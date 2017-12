Daniel Serwer : Nakon dugo godina Balkan je ponovo postao problem

Vijeće za vanjske odnose Sjedinjenih Američkih Država, izdalo je brošuru kao skup potencijalnih prijetnji za SAD u narednoj godini. Po stepenu rizika za sigurnost, regije su svrstane u 3 kruga. Bosna i Hercegovina se našla u krugu broj 3, zajedno sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana.

O ovoj temi za N1 u emisiji Dan uživo iz Washingtona govorio je američki stručnjak za Balkan Daniel Serwer.

“Velika je briga zbog oružanih sukoba, a dolazi do pojave nekih ekstremističkih pojava“, izjavio je Serwer.

Koji su to problemi, šta je opasnost i zašto je BiH u regionu broj 3?

“Trebalo bi se razumjeti koji su to uslovi i zašto moramo pročitati cijeli izvještaj koji je objavljen o Balkanu. Ništa u tom izvještaju nema što ljudima na Balkanu već nije poznato. Bilo je nekih sukoba, poput onoga u makedonskom parlamentu. Sve se to može proširiti ili da se situacija pogorša. Imate određene islamističke ekstremiste u BiH koji dolaze iz inostranstva. Međutim imamo i nacionalističke ekstreme koji vole oružje i sukobe. Mislim da se mora primjetiti da po prvi put nakon mnogo godina je Balkan postao ponovo problem. To što je u kategoriji 3 znači da imamo i većih problema od Balkana, ali je Vijeće ponovo pomenulo Balkan nakon dugo vremena“, kazao je Serwer za N1.

Trebaju li se građani plašiti?

“Ne. Ne mislim da Vijeće smatra da se Balkan treba više plašiti. Veliki broj ljudi je zabrinut zbog nestabilnosti i mislim da ljudi na Balkanu sada imaju moć da spriječe neke stvari i da se vratimo na stabilan evropski put jer ipak imamo države koje pokušavaju ići naprijed poput Srbije i Crne Gore. Bez obzria na napore, postoje rizici. Rusima se ne dopada šta rade Crnogorci, imamo otpora na tom putu. Ali nema ništa novo što se može reći za građane Balkana“, kazao je Serwer.

Koji je američki stav na ruski utjecaj u regionu?

“Ljudi su zabirnuti, ne samo u ovom regionu, mislim na područje istočne Evrope. Pogledajte Poljsku, zatim rusko destabiliziranje Baltičkih zemalja. To je globalni problem. Balkan je samo jedan od regiona. Rusi su djelimično uspješni, ali ne pretjerano“, prokomentarisao je gost Dana uživo na N1

(Kliker.info-N1)