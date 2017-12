Daniel Serwer ponovo upozorava : “Pitanje je da li je pametno da se Srbija osloni na Rusiju”

Povodom izjave predsednika Srbije u Moskvi da želi učešće Rusije u pregovorima s Kosovom ako se uključe SAD, oglasio se stručnjak za Balkan Danijel Serwer.

On kaže da, ako Srbija stigne do završne faze pregovora sa EU bez normalizacije odnosa sa Kosovom, neće dobiti ništa zauzvrat.

Serwer navodi da normalizacija podrazumjeva dva ključna koraka – prijem Kosova u UN i razmjenu diplomata na nivou ambasadora, prenosi Glas Amerike.

“Kada bi Srbija trebalo da normalizuje odnose sa Kosovom? Pristup Beograda je da to odloži do neposredno prije ulaska u EU. To je ozbiljna greška”, smatra Serwer.

On, takođe, ocjenjuje da Moskva na razgovorima između Prištine i Beograda neće pomoći.

“Na kraju krajeva, Rusija je priznala nezavisnost otcjepljenih pokrajina Gruzije i Moldavije, dok je anektirala Krim i pruža podršku separatistima u Ukrajini. Ostaje pitanje da li je pametno da se Srbija osloni na Rusiju da potvrdi suverenitet Beograda nad Kosovom?”, kaže Serwer.

On dodaje da su u završnoj fazi pregovora, sve poluge u rukama EU.

“Pitajte samo Sloveniju i Hrvatsku, koje su morale da čine ustupke po važnim pitanjima u završnoj fazi svojih pristupnih pregovora, dodao je Serwer.

“Budimo jasni: Srbija je slobodna da izabere svoje saveznike ili nesvrstanost, baš kao svaka druga suverena država. Ali, zaista ne može da sjedi na dvije stolice. Usklađivanje svoje spoljne politike sa EU je dio procesa kvalifikacija za pristupanje. Dok Brisel može da bude ambivalentan o tome u bliskoj budućnosti, glasovi za ulazak jednostavno neće biti tu kada dođe vrijeme, osim ako Srbija ispuni sve kriterijume za članstvo”, naveo je on.

Prema njegovim riječima, to znači da bi za Srbiju bilo pametnije da se odluči za stolicu EU što prije.

“Šta može dobiti? Ne znam, ali niko neće znati prije nego što se pokuša”, navodi Serwer.

On kaže da se to odnosi ne samo na usklađivanje svoje politike prema Rusiji sa sankcijama Evropske unije, kao i druge odluke Unije prema Rusiji, već i prihvatanje “suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Kosovo i normalizaciju odnosa između dvije države”.

“Dvadeset tri od 28 članica EU priznale su Kosovo. Sumnjam da je iko od tih 23 spreman da prihvati Srbiju kao članicu EU ukoliko ne bude normalizovala odnose sa svojom nekadašnjom pokrajinom”, rekao je Serwer.

(Kliker.info-B92)