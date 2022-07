Daniel Serwer o Schmidtovim planovima: Loše ideje ovdje ne umiru, Rusi i separatisti bi to slavili

O namjeri visokog predstavnika Christiana Schmidta da nametne izmjene Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH oglasio se i američki profesor Daniel Serwer.

On je na svom blog-portalu podsjetio da je još prije šest godina objavio članak u kojem kritikuje prijedloge izborne reforme za Federaciju Bosne i Hercegovine.

“Tada je bilo jasno, a sada još jasnije da će ova reforma:

– Onesposobiti ljude koji slučajno žive u dijelovima Federacije gdje njihova etnička pripadnost ne iznosi više od 3% od ukupnog broja u državi;

– Osnažiti etničke nacionalističke političke stranke, od kojih se neke protive suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje”.

“Visoki predstavnik (odgovoran za tumačenje Dejtonskog sporazuma) razmatra nametanje ovih takozvanih “reformi”. Jedino opravdanje za njih je ambicija evropskih i američkih diplomata, jer oni žele nešto da bi mogli reći da su nešto uradili. Ali ono što žele da urade bilo bi štetno ne samo za mirovni sporazum već i za interese SAD i Evrope. To je loša ideja koju promoviraju lokalni političari odlučni u namjeri njihovo uklanjanje s vlasti bude praktično nemoguće. To bi također garantiralo da će Bosna ostati nefunkcionalna i ranjiva na ruske nestašluke. Prije ili kasnije, to bi dovelo do secesije i hrvatskog i srpskog entiteta, potkopavajući zapadnu poziciju prema Ukrajini i stvaranje nove radikalizirane muslimanske države”, ističe Serwer.

Političari koji žele da biraju svoje birače

Glavni zagovornik ovih ideja, kako kaže, je hrvatska nacionalistička politička stranka (HDZ), koja ima za cilj stvaranje trećeg, etnički definiranog “entiteta” unutar Bosne, cijepajući Federaciju. HDZ želi maknuti predstavnike Hrvata koji žive u relativno malom broju u pojedinim kantonima.

“Time bi se hrvatsko biračko tijelo u potpunosti prebacilo u kantone u kojima HDZ ima ogromnu većinu. Ova „reforma“ bi bila klasičan slučaj da političari biraju svoje birače, a ne birači koji biraju svoje predstavnike. Oslobađanje od glasova Hrvata koji koegzistiraju sa svojim sugrađanima povećalo bi nacionalistički monopol. Uz pojačanu zastupljenost koju nije uspio pobijediti u glasačkim kutijama, HDZ bi mogao surađivati ​​s jednom ili drugom srpskom nacionalističkom strankom kako ne bi osigurao pravu izbornu reformu u Federaciji ili bilo kakvu ustavnu reformu u državi”, poručuje Serwer.

Secesija na pomolu



“HDZ bi vjerovatno otišao i dalje. To bi moglo ohrabriti 49% zemlje, entitet Republika Srpska da slijedi svoje brojne prijetnje otcjepljenjem. To bi potaknulo secesiju dijelova Federacije u kojima dominira HDZ, ostavljajući jednu ili dvije neodržive, krnje islamske države u srednjoj Bosni. Izbjegavanje ovog scenarija bio je glavni razlog za intervenciju NATO-a u Bosni tokom 1990-ih. Sada nije ništa privlačnije nego što je bilo tada. Samo radikalni islamisti bi se radovali da se to realizuje. Većina Bošnjaka bi se osjećala napušteno i ogorčeno, iako bi neki od njihovih nacionalista također imali koristi”, dodaje Serwer.

Rusima bi se svidjelo

“Nefunkcionalna ili podijeljena Bosna dobro služi interesima Rusije. Ili onemogućava članstvo u NATO ili EU. Moskva već dugo podržava secesionističku retoriku Republike Srpske. Takođe podržava ambiciju Hrvata za trećim entitetom. Situacija je na mnogo načina slična onoj u Ukrajini. Moskva se protivi efikasnoj vladi u Kijevu podržavajući secesioniste u Donbasu, kao i na Krimu (koji je Rusija anektirala). Reforma” na način koji razmatra visoki predstavnik donijela bi radost predsjedniku Putinu, koji će je brzo iskoristiti da opravda rasparčavanje Ukrajine”, poručuje američki profesor.

Zašto bi Vašington i Brisel ovo podržali?

“Političari koji žele da biraju svoje birače. Etnonacionalističko odvajanje koje bi Rusi voljeli. Odugovlačenje proširenja NATO-a i EU. Opravdavanje rasparčavanja Ukrajine. Zašto se SAD i EU, u principu protive svemu ovome, a dozvoljavaju (možda čak i ohrabruju) takvu „reformu“. Na Balkanu loše ideje nikada ne umiru. Odrasli u Washingtonu i Briselu moraju se probuditi”, zaključio je Serwer.

