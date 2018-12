Daniel Serwer u Beogradu : Podjela Kosova bi destabilizovala BiH i Makedoniju

Vjerujem da su sve države nastale raspadom bivše Jugoslavije, kao i Albanija, danas bliže ispunjavanju svojih evroatlantskih ambicija“, ocijenio je profesor vašingtonskog Univerziteta Džons Hopkins Daniel Server (Daniel Serwer), predstavljajući u Beogradu knjigu “Od rata do mira na Balkanu, srednjem Istoku i u Ukrajini” („From War to Peace in the Balkans, the Middle East and Ukraine“).

Kao tri ključna problema koja utiču na napredak, Server je označio spor između Makedonije i Grčke oko imena, normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i nefunkcionalnost institucija Bosne i Hercegovine.

On smatra da problemi koji su još prisutni na Balkanu ne zahtjevaju veliko američko učešće, i da svi mogu biti riješeni diplomatijom. Problem, kako je naveo, može biti pojava predsednika SAD Donalda Trampa. Server kaže da je Tramp otvorio vrata idejama o podeli i razmeni teritorija, kao rješenju za pitanje Kosova.

– Mislim da je to užasna ideja iz mnogo razloga. Ali, ona potvrđuje da Beograd nema namjeru da ikada više vlada nad kosovskim Albancima. Ideja o podjeli bi destabilizovala Makedoniju i Bosnu, i bez sumnje bi bila podstrek presjedniku (Rusije) Vladimiru Putinu u njegovim naporima da poništi suverenitet Gruzije, Moldavije i Ukrajine“, rekao je Server.

On navodi da vjeruje da su predsednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači „shvatili“ da od dogovora o razmjeni teritorija nema ništa, te da ni u parlamentima dvije države ne bi dobili podršku za tako nešto.

„Ali loše ideje nikada ne umiru. One su zombiji, a ova je po mom mišljenju zombi“, rekao je Server.

Jedno od pitanja je , smatra Server, disfunkcionalna struktura koju su Amerikanci nametnuli Bosni i Hercegovini u Dejtonu.

– Jasno je da mu treba rekonfiguracija koja bi omogućila vlastima u Sarajevu da ispuni i provede pravnu stečevinu Evropske unije. Ljudi govore o svim mogućim promjenama dejtonskog Ustava, ali za mene tamo ima samo jedna jedina rečenica koja nedostaje dejtonskom Ustavu, a to je: ‘da vlast u Sarajevu mora imati svu neophodnu vlast koja joj treba da ispregovara i ispuni pravnu stečevinu Evropske unije’. Mislim da bi to upravljanje Bosnom bilo učinjeno mnogo efikasnijim i funkcionalnijim nego li je to danas, poručio je Server.