih novih, Serwer kaže da im ne treba dodatno pojašanjavanje jer su i previše jasne. Ali, ono što treba uraditi jeste da se Washington ugleda na Berlin.

Političko uređenje

“Amerikanci bi trebali ponoviti tu poruku od riječi do riječi! Oni to ne rade. Ono što oni rade je da govore: ‘ok, ne volite crvene linije…pustit ćemo vas da pričate jedni s drugima bez crvenih linija, ali i dalje to nije bjanko ček…i dalje zadržavamo pravo da procijenimo končani rezultat u skladu s našim standardima…’ Ovo je greška! Crvene linije postoje iz veoma važnih razloga. Mijenjaje granica bilo gdje na Balkanu otvara Pandorinu kutiju i svi mi to znamo. Znamo da nema limitirajućih promjena granica između samo dvije zemlje na Zapadnom Balkanu.

Sistem koji je uspostavljen iza Daytona dosada je poslužio svojoj svrsi, nije lijep nije ideal koji bi ja izabrao, ali je mnogo bolji od onog što je postojalo prije Daytona! Čini mi se da je vrijeme da ljudi na Balkanu da ustanu i kaži: ‘gledajte ne želimo trošiti naše vrijeme pomjeranjem granica okolo, jer će te granice nestati onog trenutka kada ostvarimo svoje glavne strateške ciljeve koji su ulazak u NATO i Evropsku uniju’. Zato mislim da treba da nastavimo sa strateškim ciljevima i da zaboravimo mijenjanje granica, jer one jeste da jesu umjetne, ali njihovo mijenjanje bi donijelo više lošeg nego dobra”, kaže Serwer.

Na pitanje šta očekuje od narednih izbora i predizborne kampanje koja uskoro počinje u Bosni i Hercegovini Serwer poručuje kako je odluka na građanima Bosne i Hercegovine iako ima nekoliko savjeta za njih, uoči donošenja odluke u oktobru.

“Volio bih pričekati dok čujemo građane da onda počnemo spekulirati o budućem političkom uređenju. Ali, kažimo ovako, Bosanci i Hercegovci imaju izbor, u prošlosti su uvijek birali nacionalističke partije, sa zaista veoma malo izuzetaka. Vrijeme je da Bosanci i Hercegovci izraze svoje nezadovoljstvo sa situacijom koja nije dobra onoliko koliko bi mogla da bude dobra ako bi državom upravljali ljudi koji su ozbiljni da zemlju odvedu u Evropsku uniju”, zaključuje Serwer i dodaje “moja poruka Bosancima i Hercegovcima bila bi da ako im je dosta i imate razloga biti nezadovoljni onda gledajte prema onome koje je mnogo ozbiljniji po pitanju Evropske unije od užasnih ljudi koji se igraju vašim sudbinama kao dosada”.

(Kliker.info