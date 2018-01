Daniel Serwer objašnjava : Činjenica je da Republika Srpska neće biti nezavisna

Daniel Serwer sa američkog Univerziteta Jonhs Hopkins objašnjava zbog čega Sjedinjene Države, glavni sponzor Dejtonskog mirovnog sporazuma, nisu zvanično reagirale na ponovno obilježavanje Dana RS, kojeg je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim, kao i šta za BiH znače bliske veze Milorada Dodika sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.

Scenario

Ne možete zamisliti koliko malo pažnje se posvećuje Bosni i Hercegovini u Washingtonu u ovom momentu.

Washington bi bio zabrinut ako bi došlo do nekih konkretnih koraka po pitanju prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine.

Činjenica je da Republika Srpska neće biti nezavisna, nema mogućnosti da se to desi i ne može napraviti scenario koji vodi u tom pravcu i koji je uspješan.

Odluke

Ali, kada je u pitanje provođenje odluka Ustavnog suda, Amerikanci osjećaju da se Bosanci i Hercegovci moraju time pozabaviti.

Ideja da će Amerikanci sve srediti nije vrlo uvjerljiva danas kada Amerika ima toliko mnogo drugih problema.

I, iskreno, nismo intervenisali u BiH kako bismo donosili odluke za BiH 22-23 godine poslije.

Greška

BiH kao država može računati na čvrstu opredijeljenost Sjedinjenih Država i Evropske unije kada je u pitanju očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Ali očekivati od nas da se uznemirimo oko svega što se dešava u BiH je greška.

Čini mi se da se Bosanci i Hercegovci moraju pobrinuti za svoje problem mnogo više nego što su to činili u prošlosti i mnogo više nego što to čine sada.

Okvir

Mislim da EU ima jako dobru reputaciju u pomaganju u izgradnji države i prepuštanja mnogih odluka lokalnim vlastima u oviru konteksta priključenja.

To nije uvijek čist put i bez prepreka ali ako pogledate Sloveniju, Hrvatsku — one same donose odluke, uključujući i one loše.

Tu bismo željeli vidjeti BiH, u tom okviru, a ne želimo je vidjeti u ruskom okviru.

Apsurd

Gospodin Dodik ima pravo na bilo koje prijateljstvo koje želi ali je potpuno diskvalificirajuće za njega kao za političara iz BiH da sugerira da budućnost BiH leži u pravcu Rusije a ne u pravcu Evropske unije.

Mislim da je beskorisno za Dodika da se udvara Moskvi — Moskvi mu ne može ponuditi ništa ozbiljno osim punjenja njegovog bankovnog računa.

Sa američke tačke gledišta skoro je potpuno apsurdno predložiti da BiH može mnogo više dobiti od Rusije.

Razumijem da gospodin Dodik može mnogo toga dobiti od Rusije ali ne vidim šta BiH može dobiti od Rusije.

(Kliker.info-RSE)