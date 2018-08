Daniel Serwer : Na Balkanu pogrešno interpretirane poruke Washingtona

Nema jasnih dokaza o tome da Sjedinjene Države podržavaju ideju podjele Kosova, o čemu kosovski i srbijanski zvaničnici sve češće otvoreno govore, kaže u razgovoru za RSE Daniel Serwer, ekspert za balkanska pitanja i profesor Univerziteta Johns Hopkins u Vašingtonu.

“Ana Brnabić, premijerka Srbije i Ivica Dačić, srbijanski šef diplomatije, bili su u Vašingtonu i forsirali su tu ideju, i kroz kontakte sa ljudima koji su bliski američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Amerikanci su rekli: ‘Ok, slušaćemo šta imate da kažete, sa kakvim idejama ste došli’. Ja zaista ne mislim da su Amerikanci imali namjeru da potvrde ispravnost takvog koncepta. Jedino što su učinili je da saslušaju. To je nadalje na Balkanu interpretirano kao podrška. Ja nisam uočio prisustvo podrške u Vašingtonu za konkretnu ideju podjele Kosova. I vjerujem da će Amerikanci na kraju reći veoma jasno – ne”, kaže Serwer.

RSE: Njemačka kancelarka Angela Merkel je iznela jasan stav da ta država ne podržava nove promjene granica na Balkanu.

Serwer: Mislim da je njemačka pozicija ključna. Bez njemačke podrške, ideja korekcije granica, zamjene teritorije, ili kako god to već nazvali, jednostavno ne može biti realizovana. Toliki je značaj Njemačke na Balkanu.

RSE: Zašto se rasprava o mogućoj podjeli Kosova nastavlja uprkos iznijetim stavovima Berlina i Londona?

Serwer: Mislim da je Srbija uvijek bila zainteresovana za tu ideju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ju je nedavno lansirao. To je dugo vremena bila prisutna ideja u Beogradu. Istinska promjena u posljednje vrijeme se vidi u tome što predsjednik Kosova Hašim Tači govori o tome. Lično mislim da je to bila velika greška sa njegove strane. Vučić je govorio samo o promjeni granica na sjeveru Kosova, dok Tači želi samo promjenu granica na istoku Kosova.

Kao što znate, ne može biti jednosmjernih promjena granica, morale bi se razmijeniti teritorije. A razmjena teritorija pogađa interese svih, zato što je Srbija uvijek htjela da održi kontrolu nad sjeverno – južnim putem ka moru, ka Solunu u Grčkoj, a i Kosovo je uvijek željelo da zadrži kontrolu nad izvorima snabdjevanja vodom na sjeveru Kosova. Tako da ne vjerujem da će se dogovor na ovom polju održati. Takođe mislim da je Angela Merkel učinila veliku uslugu svima tako što je rekla – ne. Mislim da bi i Amerikanci trebalo da kažu – ne, takođe. U tome su bili spori, ali nadam se da će reći jasno i neupitno – ne.

RSE: Da li očekujete, pokušajmo da zamislimo takvu situaciju, da će ukoliko Srbija i Kosovo postignu dogovor koji bi podrazumjevao i moguću podjelu Kosova, to biti još jedan problem u njihovim evrointegracijama?

Serwer: To bi zasigurno rezultiralo masovnim migracijama kosovske populacije. Kosovo mora biti veoma, veoma pažljivo po tom pitanju. Veoma je jasno da ukoliko četiri opštine na sjeveru Kosova budu date Srbiji, da će se Srbi koji žive južno od rijeke Ibra morati da se evakuišu. Otac Sava Janjić (iguman manastira Visoki Dečani na Kosovu, prim.aut.) je bio veoma jasan u objašnjavanju kakve implikacije bi podjela Kosova mogla imati i on se jasno tome usprotivio. On se takođe protivi i nezavisnosti Kosova, ali i podjeli zbog posljedica koje bi to moglo imati po Srbe koji žive južno od Ibra.

U slučaju podjele, Kosovo ne bi ostalo nezavisna država jer bi podjela vodila pokušajima ujedinjenja sa Albanijom ili sa dijelovima Makedonije naseljenim Albancima. Tako bi nastao haos na Balkanu. To bi bio kraj svake nade za priključenje Evropskoj uniji, kao i za svaki očekivani vremenski okvir u kom bi to trebalo da se realizuje. Dakle, u ovome leži velika opasnost za evropske i NATO ambicije obje strane, i Prištine i Beograda. I trebalo bi da budu potpuno uvjereni u to da su već otvorili Pandorinu kutiju i da bi trebalo da je zatvore što prije mogu.

(Kliker.info-RSE)