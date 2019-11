Daniel Serwer : Ne vidim nikakvog smisla u Dodikovom odbijanju osim da su Rusi platili

Bosna i Hercegovina nije nikakva tempirana bomba kako to kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron, mislim da ona više stagnira nego što otkucava kazao je u intervjuu za N1 profesor vašingtonskog Univerziteta “Johns Hopkins” Daniel Serwer.

Pitali smo ga i kako ocjenjuje trenutnu situaciju i politička prepucavanja u Bosni i Hercegovini. Profesor Univerziteta Johns Hopkins ističe kako izuzev rijtkih političara većina ih se bavi etno-nacionalističkim političkim djelovanjem.

“Politička prepucavanja su, s djelomičnim izuzetkom gospodina Komšića, nacionalističke i etno-nacionalističke stranke na vlasti koje su to bile i tokom rata i nastavile su voditi taj rat političkim nenasilnim metodama u posljednjih 25 godina. Moram vam reći da sam stava da iako je vlast u Bosni i Hercegovini disfunkcionalna, draže mi je da se politika odvija po nenasilnim nego po nasilnim metodama. Mislim da je napravljen veliki napredak jer ipak ljudi pokušavaju da sarađuju kada je u pitanju formiranje vlasti. Dobar dio odgovornosti snose stranci. Rusi su zarobili Dodika koji je njihov sluga, on je marioneta koja će ispunjavati njihovu volju. Oni ne žele Bosnu i Hercegovinu posebno prema NATO-u, iako mislim da su u međuvremenu postali i anti-EU također, jer konstantno gube na Balkanu. Poraženi su u Crnoj Gori i Albaniji, nemaju nikakve šanse na Kosovu. Bosna i Hercegovina je podijeljena po pitanju NATO-a. Ne vidim nikakvog smisla u Dodikovom odbijanju osim da su Rusi platili za to. Zato mislim da je vrijeme da građani Bosne i Hercegovine da odluče da li zbog ovih nesretnih stvari gospodin Dodik treba biti u Predsjedništvu. On kao što znate ne može putovati u moju zemlju i mislim da je to s dobrim razlogom da ne može doći u SAD”, stav je Serwera.

Nedavno svjedočenje specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan Matthewa Palmera u kojem je govorio na veoma pozitivan način o Vladi Kantona Sarajevo nije nikakvo iznenađenje za ovog američkog diplomatu i profesora.

“Ne mislim da je to neko iznenađenje. To je signal da vlast kakvu ima Kanton Sarajevo bi mogla biti efektivna vlast koja bi mogla izvesti Bosnu i Hercegovinu iz ove faze stagnacije. Međunarodna zajednica bi voljela vidjeti vlasti koje predstavljaju sve građane Bosne i Hercegovine i koje bi ih ujedinile kako bi se napravio napredak. To nemate na državnom nivou već godinama i upravo zbog toga me ne iznenađuje da kada se to desi na kantonalnom nivou da neko kaže ‘hajmo to pohvaliti’ u nadi da će to građani prepoznati”, kaže Serwer.

Serwera, koji Balkan prati više od dvije decenije, ne iznenađuje da vlast u Federaciji nije formirana više od godinu dana i da HDZ i SDA nisu uspjele postići dogovor o koaliranju.

“Ne, to me ne iznenađuje. Oni rade ono što su radili u ratna vremena, sparinguju jedni drugima, pokušavaju da podijele benefite između sebe, pokušavaju da dobiju neku vrstu prednosti jedni nad drugima, ovo je ono što mi u akademskom riječniku zovemo neo-patrimonijalni sistem jer političari gledaju koju će krišku kolača, ne sviđa mi se taj način vladanja, ali je mnogo bolji od rada”, ističe Serwer, a slično razmišlja i po pitanju sukoba koji vlada oko slanja ANP-a u Brisel i dodaje “otpor koji pruža Republika Srpska će morati biti prevaziđen na neki način, a to zahtijeva otklanjanje stega koje Moskva ima nad Republikom Srpskom jer ne mislim da su problem tamošnji političari nego je problem Moskva”.

Esmir Milavić (N1)